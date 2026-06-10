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भारत ने बढ़ाया परमाणु हथियारों का जखीरा, SIPRI की रिपोर्ट देख थर्रा उठेगा पाकिस्तान

सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत परमाणु वारहेड्स की कुल संख्या को पाकिस्तान के मुकाबले काफी बढ़ा लिया है.

India largest military spender
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 10, 2026 at 10:23 AM IST

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हैदराबाद: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के नए आकलन के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर अपनी न्यूक्लियर ताकत बढ़ा ली है. इसके पास करीब 190 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 हैं.

नौ परमाणु-सशस्त्र राष्ट्रों -अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल ने 2025 में अपने परमाणु शस्त्रागार को आधुनिक बनाने और बढ़ाने के लिए कार्यक्रम जारी रखा और वर्ष के दौरान अधिकांश ने नए परमाणु-सशस्त्र या परमाणु-सक्षम हथियार प्रणालियों को तैनात किया.

सैन्य भंडार
रैंकदेशतैनातकुलकुल-भंडार
अमेरिका177037005042
रूस179644005420
ब्रिटेन120225225
फ्रांस280 290370
चीन 34620620
भारत12 190190
पाकिस्तान--170170
उत्तर कोरिया--6060
इजराइल--9090
कुल40129745 12187

जनवरी 2026 में अनुमानित 12187 हथियारों की कुल वैश्विक सूची में से लगभग 9745 संभावित उपयोग के लिए सैन्य भंडार में थे. अनुमानित 4012 उन हथियारों को मिसाइलों और विमानों के साथ तैनात किया गया था और बाकी केंद्रीय भंडारण में थे. तैनात किए गए 2100 से 2200 के बीच बैलिस्टिक मिसाइलों पर उच्च परिचालन चेतावनी की स्थिति में रखा गया था. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार चीन और भारत अब समय-समय पर शांति के समय में मिसाइलों पर लोड किए गए कुछ वॉरहेड का उपयोग कर सकते हैं.

भारत के न्यूक्लियर हथियार एक नजर में

माना जा रहा है कि भारत ने 2025 में एक बार फिर अपने न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे को थोड़ा बढ़ाया है और नए तरह के न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम का डेवलपमेंट जारी रखा है. मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का फोकस चीन में टारगेट तक पहुँचने में काबिल लंबी दूरी के हथियार बनाने पर ज़्यादा है. हालाँकि प्लानिंग पाकिस्तान के साथ भारत की लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी पर भी फ़ोकस है. रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का अग्नि V इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल का लगातार डेवलपमेंट इस मामले में एक साफ़ उदाहरण है.

पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम के बारे में

पाकिस्तान ने 2025 में नए डिलीवरी सिस्टम बनाना और फिसाइल मटीरियल जमा करना जारी रखा, जिससे पता चलता है कि आने वाले दशक में उसका न्यूक्लियर हथियार का जखीरा बढ़ सकता है. मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच छोटी लड़ाई में भारत ने पाकिस्तानी एयर- और मिसाइल बेस पर हमला किया, जिनकी न्यूक्लियर से जुड़ी भूमिकाएं होने की संभावना है, लेकिन दोनों पक्षों ने तनाव बढ़ने से बचने के लिए कदम उठाए.

डिफेंस खर्च पर भारत बनाम पाकिस्तान

अनुमान है कि दुनिया भर में मिलिट्री खर्च 2025 में लगातार 11वें साल बढ़कर 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है या दुनिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) का 2.5 परसेंट- जिससे दुनिया का खर्च स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के रिकॉर्ड किए गए सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है.

मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश भारत

भारत दुनिया भर में मिलिट्री पर पांचवां सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश बना हुआ है, जिसका डिफेंस खर्च 2025 में 92.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 8.9फीसदी ज्यादा है. इसके उलट पाकिस्तान दुनिया भर में मिलिट्री पर खर्च करने वाले टॉप 15 देशों में शामिल नहीं है.

भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर

कुल इंपोर्ट के 8.2 प्रतिशत के साथ, भारत 2021–2025 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर था, जबकि पाकिस्तान 4.2प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर आया. इस दौरान भारत ने पाकिस्तान से लगभग दोगुने बड़े हथियार इंपोर्ट किए हैं. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने 2021-25 में 162 देशों को बड़े हथियार खरीदने वाले देशों के तौर पर पहचाना है. पांच सबसे बड़े देश यूक्रेन, भारत, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान थे, जिनका इस दौरान कुल हथियारों के इंपोर्ट में 35 फीसदी हिस्सा था.

साइबर ट्रेंड: तेजी से हो रहे टेक्नोलॉजी में बदलाव और जियोपॉलिटिकल उतार-चढ़ाव के समय में 2025 में साइबर क्षमताओं में डेवलपमेंट तरक्की के लिए एक मुख्य स्रोत भी थे और कमजोरी का सोर्स भी. भारत और पाकिस्तान पहली बार खुले तौर पर साइबर ऑपरेशन को हथियारबंद लड़ाई में शामिल कर रहे हैं, जब मई 2025 में एक बहुत गंभीर मिलिट्री संकट शुरू हुआ.

हथियारबंद लड़ाई: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट में बताया गया है कि देशों के बीच हथियारबंद लड़ाइयों की संख्या 2024 में तीन से बढ़कर 2025 में छह हो गई. इसमें कम से कम 13 देश शामिल थे. अफगानिस्तान-पाकिस्तान, कंबोडिया-थाईलैंड, भारत-पाकिस्तान, ईरान-इजराइल/अमेरिका, रूस/नॉर्थ कोरिया-यूक्रेन और कांगो-रवांडा.

ये भी पढ़ें- SIPRI रिपोर्ट 2025: दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बना भारत, जानिये- पाकिस्तान कितना खर्च कर रहा है

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