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10 राज्यों में 14 हजार झरने; मणिपुर-महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, जानिए पानी खर्चने में कैसे नंबर वन है भारत?

देशभर के झरनों की कराई जा रही मैपिंग. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : First Census of Springs : दुनियाभर में पानी का संकट गहराता जा रहा है. जमीन के नीचे मिलने वाला पानी पर्यावरण और रोजी-रोटी के लिए बहुत जरूरी है. अपने देश में आज भी करीब 20 करोड़ लोग पानी की जरूरतों के लिए झरनों पर ही निर्भर है. इनमें से कई झरने सूखते जा रहे हैं. ऐसे में इनके वजूद को बचाने के लिए देशभर में पहली बार झरनों की गिनती कराई जा रही है.