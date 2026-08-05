रिसर्च-डेवलपमेंट में 14% बढ़ा भारत का खर्च; जापान से फिर भी 4 गुना पीछे है अपना देश
R&D पर खर्च में देश में पहली बार सरकारी क्षेत्र से आगे निकलीं निजी कंपनियां, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल GDP का 0.84% निवेश.
Published : August 5, 2026 at 4:55 PM IST
हैदराबाद : India expenditure R&D : अमेरिका, चीन और जापान जैसे देश तकनीक में आगे रहने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं. इसके लिए वे R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हर साल तेजी से बजट बढ़ा रहे हैं. भारत में भी साल 2019-20 से लेकर 2023-24 तक अनुसंधान और विकास पर ज्यादा रुपये खर्च किए गए. इन 5 वित्तीय वर्षों में निवेश में करीब 14% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली. हालांकि इसके बावजूद अपना देश इस मामले में जापान से करीब 4 गुना पीछे है.
मौजूदा ग्लोबल ट्रेंड के मुताबिक दुनियाभर के देश अब बनी-बनाई तकनीक खरीदने को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं. वे चाहते हैं कि उनकी अपनी प्रयोगशालाओं में ही नई तकनीक विकसित की जाए. इससे उन्हें कई तरह की सहूलियत मिल जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए वे रिसर्च और डेवलपमेंट पर हर साल अपना खर्च बढ़ाते जा रहे हैं. भारत भी इसी राह पर है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपने देश में R&D पर 2.44 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए थे.
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अनुसंधान और विकास पर खर्च की गई रकम देश की GDP का .84% था. वहीं जापान सरकार की मुख्य सांख्यिकी एजेंसी Statistics Bureau of Japan (SBJ) के अनुसार वहां रिसर्च पर रिकॉर्ड पैसे खर्च किए जा रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2023 में जापान में रिसर्च पर 22.05 ट्रिलियन येन (जापानी मुद्रा) यानी करीब 13.31 लाख करोड़ भारतीय रुपये खर्च किए गए थे. यह वहां की जीडीपी का 3.70% रहा. भारत से यह 4 गुना से भी ज्यादा है. जबकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आकार करीब-करीब एक जैसा ही माना जाता है.
R&D पर कितने खर्च?, AAP सांसद ने पूछे सवाल : राज्यसभा में दिल्ली के आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता ने पूछा कि पिछले 5 साल में अनुसंधान और विकास पर कितने-कितने रुपये खर्च किए गए?, यह देश की जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा?, अनुसंधान में निवेश बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए?. विज्ञान-प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने इनके लिखित जवाब दिए.
R&D पर खर्च में निजी कंपनियों का दबदबा : विज्ञान-प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 5 साल पहले तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सरकारी क्षेत्र ही ज्यादा रुपये खर्च कर रहे थे. उस दौरान निजी कंपनियों की हिस्सेदारी इसमें कम थी. अब यह ट्रेंड बदल गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकारी क्षेत्र ने R&D पर 1.17 लाख करोड़ रुपये खर्च किए. जबकि निजी कंपनियों ने 1.26 लाख करोड़ खर्च किए. खर्च में पहली बार निजी कंपनियां सरकारी सेक्टरों से आगे निकल गईं.
प्राइवेट सेक्टर में खर्च पर 183.57% इजाफा : पांच साल पहले यानी 2019-20 के वित्तीय वर्ष में प्राइवेट सेक्टरों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 44,754 करोड़ रुपये खर्त किए थे. साल 2020-21 में यह 46,388 करोड़ पहुंच गया. इसी तरह 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में भी इसमें इजाफा देखने को मिला. इससे खर्च की गई रकम 88,678 करोड़ हो गई. 2022-23 में इस खर्च में तेजी से इजाफा हुआ. इस वित्तीय वर्ष में यह खर्च 1.02 लाख करोड़ पहुंच गया. कुल 5 वित्तीय वर्षों में प्राइवेट सेक्टरों की ओर से रिसर्च पर किए जाने वाले खर्च में 183.57% की बढ़ोतरी हुई.
5 साल में सरकारी क्षेत्र में कैसे बढ़ता गया खर्च? : विज्ञान-प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकारी क्षेत्र ने R&D पर 87,813 करोड़ रुपये खर्च किए थे. साल 2020-21 में इसमें गिरावट आई. इससे यह 80,993 करोड़ पर पहुंच गया. साल 2021-22 में इसमें काफी बढ़ोतरी हुई. इस साल कुल 1.06 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए. 2022-23 में अनुसंधान और विकास पर पहले से ज्यादा 1.10 लाख करोड़ खर्च हुए. साल 2023-24 में इसमें और इजाफा हुआ. इससे सरकारी सेक्टरों में यह खर्च 1.17 लाख करोड़ पहुंच गया.
तकनीक-रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड जारी : राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि निजी क्षेत्रों की तकनीक और रिसर्च में भागीदारी बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ का विशेष फंड जारी किया गया है. देश के प्रगति के लिए यह जरूरी कदम है. देश को तकनीक की दौड़ में आगे रखने के लिए कई अन्य प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं. इसके तहत 14 हजार करोड़ रुपये खर्च कर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) की स्थापना भी की गई है. यह फाउंडेशन सरकारी के अलावा प्राइवेट संस्थानों से भी रिसर्च के लिए पैसे जुटाएगा.
विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने का प्रयास : राज्यसभा में डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि तकनीक के मामलों में विदेशी निर्भरता कम करने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है. निजी कंपनियों और शिक्षण संस्थानों को एक मंच पर लाया जा रहा है. यहां सभी मिलकतर PPP मॉडल पर काम करेंगे. NIDHI (नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन्स, ) BIRAC (बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल) और iDEX (इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस) जैसे स्टार्टअप कार्यक्रमों के जरिए नई खोजों, उनकी जांच और निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है. निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्पेस पॉलिसी, जियोस्पेशियल और बायोE3 जैसी नीतियों को आसान बनाया गया है.
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