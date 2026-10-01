10 राज्यों में 14 हजार झरने; मणिपुर-महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, जानिए पानी खर्चने में कैसे नंबर वन है भारत?
जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट, झरने के पानी पर निर्भर हैं देश के 20 करोड़ लोग, हर 4 में से एक व्यक्ति साफ पानी के लिए परेशान.
Published : October 1, 2026 at 4:48 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : First Census of Springs : दुनियाभर में पानी का संकट गहराता जा रहा है. जमीन के नीचे मिलने वाला पानी पर्यावरण और रोजी-रोटी के लिए बहुत जरूरी है. अपने देश में आज भी करीब 20 करोड़ लोग पानी की जरूरतों के लिए झरनों पर ही निर्भर है. इनमें से कई झरने सूखते जा रहे हैं. ऐसे में इनके वजूद को बचाने के लिए देशभर में पहली बार झरनों की गिनती कराई जा रही है.
जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने झरनों के सर्वेक्षण की दूसरी रिपोर्ट जारी की है. 25 सितंबर को नई दिल्ली में फर्स्ट सेंसस ऑफ स्प्रिंग्स (वॉल्यूम II, पार्ट-II) नाम से जारी इस दूसरी रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 राज्यों में 14 हजार से अधिक झरनों की पहचान की गई है. मणिपुर में सबसे ज्यादा झरने हैं. दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है.
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में ग्राउंडवॉटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है. साल 2025 में करीब 34% भूजल निगरानी केंद्रों पर जलस्तर सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया था. जबकि साल 2024 में यह करीब 25% ही था. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के डेटा के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करने में भारत दुनिया में नंबर वन है.
दूसरी रिपोर्ट में देश के 10 राज्य शामिल : जल शक्ति मंत्रालय की झरनों की गिनती पर आधारित दूसरी रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के आंकड़े शामिल किए गए हैं. इन 10 राज्यों के कुल 14 हजार 468 झरनों की पहचान की गई है. मणिपुर में सबसे ज्यादा 3 हजार 941 झरने, जबकि महाराष्ट्र में 3 हजार 652 झरने हैं.
राजस्थान-आंध्र प्रदेश में सबसे कम झरने : जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा में कुल 1957, पश्चिम बंगाल में 1686, गोवा में 1196, त्रिपुरा में 1049, असम में 792, तेलंगाना में 148, आंध्र प्रदेश में 34 जबकि राजस्थान में कुल 13 झरने पाए गए हैं. देशभर के इन 10 राज्यों में राजस्थान में सबसे कम झरने हैं. जबकि आंध्र प्रदेश इस मामले में दूसरे स्थान पर है.
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा झरने सूखे : रिपोर्ट में कुल झरनों की संख्या बताने के साथ यह भी जानकारी दी गई है कि किस राज्य में कितने झरने बहते हुए मिले हैं, कितने मौसमी हैं, जबकि कितने झरने सूख चुके हैं?. महाराष्ट्र में 2 हजार 629 झरने ऐसे हैं जो पूरे साल बहते रहते हैं. जबकि 909 झरने ऐसे हैं जिनमें बारिश के बाद ही पानी नजर आता है. वहीं 114 झरने सूख चुके हैं. 10 राज्यों में यह सबसे ज्यादा है. इस राज्य के 3 हजार 612 झरने ग्रामीण इलाकों में जबकि 40 शहरी क्षेत्र में हैं.
मणिपुर के 65 झरनों में पानी नहीं : जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में भी 65 झरने सूख चुके हैं. इस राज्य के 3 हजार 419 झरने ऐसे हैं जो पूरे साल बहते रहते हैं. 457 झरने ऐसे हैं जिनमें बारिश के मौसम के दौरान ही पानी आता है. वहीं 65 झरने ऐसे हैं जो सूख चुके हैं. यहां के एक हजार 336 झरने ऐसे हैं जिनके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. यहां के स्थानीय लोग 3 हजार 127 झरनों का प्रयोग करते हैं. जबकि अन्य का इस्तेमाल बाहरी और जंगली जानवर करते हैं.
ओडिशा में 96% झरने सार्वजनिक जगहों पर : रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा में 1 हजार 568 झरने पूरे साल बहते रहते हैं. जबकि 315 झरने मौसम पर निर्भर रहते हैं. यहां के 74 झरने ऐसे हैं जो पूरी तरह सूख चुके हैं. यहां के 96% झरने सार्वजनिक जगहों पर हैं. यहां मौजूद 99.2% झरने गांवों के इलाकों में हैं. यहां के 295 झरनों पर संकट है. यानी इन्हें बचाने की दिशा में तेज प्रयास करने की जरूरत है.
संकट में असम के 41 झरने : असम में 662 झरने पूरे साल बहते रहते हैं. 127 झरने मौसमी हैं. जबकि 3 झरने ऐसे हैं जो सूख चुके हैं. यहां के 41 झरने ऐसे हैं जो संकट में हैं. यहां के 587 झरने ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि 205 शहरी इलाकों में मौजूद हैं. यहां के 667 झरनों का इस्तेमाल यहां के स्थानीय लोग करते हैं. 91 झरने ऐसे हैं जहां बाहर से आने वाले लोग जाते हैं. 26 झरने ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल जंगली जानवर करते हैं.
तेलंगाना के 126 झरने पूरे साल बहने वाले : जलशक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के कुल 148 झरनों में से 126 पूरे साल बहते रहते हैं. 18 झरने ऐसे हैं जिनमें मौसम के दौरान पानी आता है. इसके अलावा 4 झरने ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं है. आंध्र प्रदेश में मौजूद सभी झरनों में पानी या तो बारिश के दौरान पहुंचता है या फिर रिसकर पहुंचता है.
पश्चिम बंगाल में ग्रामीणों की प्यास बुझाते हैं झरने : जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में कुल 1 हजार 686 झरने रिकॉर्ड किए गए. इनमें से 1 हजार 568 झरने ग्रामीण इलाकों में मौजूद हैं. इसके अलावा 118 झरने ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र में हैं. दार्जिलिंग में 1 हजार 200 और कलिम्पोंग में 427 झरने पाए गए. इस राज्य में मौजूद झरने कई जिलों के ग्रामीणों की प्यास बुझाते हैं.
देश की 15% आबादी झरनों के पानी पर निर्भर : नीति आयोग के 2018 के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार देश में 20 करोड़ ऐसे लोग रहते हैं जो पानी की जरूरतों के लिए झरनों पर निर्भर हैं. यानी करीब 15% आबादी के लिए झरने किसी लाइफलाइन से कम नहीं हैं. संसद की जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने भी करीब 3 साल पहले पहाड़ी इलाकों के झरनों को बचाने की अपील की थी. इसके बाद से देशभर में झरनों की गिनती का काम शुरू हुआ.
पहली रिपोर्ट में केरलम में मिले थे सबसे ज्यादा झरने : जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने झरनों के सर्वेक्षण पर आधारित पहली रिपोर्ट 14 अप्रैल को भारत जल दिवस पर जारी की थी. इसमें बिहार, कर्नाटक, केरलम, सिक्किम, तमिलनाडु और लद्दाख का डेटा शामिल किया गया था. पहली रिपोर्ट में केरलम में सबसे अधिक 4 हजार 242 झरने पाए गए थे. इनमें से 2 हजार 688 झरने प्राइवेट मालिकाना हक में, जबकि 1 हजार 556 झरने सरकारी पाए गए थे.
झरना-क्षेत्र मैपिंग के लिए बनी कमेटी : जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की ओर से पहाड़ी इलाकों में झरनों की गिनती के लिए एक कमेटी बनाई गई. आकलन का आधार वर्ष 2023-24 को बनाया गया. झरनों की गिनती की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल तरीके से की गई. मोबाइल ऐप के जरिए देशभर के राज्यों में मौजूद झरनों का डेटा जुटाया गया. झरनों के अलावा देशभर के अन्य प्राकृतिक जलस्रोतों की मैपिंग और मॉनिटरिंग की करने की भी तैयारी है.
क्यों जरूरी है झरनों की गिनती?*: देश में पानी के संकट से निपटने के लिए जलस्रोतों की पहचान के साथ उनका संरक्षण भी जरूरी है. झरनों की सटीक और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर इन्हें नया जीवन देने के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं. इन्हें सुरक्षा दी जा सकती है. झरनों के सूखने पर पलायन की नौबत आ जाती है. जंगली जीवों के जीवन पर भी संकट आ आ जाता है. ऐसे में इन्हें बचाए रखना जरूरी हो जाता है.
पानी की खपत में सबसे आगे है अपना देश: विश्व बैंक और यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के डेटा के अनुसार दुनियाभर में भारत सबसे ज्यादा पानी की खपत करता है. पूरी दुनिया में जमीन से जितना भी पानी निकाला जाता है, उसमें 25% हिस्सेदारी अकेले भारत की ही है. यह अमेरिका व चीन द्वारा निकाले जाने वाले कुल पानी से ज्यादा है. अपने देश हर साल करीब 761 अरब क्यूबिक मीटर पानी खर्च होता है. चीन सालाना करीब 581 अरब क्यूबिक मीटर पानी खर्च करता है. अमेरिका में यह खर्च 444 अरब क्यूबिक मीटर है.
पानी का केवल 1.2% हिस्सा ही पीने योग्य : पृथ्वी के करीब 71% हिस्से में पानी है. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) और नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक इतना पानी होने के बावजूद केवल 1.2% हिस्सा ही सीधे तौर पर पीने योग्य होता है. पूरी दुनिया में खारा पानी करीब 97.5% है. जबकि मीठा पानी 2.5% है. 68.7% हिस्सा ध्रुवीय प्रदेशों और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ के रूप में मौजूद है. वहीं करीब 30.1% हिस्सा जमीन के नीचे है.
एक साल में 9% नए केंद्रों पर भूजल संकट : विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में दुनिया में 25% भूजल निगरानी केंद्रों पर जलस्तर सामान्य से नीचे पाया गया था. साल 2025 में ऐसे केंद्रों की संख्या बढ़कर 34% हो गई. यानी एक ही साल में कम ग्राउंडवॉटर लेवल वाले केंद्र 9% तक बढ़ गए. वहीं केंद्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड (CGWB) की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली के कई इलाकों में भूजल स्तर की स्थिति ज्यादा खराब है. केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 1947 में भारत में एक व्यक्ति के हिस्से में करीब 5 हजार घन मीटर पानी आता है. यह अब 1400 घन मीटर पहुंच गया है.
हर 4 में से एक शख्स को नहीं मिल रहा साफ पानी : विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और अन्य आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में करीब 2.1 अरब लोगों को उनके घरों में साफ पानी नहीं मिल पा रहा है. यानी विश्व का हर 4 में से एक व्यक्ति शुद्ध पानी के लिए परेशान है. वैश्विक जल केंद्र के डेटा के मुताबिक गंदा पानी पीने से रोजाना 5 साल तक के एक हजार बच्चों की मौत हो जा रही है. दुनिया के 25 से अधिक देश पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं.
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