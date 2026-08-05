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रिसर्च-डेवलपमेंट में 14% बढ़ा भारत का खर्च; जापान से फिर भी 4 गुना पीछे है अपना देश

रिसर्च का बजट बढ़ाने के बावजूद भारत अभी जापान से पीछे. ( Photo Credit; Getty )