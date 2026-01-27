EU और भारत मिलकर खुशहाली को बढ़ाने के लिए काम कर रहे: कोस्टा
दा कोस्टा ने कहा भारत- ईयू इंडो-पैसिफिक, यूरोप, दुनिया भर में हमारे सामने आने वाले सुरक्षा खतरों का सामना करने के लिए मिलकर काम करें.
Published : January 27, 2026 at 2:46 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने मंगलवार को इंडिया-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया.
इस मौके पर यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा ने कहा, 'भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी है. हमारे दोनों महाद्वीपों के बीच सदियों से व्यापार होता रहा है. ट्रेड एक जरूरी जियोपॉलिटिकल स्टेबलाइजर और इकॉनमिक ग्रोथ का बुनियादी सोर्स है.
#WATCH | Delhi | President of the European Council, António Luís Santos da Costa, says, " ...india is the world's fastest-growing major economy. trade has flowed between our two continents for centuries. trade is a crucial geopolitical stabiliser and the fundamental source of… pic.twitter.com/vxdt2JXADn— ANI (@ANI) January 27, 2026
ट्रेड एग्रीमेंट नियमों पर आधारित इकॉनमिक ऑर्डर को मजबूत करते हैं और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देते हैं. इसीलिए आज का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐतिहासिक रूप से महत्व रखता है. यह अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी समझौतों में से एक है, जो 2 बिलियन लोगों का मार्केट बनाता है.'
उन्होंने आगे कहा,'दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के चैंपियन होने के नाते, यूरोपियन यूनियन और भारत की यह जिम्मेदारी है कि वे यूनाइटेड नेशंस चार्टर को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल लॉ को बनाए रखें.
#WATCH | Delhi | President of the European Council, António Luís Santos da Costa, says, " in a multipolar world, the european union and india are working together to grow spheres of shared prosperity. but prosperity does not exist without security. strengthen our cooperation to… pic.twitter.com/T1htTXSdmH— ANI (@ANI) January 27, 2026
आज सुबह प्रेसिडेंट उर्सुला और मुझे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का मौका मिला. मैंने उनकी बातों पर सोचा, जो आज भी सच हैं. और मैंने कहा, शांति हथियारों की टक्कर से नहीं आएगी, बल्कि बिना हथियार वाले देशों द्वारा मुश्किलों का सामना करते हुए जीए और किए गए न्याय से आएगी.'
#WATCH | Delhi | President of the European Council, António Luís Santos da Costa, says, " as the world's largest democracies and champions of multilateralism, the european union and india share the responsibility to uphold international law with the united nations charter at its… pic.twitter.com/vuPoUoIrXB— ANI (@ANI) January 27, 2026
यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने आगे कहा, 'बहुध्रुवीय विश्व में यूरोपियन यूनियन और भारत मिलकर खुशहाली के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन खुशहाली बिना सिक्योरिटी के नहीं होती. अपने नागरिकों और अपने साझा हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए अपने सहयोग को मजबूत करें, इंडो-पैसिफिक, यूरोप और दुनिया भर में हमारे सामने आने वाले सभी तरह के सिक्योरिटी खतरों का सामना करने के लिए मिलकर काम करें. हमारे बीच रणनीतिक भरोसे के एक नए स्तर पर पहुँचें. सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हमारे समझौते का यही महत्व है. भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐसा पहला बड़ा रक्षा और सुरक्षा रूपरेखा तैयार हुआ है.