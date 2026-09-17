India-EU FTA: भारतीय स्टील निर्यातकों को मिलेगी बड़ी राहत, वाणिज्य मंत्रालय का दावा
नए नियमों और 50% तक टैरिफ बढ़ने की आशंका से स्टील कंपनियों के बीच अनिश्चितता का माहौल भी बन रहा है. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : September 17, 2026 at 6:58 PM IST
नई दिल्लीः भारत-यूरोपीय संघ (India-EU) मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से यूरोप को होने वाले भारतीय स्टील निर्यात पर टैरिफ और कार्बन से जुड़े नियमों का असर कम होने की उम्मीद है. वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि यूरोपीय संघ को भारत के वर्तमान स्टील निर्यात का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा एफटीए ढांचे के तहत सुरक्षित रहेगा. सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि भारतीय निर्यातकों पर कोटा प्रतिबंधों और यूरोपीय संघ के 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) के दोहरे प्रभाव की कड़ी मार न पड़े.
भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूरोपीय संघ को लगभग 30 लाख टन स्टील का निर्यात किया. इसमें से एफटीए के तहत 16 लाख टन का 'टैरिफ रेट कोटा' 1 जुलाई से पहले ही लागू हो चुका है. संबंधित अधिकारियों ने कहा कि 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (MFN) और ओपन श्रेणियों को ध्यान में रखने के बाद, भारतीय कंपनियों के पास यूरोपीय बाजार में 25 लाख टन से अधिक स्टील निर्यात करने की गुंजाइश होगी.
मंत्रालय का यह भी मानना है कि इससे मौजूदा निर्यात पर पड़ने वाला असर सीमित होगा और भारत के एक महत्वपूर्ण विदेशी बाजार में सामान बेचते समय स्टील उत्पादकों को अधिक निश्चितता मिलेगी. इसके अलावा, CBAM (कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म) के मोर्चे पर भी कुछ प्रगति देखने को मिली है.
वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि छह विदेशी संस्थानों ने भारतीय निर्यातकों के लिए कार्बन सत्यापनकर्ता के रूप में काम करने के लिए आवेदन किया है. उम्मीद है कि ये एजेंसियां स्टील कंपनियों को यूरोपीय संघ को निर्यात करने के लिए जरूरी कार्बन सत्यापन और प्रमाणन में मदद करेंगी.
वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, यूरोपीय संघ ने भारत को लिखित आश्वासन दिया है कि यदि किसी अन्य देश को CBAM के तहत कोई छूट या ढील दी जाती है, तो वही लाभ भारत को भी दिया जाएगा. भारतीय स्टील निर्यातकों के लिए ये दोनों मुद्दे- बाजार तक पहुंच और कार्बन नियमों का पालन- अब आपस में पूरी तरह जुड़ चुके हैं. सरकार अब यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि नया व्यापार समझौता इन दोनों मोर्चों पर राहत प्रदान करे.
उद्योग जगत की चिंताएं
उद्योग जगत के सूत्रों ने ईटीवी भारत को इसके प्रतिकूल वाणिज्यिक प्रभाव के बारे में बताया. नाम न छापने की शर्त पर एक औद्योगिक संस्था ने भी व्यापार पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चिंता व्यक्त की. संबंधित व्यक्ति ने कहा कि जिस तारीख को यह समझौता लागू होगा और यूरोपीय संघ स्टील रेगुलेशन- एनेक्स (परिशिष्ट) 2-बी के आर्टिकल 2-बी.1(2) के अनुसार- पहले से ही लागू है (जो कि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो चुका है), तो एनेक्स 2-बी के आंकड़े भारत की पहुंच को नियंत्रित करेंगे, जो संभवतः पिछली तारीख से लागू हो सकते हैं.
इसके परिणामस्वरूप, हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड शीट्स, मेटैलिक और ऑर्गेनिक कोटेड शीट्स, टिन मिल प्रोडक्ट्स, क्वार्टो प्लेट्स, स्टेनलेस प्रोडक्ट्स, वायर रॉड, गैस पाइप और वेल्डेड पाइप जैसे विभिन्न उत्पादों के भारतीय स्टील निर्यातकों को 'इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशन 2026/1457' के तहत यूरोपीय संघ के बाजार में मिलने वाली अपनी गारंटीकृत देश-विशिष्ट पहुंच में कमी देखनी पड़ सकती है.
उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि यूरोपीय संघ के आयातकों से उन सभी मामलों में 50 प्रतिशत टैरिफ (सीमा शुल्क) भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है, जहां आयात की मात्रा एनेक्स 2-बी के अनुसार निर्धारित कोटे से अधिक हो गई है, भले ही उनका आयात 'इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशन 2026/1457' के तहत तय कोटे के भीतर ही क्यों न हो. इससे न केवल व्यापार में अनिश्चितता पैदा होगी बल्कि भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी नुकसान भी उठाना पड़ेगा, और निश्चित रूप से व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते का यह उद्देश्य कभी नहीं हो सकता.
इसलिए, इस समझौते की पुष्टि और हस्ताक्षर होने से पहले ही यूरोपीय आयोग के साथ इस मात्रात्मक कमी का समाधान किया जाना चाहिए, ताकि सभी 16 प्रभावित श्रेणियों में से प्रत्येक में 'इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशन 2026/1457' के तहत भारत के मौजूदा एफटीए-हिस्से की पात्रता से मेल खाने या उससे कम से कम बराबर करने के लिए कोटे में ऊपर की ओर संशोधन की मांग की जा सके.
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