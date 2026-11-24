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व्यापार को नई रफ्तार: दिसंबर में साइन हो सकता है भारत-EU FTA, 2027 में लागू होने की उम्मीद

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ इस साल दिसंबर में लंबे समय से इंतजार किए जा रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर साइन कर सकते हैं. यह समझौता 2027 के मध्य तक लागू होने की उम्मीद है. भारत में यूरोपियन यूनियन के राजदूत जीन-एरिक पैक्वेट ने सोमवार को इसकी जानकारी दी.

इस समझौता का मकसद दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना है. इस पर बातचीत का चरण पूरा हो चुका है, और बाकी प्रक्रिया में यूरोपीय संसद द्वारा इस पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर और मंजूरी शामिल है. एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज में पैक्वेट ने कहा कि इस साल जनवरी में यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन में बातचीत पूरी हो गई थी. तब से दोनों तरफ के अधिकारी टेक्स्ट को फाइनल करने और टेक्निकल डिटेल्स को पूरा करने पर काम कर रहे हैं.

यूरोपीय संघ ने सितंबर में काउंसिल को एग्रीमेंट पर साइन करने का अपना प्रस्ताव भेजा था. यूरोपीय मंत्री अब इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, और दिसंबर में मंजूरी मिलने की उम्मीद है. पैक्वेट ने कहा, 'पूरी उम्मीद है कि दिसंबर में हमारे पास साइन करने के लिए समझौता होगा. पैक्वेट ने कहा कि साइन करने के बाद समझौते को लागू करने से पहले यूरोपीय संसद की मंजूरी की जरूरत होगी. यह कहते हुए कि संसद की विदेश मामलों की समिति ने हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया और अनुमोदन प्रक्रिया पर चर्चा की, पैक्वेट ने कहा कि समिति के अध्यक्ष को उम्मीद है कि संसद वसंत में निर्णय लेगी और परिणाम के बारे में आशावादी है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समिति के अध्यक्ष का आकलन है और यूरोपीय संसद की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं है. राजदूत ने कहा कि संसद समझौते की जांच करेगी और तय करेगी कि इसे मंजूरी दी जाए या नहीं, लेकिन इस प्रोसेस में बातचीत को फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने बताया कि अगर मंजूरी का प्रोसेस उम्मीद के मुताबिक पूरा हो जाता है, तो यह समझौता 2027 के बीच तक चालू हो सकता है. उन्होंने कहा, 'एक बार यूरोपियन साइड से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाने के बाद हम यूरोपीय संसद की स्क्रूटनी में जाएंगे, जिसे अपनी मंजूरी देनी होगी. अभी दिल्ली में यूरोपीय संसद की फॉरेन अफेयर्स कमेटी हुई थी, और उन्होंने बताया कि यह कैसे काम करता है. डॉक्यूमेंट की अच्छी तरह से स्क्रूटनी होगी, लेकिन फिर यूरोपीय संसद ही कह सकती है कि वह समझौते से सहमत है या नहीं, इसलिए इससे कोई नई बातचीत शुरू नहीं होगी.' उन्होंने आगे कहा, 'कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संसद बसंत ऋतु में एक राय बनाएगी और उन्हें बहुत, बहुत उम्मीद थी कि यह एक सकारात्मक राय होगी. इसलिए मैं यह यूरोपीय संसद की तरफ से नहीं कह रहा हूँ. मैं यूरोपीय संसद में विदेश मामलों के कमेटी के चेयरमैन को कोट कर रहा हूँ. इसके साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो सकता है, मान लीजिए 2027 के बीच तक. और इसका मतलब है कि लागू होने पर, फायदे होने लगेंगे.'