इंडिया-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: भारत के वैश्विक व्यापार जुड़ाव में एक बड़ी रणनीतिक सफलता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ( PTI )

नई दिल्ली: भारत और यूरोप ने एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की, जिसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता कहा जा रहा है. यह समझौता अस्थिर वैश्विक माहौल और अमेरिका की शुल्क नीति के कारण उत्पन्न व्यापार व्यवधानों की पृष्ठभूमि में हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया.

भारत-ईयू ने की एफटीए की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने मंगलवार को मिलकर 16वें इंडिया-ईयू समिट में भारत-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी की मुक्त व्यापार समझौता (इंडिया-EU FTA) के होने का ऐलान किया. यह समिट यूरोपियन नेताओं के भारत दौरे के दौरान हुआ.

एफटीए के नतीजे पर दस्तावेजों का लेन-देन ईयू ट्रेड कमिश्नर मारोस सेफ्कोविक और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच हुआ. यह घोषणा भारत-ईयू के आर्थिक रिश्तों और खास ग्लोबल पार्टनर के साथ ट्रेड एंगेजमेंट में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है.

2022 में बातचीत फिर से शुरू होने के बाद से हुई गहरी बातचीत के बाद एफटीए आया है. मंगलवार को FTA की घोषणा भारत और ईयू के बीच सालों से चली आ रही लगातार बातचीत और सहयोग का नतीजा है, जो एक संतुलित, आधुनिक और नियमों पर आधारित आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी बनाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझा नजरिए को दिखाता है.

यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर

यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और पिछले कुछ सालों में सामान और सेवा का आपसी व्यापार लगातार बढ़ रहा है. 2024-25 में, ईयू के साथ भारत का सामान का आपसी व्यापार 11.5 लाख करोड़ रुपये (USD 136.54 बिलियन) था, जिसमें 6.4 लाख करोड़ रुपये (USD 75.85 बिलियन) का एक्सपोर्ट और Rs 5.1 लाख करोड़ (USD 60.68 बिलियन) का इम्पोर्ट था. 2024 में भारत-EU का सर्विस का व्यापार 7.2 लाख करोड़ रुपये (USD 83.10 बिलियन) तक पहुंच गया.

ग्लोबल GDP का 25 फीसदी हिस्सा

भारत और ईयू चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, जो ग्लोबल GDP का 25 फीसदी हिस्सा हैं और ग्लोबल ट्रेड का एक तिहाई हिस्सा हैं. दो बड़ी, अलग-अलग तरह की और एक-दूसरे को पूरा करने वाली अर्थव्यवस्था के जुड़ने से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऐसे मौके बनेंगे जो पहले कभी नहीं मिले. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिक विजन और मजबूत नेतृत्व की तारीफ की.

उन्होंने कहा कि, भारत-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पूरा होना भारत के आर्थिक जुड़ाव और ग्लोबल नजरिए में एक बड़ी कामयाबी है. यह भरोसेमंद, आपसी फायदे वाली और बैलेंस्ड पार्टनरशिप बनाने के भारत के नजरिए का समर्थन करता है.

मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, जानें इसके फायदे

एक आम ट्रेड डील से आगे, एफटीए एक ​​बड़ी पार्टनरशिप है जिसके रणनीतिक पहलू हैं और यह सबसे अहम FTA में से एक है. भारत ने ईयू को ट्रेड वैल्यू के हिसाब से 99 फीसदी से ज्यादा भारतीय एक्सपोर्ट के लिए पहले कभी नहीं देखा गया बाजार पहुंच हासिल किया है, जो 'मेक इन इंडिया' पहल को भी मजबूत करता है. सामान के अलावा इसमें कुशल भारतीय पेशेवर की बिना रुकावट आवाजाही मुमकिन हो पाएगी.

भारत, जो एक युवा और गतिशील कार्यबल से चलता है और सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है. इस एफटीए का फायदा उठाकर नौकरियां पैदा करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने, अलग-अलग सेक्टर में मौके खोलने और ग्लोबल लेवल पर अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए तैयार है.

इंडिया-ईयू ट्रेड पैक्ट में पारंपरिक एरिया जैसे सामान, सर्विस, ट्रेड के तरीके, ओरिजिन के नियम, कस्टम और ट्रेड में आसानी, साथ ही SMEs और डिजिटल ट्रेड जैसे नए क्षेत्र भी शामिल हैं. इंडिया-EU FTA इसके लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवियर, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स और ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटोमोबाइल्स को जबरदस्त बढ़ावा देता है.

इससे एग्रीमेंट के लागू होने पर लगभग 33 बिलियन USD के एक्सपोर्ट पर टैरिफ दस परसेंट तक कम होकर जीरो हो गया. प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के अलावा, यह वर्कर, कारीगरों, महिलाओं, युवाओं और MSMEs को मजबूत बनाता है. साथ ही भारतीय व्यापार को ग्लोबल वैल्यू चेन्स में और गहराई से जोड़ता है और ग्लोबल ट्रेड में एक अहम प्लेयर और सप्लायर के तौर पर भारत की भूमिका को मजबूत करता है.

ऑटोमोबाइल्स पर, सोच-समझकर और ध्यान से बनाया गया कोटा बेस्ड ऑटो लिबरलाइजेशन पैकेज न सिर्फ ईयू ऑटो मेकर्स को इंडिया में ज्यादा प्राइस बैंड में अपने मॉडल्स लाने देगा, बल्कि भविष्य में मेक इन इंडिया और भारत से एक्सपोर्ट के लिए भी मौके खोलेगा. इंडियन कंज्यूमर्स को हाई टेक प्रोडक्ट्स और ज्यादा प्रतिस्पर्धा से फायदा होगा. EU मार्केट में आपसी मार्केट एक्सेस से इंडिया में बनी ऑटोमोबाइल्स के लिए भी EU मार्केट में एक्सेस के मौके खुलेंगे.

इंडिया-EU FTA के तहत भारत के एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फ़ूड सेक्टर में बड़ा बदलाव आने वाला है, जिससे इंडियन किसानों और खेती से जुड़े बिज़नेस के लिए बराबरी का मौका मिलेगा. चाय, कॉफी, मसाले, ताजे फल और सब्ज़ियां, और प्रोसेस्ड फ़ूड जैसी जरूरी चीजों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे गांवों में रोजगार मजबूत होगा.

साथ ही सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को बढ़ावा मिलेगा, और एक भरोसेमंद ग्लोबल सप्लायर के तौर पर भारत की जगह मजबूत होगी. भारत ने डेयरी, अनाज, पोल्ट्री, सोयामील, कुछ फल और सब्ज़ियों जैसे सेंसिटिव सेक्टर को समझदारी से सुरक्षित रखा है, और एक्सपोर्ट ग्रोथ को घरेलू ज़रूरतों के साथ बैलेंस किया है.

टैरिफ लिबरलाइजेशन के अलावा, FTA मजबूत रेगुलेटरी सहयोग, ज्यादा पारदर्शी, और आसान कस्टम्स, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) प्रोसीजर, और ट्रेड डिसिप्लिन में टेक्निकल रुकावटों के जरिए नॉन-टैरिफ रुकावटों से निपटने के उपाय देता है.

कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के नियमों के जरिए, प्रतिबद्धताएं हासिल किए गए हैं, जिसमें आगे की सोच वाला मोस्ट-फेवर्ड नेशन का भरोसा शामिल है, जो रेगुलेशन के तहत तीसरे देशों को दी गई फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, कार्बन प्राइस की पहचान पर बढ़ा हुआ टेक्निकल सहयोग, वेरिफायर की पहचान, साथ ही ग्रीनहाउस गैस एमिशन को कम करने और नई कार्बन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल मदद और टारगेटेड सपोर्ट शामिल है.