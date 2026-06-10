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भारत ने बढ़ाया परमाणु हथियारों का जखीरा, SIPRI की रिपोर्ट देख थर्रा उठेगा पाकिस्तान

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

हैदराबाद: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के नए आकलन के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर अपनी न्यूक्लियर ताकत बढ़ा ली है. इसके पास करीब 190 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 हैं. नौ परमाणु-सशस्त्र राष्ट्रों -अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल ने 2025 में अपने परमाणु शस्त्रागार को आधुनिक बनाने और बढ़ाने के लिए कार्यक्रम जारी रखा और वर्ष के दौरान अधिकांश ने नए परमाणु-सशस्त्र या परमाणु-सक्षम हथियार प्रणालियों को तैनात किया. सैन्य भंडार रैंक देश तैनात कुल कुल-भंडार अमेरिका 1770 3700 5042 रूस 1796 4400 5420 ब्रिटेन 120 225 225 फ्रांस 280 290 370 चीन 34 620 620 भारत 12 190 190 पाकिस्तान -- 170 170 उत्तर कोरिया -- 60 60 इजराइल -- 90 90 कुल 4012 9745 12187 जनवरी 2026 में अनुमानित 12187 हथियारों की कुल वैश्विक सूची में से लगभग 9745 संभावित उपयोग के लिए सैन्य भंडार में थे. अनुमानित 4012 उन हथियारों को मिसाइलों और विमानों के साथ तैनात किया गया था और बाकी केंद्रीय भंडारण में थे. तैनात किए गए 2100 से 2200 के बीच बैलिस्टिक मिसाइलों पर उच्च परिचालन चेतावनी की स्थिति में रखा गया था. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार चीन और भारत अब समय-समय पर शांति के समय में मिसाइलों पर लोड किए गए कुछ वॉरहेड का उपयोग कर सकते हैं. भारत के न्यूक्लियर हथियार एक नजर में माना जा रहा है कि भारत ने 2025 में एक बार फिर अपने न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे को थोड़ा बढ़ाया है और नए तरह के न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम का डेवलपमेंट जारी रखा है. मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का फोकस चीन में टारगेट तक पहुँचने में काबिल लंबी दूरी के हथियार बनाने पर ज़्यादा है. हालाँकि प्लानिंग पाकिस्तान के साथ भारत की लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी पर भी फ़ोकस है. रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का अग्नि V इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल का लगातार डेवलपमेंट इस मामले में एक साफ़ उदाहरण है. पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम के बारे में पाकिस्तान ने 2025 में नए डिलीवरी सिस्टम बनाना और फिसाइल मटीरियल जमा करना जारी रखा, जिससे पता चलता है कि आने वाले दशक में उसका न्यूक्लियर हथियार का जखीरा बढ़ सकता है. मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच छोटी लड़ाई में भारत ने पाकिस्तानी एयर- और मिसाइल बेस पर हमला किया, जिनकी न्यूक्लियर से जुड़ी भूमिकाएं होने की संभावना है, लेकिन दोनों पक्षों ने तनाव बढ़ने से बचने के लिए कदम उठाए.