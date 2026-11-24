व्यापार को नई रफ्तार: दिसंबर में साइन हो सकता है भारत-EU FTA, 2027 में लागू होने की उम्मीद
इस साल जनवरी में यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन में बातचीत पूरी हो गई थी.
Published : November 24, 2026 at 8:54 AM IST
नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ इस साल दिसंबर में लंबे समय से इंतजार किए जा रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर साइन कर सकते हैं. यह समझौता 2027 के मध्य तक लागू होने की उम्मीद है. भारत में यूरोपियन यूनियन के राजदूत जीन-एरिक पैक्वेट ने सोमवार को इसकी जानकारी दी.
इस समझौता का मकसद दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना है. इस पर बातचीत का चरण पूरा हो चुका है, और बाकी प्रक्रिया में यूरोपीय संसद द्वारा इस पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर और मंजूरी शामिल है. एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज में पैक्वेट ने कहा कि इस साल जनवरी में यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन में बातचीत पूरी हो गई थी. तब से दोनों तरफ के अधिकारी टेक्स्ट को फाइनल करने और टेक्निकल डिटेल्स को पूरा करने पर काम कर रहे हैं.
“An agreement that will make a difference for growth and jobs on both sides.” - @EUAmbIndia explains the timeline and the road ahead.— EU in India (@EU_in_India) November 23, 2026
Where does the 🇪🇺🇮🇳 FTA stand, and what comes next?
This is the first in our series on what the FTA will deliver.
Stay tuned for more updates. pic.twitter.com/2QQe8FDcw8
यूरोपीय संघ ने सितंबर में काउंसिल को एग्रीमेंट पर साइन करने का अपना प्रस्ताव भेजा था. यूरोपीय मंत्री अब इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, और दिसंबर में मंजूरी मिलने की उम्मीद है. पैक्वेट ने कहा, 'पूरी उम्मीद है कि दिसंबर में हमारे पास साइन करने के लिए समझौता होगा. पैक्वेट ने कहा कि साइन करने के बाद समझौते को लागू करने से पहले यूरोपीय संसद की मंजूरी की जरूरत होगी.
यह कहते हुए कि संसद की विदेश मामलों की समिति ने हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया और अनुमोदन प्रक्रिया पर चर्चा की, पैक्वेट ने कहा कि समिति के अध्यक्ष को उम्मीद है कि संसद वसंत में निर्णय लेगी और परिणाम के बारे में आशावादी है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समिति के अध्यक्ष का आकलन है और यूरोपीय संसद की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं है.
राजदूत ने कहा कि संसद समझौते की जांच करेगी और तय करेगी कि इसे मंजूरी दी जाए या नहीं, लेकिन इस प्रोसेस में बातचीत को फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने बताया कि अगर मंजूरी का प्रोसेस उम्मीद के मुताबिक पूरा हो जाता है, तो यह समझौता 2027 के बीच तक चालू हो सकता है.
उन्होंने कहा, 'एक बार यूरोपियन साइड से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाने के बाद हम यूरोपीय संसद की स्क्रूटनी में जाएंगे, जिसे अपनी मंजूरी देनी होगी. अभी दिल्ली में यूरोपीय संसद की फॉरेन अफेयर्स कमेटी हुई थी, और उन्होंने बताया कि यह कैसे काम करता है. डॉक्यूमेंट की अच्छी तरह से स्क्रूटनी होगी, लेकिन फिर यूरोपीय संसद ही कह सकती है कि वह समझौते से सहमत है या नहीं, इसलिए इससे कोई नई बातचीत शुरू नहीं होगी.'
उन्होंने आगे कहा, 'कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संसद बसंत ऋतु में एक राय बनाएगी और उन्हें बहुत, बहुत उम्मीद थी कि यह एक सकारात्मक राय होगी. इसलिए मैं यह यूरोपीय संसद की तरफ से नहीं कह रहा हूँ. मैं यूरोपीय संसद में विदेश मामलों के कमेटी के चेयरमैन को कोट कर रहा हूँ. इसके साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो सकता है, मान लीजिए 2027 के बीच तक. और इसका मतलब है कि लागू होने पर, फायदे होने लगेंगे.'
भारतीय निर्यात को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद
इस व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों के लिए खासकर टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, फुटवियर, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स और ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटोमोबाइल्स जैसी लेबर-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में ज़्यादा मौके मिलने की संभावना है.
कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक एग्रीमेंट के लागू होने के बाद लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स में लगभग 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इंडियन एक्सपोर्ट्स पर यूरोपियन मार्केट में जीरो टैरिफ लगने की उम्मीद है. इससे एमएसएमई, कारीगरों, महिला एंटरप्रेन्योर्स, युवाओं और प्रोफेशनल्स को फायदा होने की संभावना है.
इंडिया ने एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए बेहतर मार्केट एक्सेस भी हासिल किया है, जबकि डेयरी, अनाज और पोल्ट्री जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को बड़ी ट्रेड कंसेशन्स से सुरक्षित रखा है.
रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह एग्रीमेंट सिर्फ सामान के ट्रेड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड, कस्टम्स प्रोसीजर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और प्रोफेशनल्स के मूवमेंट पर प्रोविजन्स भी शामिल हैं.
इसके अलावा, यह स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स के यूरोपियन देशों में मूवमेंट को आसान बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क भी देता है, जिसमें कई सेक्टर्स में इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफरी, कॉन्ट्रैक्ट्चुअल सर्विस सप्लायर्स और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स को कवर करने वाले कमिटमेंट्स शामिल हैं. यूरोपीय संघ के अनुसार 2025 में भारत-ईयू का सामान का आपसी व्यापार 118 बिलियन यूरो था.