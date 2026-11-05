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क्या प्राइमरी स्कूल उम्र वाले बच्चे खोजने पड़ेंगे? देश में एक दशक के दौरान 20 फीसदी तक घट जाएगी बाल जनसंख्या

भारत में प्राइमरी स्कूल की उम्र वाले बच्चे घटते जा रहे हैं. ( Photo- Etv Bharat )

हैदराबाद(EB Prime Team). देश में बच्चों की जनसंख्या को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट सरकारी है और प्रधानमंत्री की इकोनाॅमिक एडवाइजरी काउंसिल(ईएसी-पीएम) के सदस्यों ने इसे तैयार की है. स्टडी कहती है कि अगले एक दशक में भारत में 5-9 साल तक के प्राइमरी स्कूल जाने वाले बच्चों की पाॅपुलेशन में बड़ी कमी देखने को मिलेगी.

काउंसिल ने चालू माह नवंबर में ही यह रिपोर्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश की है. इसके मुताबिक साल 2011 में प्राइमरी स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों की जनसंख्या 125.3 मिलियन(12.5 करोड़) थी और ऐसी आशंका है कि 2036 तक इसमें तकरीबन 20 फीसदी की गिरावट देखी जा सकती है. काउंसिल इसके पीछे दो वजहें बताती है- पहली देश में फर्टीलिटी रेट में एतिहासिक कमी, दूसरी- प्राइमरी एजुकेशन की बदलती जरूरत.