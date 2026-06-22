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23 जून के बाद मॉनसून फिर से होगा सक्रिय! मौसम विभाग का अनुमान

उत्तर, मध्य भारत में तेज गर्मी और लू का असर जारी है. मौसम विभाग ने उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी, कुछ पूर्वी राज्यों में बारिश अलर्ट जारी किया.

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प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 11:32 AM IST

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नई दिल्ली: देश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जबकि कुछ इलाकों में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है. पूरे देश में मौसम की स्थिति अलग-अलग है. उत्तर और मध्य भारत में तेज गर्मी और लू का असर जारी है. इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी और कुछ पूर्वी राज्यों में बारिश, गरज के साथ बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया है.

भारत में 21 जून को बारिश में 51 फीसदी की कमी दर्ज की गई, जिसमें नॉर्मल 6.4 एमएम के मुकाबले 3.1 एमएम बारिश हुई. एक्सपर्ट्स इस कमी को इक्वेटोरियल पैसिफिक में समुद्र की सतह के बढ़ते टेम्परेचर से जोड़ रहे हैं, जहाँ टेम्परेचर अभी नॉर्मल से 0.7 से 1.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है.

गर्म होता पानी एल नीनो की स्थिति को मजबूत कर रहा है और ट्रेड विंड्स को कमजोर कर रहा है जो भारत में मॉनसून की बारिश लाने में मदद करती है. मौसम एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर गर्मी का ट्रेंड जारी रहा, तो आने वाले महीनों में एक मज़बूत या सुपर एल नीनो भी बन सकता है.

एनवायरनमेंटलिस्ट राजेश पॉल ने कहा कि अभी जो कमी है, वह मुख्य रूप से कमजोर मॉनसून सर्कुलेशन, बंगाल की खाड़ी में लो-प्रेशर सिस्टम की कमी, खराब मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) पोजिशनिंग और ब्रेक-मॉनसून जैसे हालात की वजह से है.

अगर जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में हालात सुधरते हैं, तो स्थिति ठीक हो सकती है. अगर अगले 1-2 हफ़्तों में एक मजबूत एक्टिव फेज बनता है, तो अभी की कमी की ज़्यादातर भरपाई हो सकती है, खासकर मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत में.

देश के मौसम का हाल

दिल्ली और एनसीआर इलाके के लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि मौसम विभाग ने आंधी-तूफान के साथ बारिश का अनुमान लगाया है. इससे दिन भर में अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि दिल्ली में दोपहर के समय आंधी-तूफान और तेज हवा चल सकती है. हवा की स्पीड 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच सकती है, और हवा के झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं.

उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी भारत

आईएमडी ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और यूपी सहित उत्तर-पश्चिम में छिटपुट वर्षा का अनुमान लगाया है. हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भारी अलर्ट जारी किए गए हैं, क्योंकि दोनों में 22-23 जून के दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की गति से गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, जो 60 किमी प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकते हैं. पूरे सप्ताह अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक वर्षा की गतिविधि होने की संभावना है.

पूर्वी और पश्चिमी भारत

सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 23-25 ​​जून तक भारी बारिश होने की उम्मीद है. बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी तेज हवा के साथ गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है. 22 जून को हवा की स्पीड 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है. मौसम विभाग ने 22-28 जून के दौरान गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश की गतिविधि का अनुमान लगाया है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 22 से 26 जून तक बारिश जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं-कहीं बारिश, गरज, बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान लगाया है. मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ़्तार से तेज़ हवा भी चल सकती हैं.

दक्षिणी भारत

दक्षिणी भारत में इस हफ़्ते तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में बारिश होने की उम्मीद है. 22 जून को तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल में भारी बारिश होगी.

लू के हालात

हीटवेव की स्थिति 22-25 जून के दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हो सकती है. कर्नाटक और ओडिशा में आज रात के समय मौसम गर्म रहने का अनुमान है.

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