भारत-EU ट्रेड डील को शिवराज सिंह ने बताया ऐतिहासिक, रायपुर में समझौते की गिनाई खासियत

इस समझौते से भारत के कई महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों को सीधा लाभ मिलेगा, जिनमें चाय और कॉफी, मसाले, टेबल अंगूर, खीरा और अचार वाला खीरा, सूखे प्याज, मीठा मक्का, चुनिंदा फल-सब्जियां, प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह समझौता किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे निर्यात बढ़ेगा और घरेलू जरूरतों का संतुलन भी बना रहेगा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत–यूरोपीय यूनियन डील (India-EU Trade Deal) को ऐतिहासिक बताया. रायपुर में उन्होंने कहा कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और नेतृत्व को दर्शाता है. उन्होंने इसे भारत-यूरोपीय यूनियन संबंधों के लिए एक मील का पत्थर बताया.

भारत सिर्फ स्वयं आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है. यह समझौता भारतीय किसानों, कृषि उत्पादों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा- शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

भारत की कृषि शक्ति दुनिया के सामने

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज भारत सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि भारत चावल उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है. भारत की कृषि विकास दर हरित क्रांति के दौर से भी आगे निकल चुकी है. यह भारत की कृषि क्षमता का बड़ा प्रमाण है.

रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा. यूरोपीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. यह समझौता आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है.

घटिया पेस्टिसाइड और नकली बीज पर सख्ती

शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि घटिया पेस्टिसाइड, नकली बीज किसानों की कमर तोड़ देते हैं और अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार जल्द ही सख्त पेस्टिसाइड अधिनियम और नया बीज अधिनियम लाने जा रही है. इसके लिए जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं.

विकसित गांवों के लिए ‘जी-राम-जी अधिनियम’

शिवराज सिंह ने बताया कि विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए रोजगारयुक्त, गरीबी मुक्त, आत्मनिर्भर गांव बनाना जरूरी है. इसी उद्देश्य से ‘विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम’ लागू किया जा रहा है. इसके तहत मनरेगा की कमियों को दूर करते हुए 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी.

रायपुर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत

मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आत्मीय स्वागत किया. इस मौके पर कई मंत्री, सांसद, जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता मौजूद रहे.