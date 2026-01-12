ETV Bharat / bharat

विश्व में किस देश के पास है सबसे लंबा रेल नेटवर्क, किसकी स्पीड है ज्यादा?, भारत में कब दौड़ेगी बुलेट ट्रेन

जर्मनी में 1991 से चल रही बुलेट ट्रेन : यहां की बुलेट ट्रेनें 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं. ये 1631 किमी का एरिया कवर करती हैं. इसे इंटरसिटी एक्सप्रेस (ICE) के नाम से जाना जाता है. इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी. यह इस देश की सबसे बड़ी हाई-स्पीड ट्रेन सर्विस है. इसका संचालन डॉयचे बान (DB) करता है.

फ्रांस में हर साल 1220 लाख लोग करते हैं सफर : फांस में बुलेट ट्रेनें 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है. इनका रेंज 2760 किमी है. यहां का हाई स्पीड रेल नेटवर्क सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक है. बिजली जैसी गति से चलने वाली यहां की बुलेट ट्रेनें हर साल 1220 लाख यात्रियों के आवागमन का जरिया हैं. ये ट्रेनें प्रमुख शहरों को कवर करती हैं. फ्रांस साल 2026 में अल्ट्राफास्ट ट्रेनों के एक नए मॉडर्न बेड़े का भी अनावरण करने की तैयारी में है.

अब हर दिन करीब 10 लाख यात्री यहां की बुलेट ट्रेनों में सफर करते हैं. सबसे खास बात यह है कि शिंकानसेन का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. यात्रियों के सुरक्षित सफर का पूरा ध्यान रखा जाता है.

इसी के साथ जापान दुनिया में सबसे पहले बुलेट ट्रेन चलाने वाला देश बन गया था. पिछले 50 साल में जापान में बनी टेक्नोलॉजी बेहतर होती रही है. ट्रेनों पर भी इसका फर्क पड़ा है. यही वजह है कि पहले जो ट्रेनें 210 किमी प्रति घंटे (130 Miles Per Hour) की गति से दौड़ती थी, बाद में उनकी रफ्तार 320 किमी प्रति घंटा (200 mph) हो गई.

जापान में सबसे पहली चली थी बुलेट ट्रेन : जापान में बुलेट ट्रेनें 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं. इन ट्रेनों की रेंज 3147 किमी है. यानी ये ट्रेनें रोजाना इतने किमी तक लोगों के आने-जाने के जरिया हैं. यह रेल लाइन पहली बार साल 1964 में टोक्यो और ओसाका के बीच सर्विस के लिए खुली थी. यानी यहां इस पर बुलेट ट्रेन चली थी.

स्पेन में चलती हैं रंग-बिरंगी बुलेट ट्रेनें : स्पेन में भी कई बुलेट ट्रेनें चलती हैं. इसकी स्पीड 300 किमी प्रति घंटा है. ये ट्रेनें 3993 किमी का एरिया कवर करती हैं. स्पेन का रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क में से एक है. यानी विश्व के सबसे लंबे हाई स्पीड रेल नेटवर्क वाले देशों में स्पेन भी शामिल हैं. यहां की बुलेट ट्रेन रंग-बिरंगी होती है. यह देश के सभी बड़े शहरों को जोड़ती है.

चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क : चीन में चलने वाली बुलेट ट्रेनें सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले इलाकों में भी जाती हैं. ये कम किराए और कम समय में ही लोगों को गंतव्य तक पहुंचाती हैं. इन ट्रेनों में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं. चीन अपनी advanced technology में सुधार भी करता रहता है. यही वजह कि यहां की बुलेट ट्रेनों ने यहां के आर्थिक और क्षेत्रीय विकास के साथ वैश्विक बुनियादी ढांचे को भी प्रभावित किया है.

अब विश्व के कई देशों की बुलेट ट्रेन की खासियत और रेंज के बारे में जानेंगे

सबसे पहले जानिए कितने देशों में चलती है बुलेट ट्रेन : वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 22 देशों में हाई स्पीड ट्रेनें (बुलेट जैसी) दौड़ रहीं हैं. जबकि जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, यूरोप, स्पेन और चीन में बुलेट ट्रेनें चल रहीं हैं. इनमें से जर्मनी, फ्रांस, जापान, स्पेन और चीन के पास दुनिया का सबसे लंबा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है.

अब बुलेट ट्रेन रेलवे के लिए नई और बड़ी सफलता होगी. विश्व के कितने देशों में बुलेट ट्रेन चल रही है ?, सबसे पहले किस देश में यह ट्रेन चली थी?, मौजूदा समय सबसे तेज बुलेट ट्रेन किस देश में चलती है?, इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे. कंटेंट के साथ ग्राफिक्स भी इसका जरिया बनेंगे.

विश्व के कुल 22 देश हाई स्पीड ट्रेनें (बुलेट जैसी स्पीड वाली) चला रहे हैं. भारत में रेलवे का पहला प्रस्ताव 1832 में मद्रास में रखा गया था. इसके बाद से भारतीय रेलवे ने तरक्की के नए आयाम गढ़े. पैसेंजर ट्रेनों से एक्सप्रेस-सुपरफास्ट, और फिर वंदे भारत तक का सफर तय किया.

हैदराबाद : भारत की पहली बुलेट ट्रेन साल 2027 में 15 अगस्त से चल सकती है. यह ट्रेन अहमदाबाद के साबरमती से मुंबई तक चलेगी. रेलवे इसकी तैयारियों में जुटा है. चीन, जापान और स्पेन समेत कई देशों में पहले से ही बुलेट ट्रेनें चल रहीं हैं. अब करीब डेढ़ साल बाद भारत भी इतिहास रचेगा.

इन ट्रेनों की टॉप स्पीड 330 किमी प्रति घंटा (लगभग 205 mph) है. ये ट्रेनें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूटों के लिए लोगों को तेज और भरोसेमंद ऑप्शन मुहैया कराती हैं. लंबी दूरी की यात्रा के लिए लोग इन्हीं ट्रेनों से यात्रा करते हैं. इन ट्रेनों की सीट बड़ी होती है. यात्रियों को वाई-फाई के अलावा मोबाइल, लैपटॉप आदि चार्ज करने की सुविधा मिलती है. खाना समेत अन्य आधुनिक फैसिलिटी भी मिलती है.

YHT के नाम से जानी जाती हैं तुर्की की बुलेट ट्रेनें : तुर्की की बुलेट ट्रेन भी 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है. इनकी रेंज 1232 किमी है. यहां की हाई स्पीड ट्रेनों को युकसेक हिजली ट्रेन या YHT के नाम से जाना जाता है. ये ट्रेनें अंकार - एस्कीशेहिर- इस्तांबुल, अंकारा-कोन्या और इस्तांबुल- एस्कीशेहिर- कोन्या रूट के अलावा अन्य रूटों पर भी चलती हैं. इनमें इकॉनमी और बिजनेस क्लास की दो कैटेगरी वाली सीटें होती हैं.

भारतीय रेलवे ने साल दर साल की तरक्की. (Graphics Credit; ETV Bharat)

फिनलैंड की बुलेट ट्रेन में कई तरह की सुविधाएं : यहां की बुलेट ट्रेनों की रफ्तार 220 किमी प्रतिघंटा है. इनकी रेंज 1120 किमी है. फिनलैंड की बुलेट ट्रेन को पेंडोलिनो कहा जाता है. इस ट्रेन को इटली में डिजाइन किया गया. इसका लुक चमकदार होता है. पेंडोलिनो ट्रेनें सिंगल-डेकर हैं. यानी यात्रियों के बैठने और रहने के लिए एक ही प्लोर होता है. इन ट्रेनों में भी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं. इन ट्रेनों में यात्री लैपटॉप पर काम कर सकते हैं.

इटली के पास भी बड़ा रेल नेटवर्क : यहां की बुलेट ट्रेनें 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं. ये 921 किमी की दूरी तय करती हैं. यहां का रेल नेटवर्क भी दुनिया के बड़े रेल नेटवर्क में से एक है. ये ट्रेनें यात्रियों को कई आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराती हैं. ट्रेनीटालिया और इटालो ट्रेन कंपनियां इनका संचालन करती हैं. इनमें ट्रेनीटालिया सरकारी है. यह हाई-स्पीड और रीजनल दोनों रूटों पर ट्रेनों का संचालन करती है. जबकि इटालो प्राइवेट कंपनी है. यह भी कई रूटों पर अपनी सेवा देती है.

किस देश में चलती है सबसे तेज बुलेट ट्रेन? : चीन में दुनिया में सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन है. यह लगभग 30.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है. इसकी टॉप स्पीड 431 किमी प्रतिघंटा (267 mph) है. इसे शंघाई मैग्लेव ट्रेन के नाम से जाना जाता है. इसकी स्पीड देखने लायक होती है.

भारत में कब चलेगी बुलेट ट्रेन? : भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साल 2026 की शुरुआत में ही इसे लेकर बड़ा अपडेट दिया था. उन्होंने कहा था कि साल 2027 में 15 अगस्त को भारत को पहली बुलेट ट्रेन मिल सकती है. यह ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी.

बुलेट ट्रेन के लिए 12 स्टेशन बनाए गए हैं. इनमें महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, विरार और बोइसर, गुजरात में वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती शामिल हैं. यह ट्रेन कुल 508 किमी की दूरी करीब दो घंटे 7 मिनट में तय करेगी.

महाराष्ट्र के पालघर में माउंटेन टनल-5 बन चुका है. प्रोजेक्ट में कुल 7 माउंटेन टनल और एक अंडरसी टनल हैं. वहीं ट्रेन के चलने से होने वाले शोर को कम करने के लिए, हाई-स्पीड रेल कारपोरेशन ने वायडक्ट के दोनों तरफ नॉइज बैरियर लगाना शुरू कर दिया है.

भारत में कई हजार ट्रेनों का हो रहा संचालन. (Graphics Credit; ETV Bharat)

भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रहीं हैं? : साल 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 164 वंदे भारत ट्रेनें चल रहीं हैं. इनमें से 15 ट्रेनों की शुरुआत साल 2025 में ही की गई थी. देश में चलने वाली वंदे भारत कई जिलों से होकर गुजरती हैं. कुल चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों में से करीब 68 वंदे भारत 333 जिलों को कवर करती हैं.

रोजाना कुल कितने यात्री सफर करते हैं? : इंडियन रेलवे ईयर बुक 2023-24 के अनुसार ट्रेनों में रोजाना 188.7 लाख यात्री सफर करते हैं. 4 नवंबर 2024 में एक ही दिन में रिकॉर्डतोड़ 3 करोड़ लोगों ने यात्रा की थी. उस दौरान त्यौहारों की जबरदस्त भीड़ चल रही थी. रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं.

भारतीय रेलवे का इतिहास भी जानिए. (Graphics Credit; ETV Bharat)

भारत में कब चली थी पहली ट्रेन, क्या है इतिहास? : भारतीय रेलवे के सफर की शुरुआत साल 1832 में हुई थी. 1852 तक इसने कई उपलब्धियां हासिल कीं. रेलवे की पहली ट्रेन चलाने का प्रपोजल 1832 में मद्रास में बना था. इसके बाद 1837 में रेड हिल रेलवे ट्रेन, रेड हिल्स से मद्रास के चिंताद्रिपेट पुल तक चली थी.

इसे रोटरी स्टीम-इंजन लोकोमोटिव से खींचा जाता था. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मद्रास में सड़क बनाने के काम के लिए लेटराइट पत्थर (खास तरह की चट्टान) ले जाने के लिए किया जाता था. इसके बाद साल 1845 में राजमुंदरी (आंध्र प्रदेश के गठन से पहले का क्षेत्र) के डोवेश्वरम में गोदावरी नदी पर डैम बनाया जाना था.

भारत के रेल नेटवर्क के बारे में भी जानिए. (Graphics Credit; ETV Bharat)

डैम को लेकर पत्थर की सप्लाई के लिए गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे बनाया गया था. 8 मई 1845 को इसमें मद्रास रेलवे को शामिल किया गया. उसके बाद उसी साल ईस्ट इंडिया रेलवे को भी इस योजना का हिस्सा बनाया गया. रेलवे के दूसरे विकास चरण में 1853 से 1924 के बीच भी कई काम हुए.

पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन और ठाणे के बीच चली. 14 कैरिज वाली इस ट्रेन को तीन स्टीम लोकोमोटिव (साहिब, सिंध और सुल्तान) ने खींचा था. इस ट्रेन ने 400 लोगों को लेकर 34 किलोमीटर तक का सफर तय किया था. इस ट्रेन को चलाने के लिए 5 फीट 6 इंच का ब्रॉड गेज (रेलवे लाइन) तैयार किया गया था.

