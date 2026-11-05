क्या प्राइमरी स्कूल उम्र वाले बच्चे खोजने पड़ेंगे? देश में एक दशक के दौरान 20 फीसदी तक घट जाएगी बाल जनसंख्या
इकोनाॅमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम की रिपोर्ट- निकट भविष्य में 5 से 9 साल के बच्चों की आबादी में बड़ी कमी देखने को मिलेगी
Published : November 5, 2026 at 5:43 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 5:59 PM IST
हैदराबाद(EB Prime Team). देश में बच्चों की जनसंख्या को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट सरकारी है और प्रधानमंत्री की इकोनाॅमिक एडवाइजरी काउंसिल(ईएसी-पीएम) के सदस्यों ने इसे तैयार की है. स्टडी कहती है कि अगले एक दशक में भारत में 5-9 साल तक के प्राइमरी स्कूल जाने वाले बच्चों की पाॅपुलेशन में बड़ी कमी देखने को मिलेगी.
काउंसिल ने चालू माह नवंबर में ही यह रिपोर्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश की है. इसके मुताबिक साल 2011 में प्राइमरी स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों की जनसंख्या 125.3 मिलियन(12.5 करोड़) थी और ऐसी आशंका है कि 2036 तक इसमें तकरीबन 20 फीसदी की गिरावट देखी जा सकती है. काउंसिल इसके पीछे दो वजहें बताती है- पहली देश में फर्टीलिटी रेट में एतिहासिक कमी, दूसरी- प्राइमरी एजुकेशन की बदलती जरूरत.
रिपोर्ट है- 'हाउ इंडिया इज ट्रांसफाॅर्मिंग एजुकेशनल कैपसिटी अंडर द न्यू एजुकेशन पाॅलिसी 2020' और इसमें विस्तार से बताया गया है कि प्राइमरी स्कूल एज में प्रवेश करने वाले बच्चों का पूल कैसे सिमट रहा है. नीचे की टेबल यह दिखाती है कि करीब डेढ़ दशक में बच्चे कैसे कम होते गए और आने वाले अगले एक दशक में यह कमी और बढ़ती जाएगी.
|साल
|5-9 वर्ष के बच्चे
|2011
|12.53 करोड़
|2021
|11.77 करोड़
|2026
|11.32 करोड़(प्रोजेक्टेड)
|2036
|10.18 करोड़(प्रोजेक्टेड)
ईएसी की रिपोर्ट इसे पहला स्पष्ट डेमोग्राफिक इविडेंस करार देती है जब बच्चों की जनसंख्या बड़े पैमाने पर घटती हुई दिखाई दे रही है. स्टडी में रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर के आधिकारिक आंकडों का हवाला देते हुए बताया गया है कि देश में प्रजनन दर(फर्टीलिटी रेट) 2019 में 2.1 रही थी, 2024 तक यह 1.9 तक घट गई. इसके आधार पर रिपोर्ट बच्चों की जनसंख्या में आगे भी गिरावट का अंदेशा जताती है.
एनरोलमेंट में घटत-बढ़त देखने को मिली: रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल की डिमांड या जरूरत में भी भौगोलिक रूप से एक शिफ्ट देखा जा रहा है. 2012-13 से 2021-22 के दौरान, ग्रामीण इलाकों में क्लास 1 से 12 तक दाखिलों में करीब 78 लाख की कमी दर्ज की गई. वहीं, दूसरी ओर अर्बन एरियाज में 93 लाख स्टूडेंट्स बढ़ गए थे. इसी तरह से कई राज्यों में अलग-अलग ट्रेंड देखने को मिला. बिहार में स्कूलों की संख्या और एनरोलमेंट दोनों में बढ़ोतरी देखी गई, जबकि राजस्थान में दाखिले बढ़े पर स्कूल कम हो गए. तमिलनाडु में स्कूल बढ़े, लेकिन दाखिले घट गए. सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ओवरऑल एनरोलमेंट में कोई खास बदलाव नहीं रहा है. हालांकि यहां भी ग्रामीण क्षेत्र में मामूली रूप से दाखिले घटे और शहरी में बढ़े हैं.
सिर्फ प्राइमरी स्तर के स्कूल घटे: काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में स्कूल नेटवर्क में बदलाव देखने को मिला है. सिर्फ प्राइमरी तक की शिक्षा देने वाले स्कूलों की संख्या में खासी गिरावट आई है. आंकड़ों बताते हैं कि 2018-19 से 2025-26 के बीच कुल स्कूलों की संख्या में 5.4 प्रतिशत की कमी रिकाॅर्ड की गई. इसी तरह से सिर्फ प्राइमरी तक का एजुकेशन(कक्षा 1 से 5) देने वाले स्कल लगभग 12.6 फीसदी घट गए.
देशभर में इनकी कुल संख्या 8,27,000 से 7,22,000 रह गई. इसके विपरीत 12वीं तक शिक्षा देने वाले स्कूलों की संख्या में करीब-करीब 30% की बढ़त दर्ज की गई. नंबर्स में बात करें तो अब ये स्कूल 1,30,000 से बढ़कर 1,69,000 हो गए. रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों के घटते नंबर्स के पीछे प्राइमरी स्कूल एज पाॅपुलेशन का कम होना और संचालन संबंधी दिक्कतें प्रमुख कारण माने जा सकते हैं, खासकर छोटे संस्थानों के लिए. काउंसिल के सदस्य सौम्या कांति घोष और अर्थशास्त्री शशिधरन शर्मा ने मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है. कुल 28 पेज की ये पेपर काउंसिल की साइट पर डिस्क्लेमर का साथ उपलब्ध है.
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