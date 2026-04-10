रोबोटिक सर्जरी और रक्षा तकनीक में भारत बना इनोवेशन लीडर, आयुष मंत्री ने 'प्रोजेक्ट विमाना' और 'प्रोजेक्ट ऑपेरियन' किए लॉन्च
प्रोजेक्ट विमाना' और 'प्रोजेक्ट ऑपेरियन' का अनावरण, युद्धक्षेत्र में घायल सैन्य कर्मियों की सर्जरी में सहायक, 'प्रोजेक्ट विमाना' ड्रोन के माध्यम से सर्जिकल सहायता देगा
Published : April 10, 2026 at 11:56 AM IST
रिपोर्टर- राहुल चौहान
नई दिल्ली: भारत में आयोजित तीसरे ग्लोबल एसएसआई मल्टी-स्पेशियल्टी रोबोटिक सर्जरी कॉन्फ्रेंस (एसएमआरएससी) 2026 के दौरान अत्याधुनिक चिकित्सा और रक्षा तकनीकों की ऐतिहासिक झलक देखने को मिली. इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'प्रोजेक्ट विमाना' और 'प्रोजेक्ट ऑपेरियन' का अनावरण किया, जो युद्धक्षेत्र में घायल सैन्य कर्मियों की सर्जरी में सहायक होंगे. 'प्रोजेक्ट विमाना' ड्रोन के माध्यम से सर्जिकल सहायता प्रदान करता है, जबकि 'प्रोजेक्ट ऑपेरियन' दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल ऑपरेटिंग रूम के रूप में कार्य करता है.
वैश्विक मेडटेक और इनोवेशन लीडर बना भारत- केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव
एसएस इनोवेशन इंटरनेशनल ने दो क्रांतिकारी तकनीकी प्रोजेक्ट विमाना और प्रोजेक्ट ऑपेरियन का अनावरण भविष्य की सर्जिकल और आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली को नई दिशा देने वाली मानी जा रही हैं. इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि भारत धीरे-धीरे वैश्विक मेडटेक और इनोवेशन लीडर के रूप में उभर रहा है और एसएस इनोवेशन्स जैसी तकनीक इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही हैं.
एसएमआरएससी 2026 सर्जिकल सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
प्रोजेक्ट विमाना, प्रोजेक्ट ऑपेरियन और एसएसआई अवतारा जैसी तकनीकें आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूत करती हैं और भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी. एसएसआई इनोवेशंस इंटरनेशनल के संस्थापक चेयरमैन और सीईओ एवं प्रसिद्ध हार्ट सर्जन डॉ. सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि एसएमआरएससी 2026 हमारे उस मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत हम विश्वस्तरीय सर्जिकल सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाना चाहते हैं.
युद्धक्षेत्र में सर्जरी की नई तकनीक प्रोजेक्ट विमाना
सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रोजेक्ट विमाना का अनावरण रहा. यह एक क्रांतिकारी बैटलफील्ड सर्जिकल सिस्टम है जिसे भारी क्षमता वाले स्वायत्त ड्रोन के जरिए युद्धक्षेत्र या आपात स्थिति वाले स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है. इस सिस्टम में दो अत्याधुनिक 7-डिग्री फ्रीडम वाले मिनिएचर रोबोटिक आर्म्स लगाए गए हैं, जिनकी मदद से विशेषज्ञ ट्रॉमा सर्जन दूर बैठे हुए गंभीर रूप से घायल सैनिकों का ऑपरेशन कर सकते हैं. यह तकनीक रक्तस्राव नियंत्रण, छाती का डीकंप्रेशन, शरीर में फंसे धातु के टुकड़े निकालने और घाव की मरम्मत जैसे जीवनरक्षक उपचार तुरंत उपलब्ध कराने में सक्षम है.
डॉक्टरों को दिखाई गईं रोबोटिक सिस्टम पर लाइव सर्जरी
सम्मेलन के दौरान एसएसआई मंत्रा 3 सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम के लाइव डेमो, एआई आधारित सर्जिकल वर्कफ्लो और टेली-सर्जरी की नई संभावनाओं का भी प्रदर्शन किया गया. चर्चाओं में कार्डियक सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग और थोरेसिक सर्जरी जैसे कई क्षेत्रों में रोबोटिक तकनीक के उपयोग पर विस्तार से विचार किया गया.
टेलीरोबोटिक अल्ट्रासाउंड तकनीक से बिना अस्पताल जाए होगा अल्ट्रासाउंड
कॉन्फ्रेंस में टेलीरोबोटिक अल्ट्रासाउंड तकनीक को भी पेश किया गया, जिसके माध्यम से मरीज को बिना अस्पताल और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर ले जाकर भी अल्ट्रासाउंड किया जा सकेगा. टेली अल्ट्रासाउंड तकनीक के जानकार तकनीशियन करन देसाई ने बताया कि इस तकनीक से सैकड़ों किलोमीटर दूर से डॉक्टर मरीज का टेलीअल्ट्रासाउंड तकनीक से अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कर सकेंगे. अभी हमने इस मशीन का प्रोटोटाइप तैयार किया है. इसको जल्दी ही जमीन पर उतारा जाएगा और फिर यह टेक्नोलॉजी मार्केट में भी आएगी. इसमें अभी समय लगेगा. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है.
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