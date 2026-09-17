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India-EU FTA: भारतीय स्टील निर्यातकों को मिलेगी बड़ी राहत, वाणिज्य मंत्रालय का दावा

नई दिल्लीः भारत-यूरोपीय संघ (India-EU) मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से यूरोप को होने वाले भारतीय स्टील निर्यात पर टैरिफ और कार्बन से जुड़े नियमों का असर कम होने की उम्मीद है. वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि यूरोपीय संघ को भारत के वर्तमान स्टील निर्यात का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा एफटीए ढांचे के तहत सुरक्षित रहेगा. सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि भारतीय निर्यातकों पर कोटा प्रतिबंधों और यूरोपीय संघ के 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) के दोहरे प्रभाव की कड़ी मार न पड़े.

भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूरोपीय संघ को लगभग 30 लाख टन स्टील का निर्यात किया. इसमें से एफटीए के तहत 16 लाख टन का 'टैरिफ रेट कोटा' 1 जुलाई से पहले ही लागू हो चुका है. संबंधित अधिकारियों ने कहा कि 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (MFN) और ओपन श्रेणियों को ध्यान में रखने के बाद, भारतीय कंपनियों के पास यूरोपीय बाजार में 25 लाख टन से अधिक स्टील निर्यात करने की गुंजाइश होगी.

मंत्रालय का यह भी मानना है कि इससे मौजूदा निर्यात पर पड़ने वाला असर सीमित होगा और भारत के एक महत्वपूर्ण विदेशी बाजार में सामान बेचते समय स्टील उत्पादकों को अधिक निश्चितता मिलेगी. इसके अलावा, CBAM (कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म) के मोर्चे पर भी कुछ प्रगति देखने को मिली है.

वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि छह विदेशी संस्थानों ने भारतीय निर्यातकों के लिए कार्बन सत्यापनकर्ता के रूप में काम करने के लिए आवेदन किया है. उम्मीद है कि ये एजेंसियां स्टील कंपनियों को यूरोपीय संघ को निर्यात करने के लिए जरूरी कार्बन सत्यापन और प्रमाणन में मदद करेंगी.

वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, यूरोपीय संघ ने भारत को लिखित आश्वासन दिया है कि यदि किसी अन्य देश को CBAM के तहत कोई छूट या ढील दी जाती है, तो वही लाभ भारत को भी दिया जाएगा. भारतीय स्टील निर्यातकों के लिए ये दोनों मुद्दे- बाजार तक पहुंच और कार्बन नियमों का पालन- अब आपस में पूरी तरह जुड़ चुके हैं. सरकार अब यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि नया व्यापार समझौता इन दोनों मोर्चों पर राहत प्रदान करे.

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