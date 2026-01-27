ETV Bharat / bharat

EU और भारत मिलकर खुशहाली को बढ़ाने के लिए काम कर रहे: कोस्टा

इस मौके पर यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा ने कहा, 'भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी है. हमारे दोनों महाद्वीपों के बीच सदियों से व्यापार होता रहा है. ट्रेड एक जरूरी जियोपॉलिटिकल स्टेबलाइजर और इकॉनमिक ग्रोथ का बुनियादी सोर्स है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने मंगलवार को इंडिया-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया.

ट्रेड एग्रीमेंट नियमों पर आधारित इकॉनमिक ऑर्डर को मजबूत करते हैं और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देते हैं. इसीलिए आज का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐतिहासिक रूप से महत्व रखता है. यह अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी समझौतों में से एक है, जो 2 बिलियन लोगों का मार्केट बनाता है.'

उन्होंने आगे कहा,'दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के चैंपियन होने के नाते, यूरोपियन यूनियन और भारत की यह जिम्मेदारी है कि वे यूनाइटेड नेशंस चार्टर को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल लॉ को बनाए रखें.

आज सुबह प्रेसिडेंट उर्सुला और मुझे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का मौका मिला. मैंने उनकी बातों पर सोचा, जो आज भी सच हैं. और मैंने कहा, शांति हथियारों की टक्कर से नहीं आएगी, बल्कि बिना हथियार वाले देशों द्वारा मुश्किलों का सामना करते हुए जीए और किए गए न्याय से आएगी.'

यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने आगे कहा, 'बहुध्रुवीय विश्व में यूरोपियन यूनियन और भारत मिलकर खुशहाली के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन खुशहाली बिना सिक्योरिटी के नहीं होती. अपने नागरिकों और अपने साझा हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए अपने सहयोग को मजबूत करें, इंडो-पैसिफिक, यूरोप और दुनिया भर में हमारे सामने आने वाले सभी तरह के सिक्योरिटी खतरों का सामना करने के लिए मिलकर काम करें. हमारे बीच रणनीतिक भरोसे के एक नए स्तर पर पहुँचें. सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हमारे समझौते का यही महत्व है. भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐसा पहला बड़ा रक्षा और सुरक्षा रूपरेखा तैयार हुआ है.