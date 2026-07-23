भारत में बुलेट ट्रेन का सपना होगा सच: 2027 में दौड़ेगी देश की पहली हाई-स्पीड ट्रेन, जानिए बुलेट ट्रेन के बारे में सब कुछ
2027 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद रूट पर 320 किमी/घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी. यह हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर भारतीय रेलवे में क्रांति लाएगा.
Published : July 23, 2026 at 3:10 PM IST
भारतवासियों का दशकों पुराना सपना अब हकीकत बनने की दहलीज पर है. देश का पहला मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है. यही परियोजना आने वाले समय में पूरे भारत के बुलेट ट्रेन नेटवर्क की नींव बनेगी. केंद्र सरकार अब दिल्ली-वाराणसी-पटना-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड कॉरिडोर पर भी तेजी से काम कर रही है. यह परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली से सिलीगुड़ी का सफर महज करीब 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा.
जिस बुलेट ट्रेन को भारतीय अब तक केवल जापान, चीन और यूरोप के विकसित देशों में दौड़ते देखते थे, उसका रोमांच अब भारत की पटरियों पर भी महसूस किया जाएगा. 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार, अत्याधुनिक तकनीक और विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस यह ट्रेन भारतीय रेलवे की तस्वीर बदलने जा रही है. पर आखिर भारत को बुलेट ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी? सामान्य रेल से बुलेट ट्रेन तक का सफर कैसे तय हुआ? भारत की पहली हाई-स्पीड रेल परियोजना क्या है? किन-किन शहरों में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन? लेकिन इन सवालों के जवाब जानने से पहले चलते हैं उस देश में जहां दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन ने इतिहास रचा था.
दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन कैसे बनी?
1 अक्टूबर 1964, जापान ने दुनिया को ऐसी तकनीक दिखाई जिसने रेल परिवहन की परिभाषा ही बदल दी. टोक्यो और ओसाका के बीच शुरू हुई शिंकनसेन (Shinkansen) दुनिया की पहली आधुनिक हाई-स्पीड ट्रेन बनी. जापानी भाषा में शिंकनसेन का अर्थ होता है “नई मुख्य रेल लाइन”. शुरुआत में इसकी अधिकतम रफ्तार 210 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस परियोजना को टोक्यो ओलंपिक से पहले पूरा किया गया और इसके मुख्य इंजीनियर थे हिदेओ शिमा. ट्रेन के अगले हिस्से का डिजाइन बंदूक की गोली (Bullet) जैसा था. इसी वजह से पूरी दुनिया ने इसे “बुलेट ट्रेन” कहना शुरू कर दिया.
17 घंटे का सफर 3 घंटे में सिमटा
1889 में टोक्यो से ओसाका पहुंचने में करीब 17 घंटे लगते थे, लेकिन शिंकनसेन शुरू होने के बाद यही यात्रा लगभग 3 घंटे 10 मिनट में पूरी होने लगी. कुछ ही वर्षों में बुलेट ट्रेन जापान की लाइफलाइन बन गई। लोगों का भरोसा कई रूट्स पर हवाई यात्रा से भी ज्यादा इस ट्रेन पर होने लगा.इसकी सफलता के पीछे सिर्फ तेज रफ्तार नहीं, बल्कि अत्याधुनिक ट्रैक, एडवांस सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिक सिस्टम भी बड़ी वजह रहे.
जब सुरंगों में गूंजने लगे धमाके
इतनी आधुनिक तकनीक होने के बावजूद शुरुआत में शिंकनसेन के सामने एक बड़ी चुनौती थी. तेज रफ्तार से सुरंग में प्रवेश करते समय ट्रेन हवा को तेजी से धक्का देती थी. दबाव बढ़ने पर सुरंग से बाहर निकलते ही जोरदार धमाके जैसी आवाज पैदा होती थी. कई बार आसपास की खिड़कियों और दरवाजों को भी नुकसान पहुंचता था. फिर इंजीनियर एइजी नकात्सु ने प्रकृति से समाधान खोजा। उन्होंने किंगफिशर पक्षी को देखा, जो बिना शोर किए पानी में गोता लगाकर शिकार पकड़ लेता है. उसी से प्रेरित होकर बुलेट ट्रेन की नाक (Nose Cone) को लंबा और नुकीला बनाया गया. नतीजा—शोर कम हुआ, ऊर्जा की बचत हुई और ट्रेन पहले से ज्यादा तेज और सुरक्षित हो गई.
दुनिया में कहां-कहां दौड़ रही हैं बुलेट ट्रेनें?
आज हाई-स्पीड रेल नेटवर्क एशिया और यूरोप के कई देशों में मौजूद है. चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई-स्पीड रेल नेटवर्क है, जो 40,000 किलोमीटर से अधिक लंबा है. चीन की ट्रेनें 350 किमी/घंटा तक की रफ्तार से दौड़ती हैं. फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली में भी 300 किमी/घंटा से अधिक गति वाली हाई-स्पीड ट्रेनें चलती हैं. दक्षिण कोरिया, ताइवान और इंडोनेशिया भी इस तकनीक को अपना चुके हैं.
अब भारत की बारी
2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने हाई-स्पीड रेल का विजन रखा था. कई वर्षों की योजना, सर्वे और निर्माण कार्य के बाद अब भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है. हालांकि शुरुआत में तय समयसीमा पूरी नहीं हो सकी, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक देश में बुलेट ट्रेन सेवा शुरू कर दी जाए.
मुंबई-अहमदाबाद: भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर
देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलाई जाएगी. बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला चरण 15 अगस्त 2027 को शुरू किया जा सकता है. यह कॉरिडोर करीब 508 किलोमीटर लंबा होगा और देश का पहला समर्पित हाई-स्पीड रेल मार्ग बनेगा. इस परियोजना का उद्देश्य दोनों प्रमुख शहरों के बीच यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुविधाजनक बनाना है. अभी जहां यात्रियों को ट्रेन या सड़क मार्ग से कई घंटे का समय लगता है, वहीं बुलेट ट्रेन इस दूरी को बहुत कम समय में तय करने में सक्षम होगी. इस कॉरिडोर के शुरू होने से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. साथ ही आसपास के क्षेत्रों को भी बेहतर परिवहन सुविधा का लाभ मिलेगा.
2 घंटे से भी कम में कर पाएंगे सफर
इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है. पूरी तरह संचालन शुरू होने के बाद यात्री मुंबई से अहमदाबाद का सफर 2 घंटे से भी कम समय में पूरा कर सकेंगे. अनुमान है कि किराया 3,000 से 5,000 रुपये के बीच हो सकता है. तेज यात्रा का सबसे ज्यादा फायदा व्यापारियों, छात्रों और नियमित यात्रियों को मिलेगा.
इन 12 स्टेशनों पर रुकेगी बुलेट ट्रेन
परियोजना के शुरुआती चरण में BEML द्वारा विकसित B28 ट्रेनसेट के इस्तेमाल की संभावना है. यह भारत के स्वदेशी हाई-स्पीड रेल निर्माण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे नई तकनीक, रोजगार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा. सरकार भविष्य में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर काम कर रही है.
आखिर क्यों चाहिए भारत को बुलेट ट्रेन?
इन शहरों के बीच बुलट ट्रेन चलाने का कारण समय की भारी बचत भी है. यह ट्रेन 320 km/h की रफ़्तार से चलेगी. इससे यात्रा का समय घंटों से घटकर कुछ ही मिनटों में रह जाएगा. उदाहरण के लिए, मुंबई और पुणे के बीच का सफर केवल 48 मिनट में पूरा होगा. इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. ये ट्रेनें बड़े आईटी (IT) और आर्थिक केंद्रों को जोड़ती हैं. इससे कारोबारियों के लिए आना-जाना बहुत आसान हो जाएगा.
बुलेट ट्रेन जितनी महत्वाकांक्षी परियोजना है, उतनी ही महंगी भी. मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना की अनुमानित लागत बढ़कर करीब ₹1.98 लाख करोड़ पहुंच चुकी है. जमीन अधिग्रहण में देरी और निर्माण लागत बढ़ने के कारण यह खर्च शुरुआती अनुमान से काफी अधिक हो गया है. अब तक इस परियोजना पर ₹86,900 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं.
भारत अब सिर्फ दुनिया की बुलेट ट्रेनों को देखने वाला देश नहीं रहेगा. बल्कि खुद हाई-स्पीड रेल युग में कदम रखने जा रहा है. अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ, तो आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे की पहचान सिर्फ लंबी दूरी की ट्रेनों से नहीं, बल्कि रफ्तार, आधुनिक तकनीक और विश्वस्तरीय सफर से होगी. अब सबसे बड़ा सवाल यही है क्या 2027 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन सचमुच पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी? पूरे देश की निगाहें इसी ऐतिहासिक पल पर टिकी हैं.
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