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रोबोटिक सर्जरी और रक्षा तकनीक में भारत बना इनोवेशन लीडर, आयुष मंत्री ने 'प्रोजेक्ट विमाना' और 'प्रोजेक्ट ऑपेरियन' किए लॉन्च

रोबोटिक सर्जरी और रक्षा तकनीक में भारत की बड़ी उपलब्धि ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारत में आयोजित तीसरे ग्लोबल एसएसआई मल्टी-स्पेशियल्टी रोबोटिक सर्जरी कॉन्फ्रेंस (एसएमआरएससी) 2026 के दौरान अत्याधुनिक चिकित्सा और रक्षा तकनीकों की ऐतिहासिक झलक देखने को मिली. इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'प्रोजेक्ट विमाना' और 'प्रोजेक्ट ऑपेरियन' का अनावरण किया, जो युद्धक्षेत्र में घायल सैन्य कर्मियों की सर्जरी में सहायक होंगे. 'प्रोजेक्ट विमाना' ड्रोन के माध्यम से सर्जिकल सहायता प्रदान करता है, जबकि 'प्रोजेक्ट ऑपेरियन' दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल ऑपरेटिंग रूम के रूप में कार्य करता है.

एसएस इनोवेशन इंटरनेशनल ने दो क्रांतिकारी तकनीकी प्रोजेक्ट विमाना और प्रोजेक्ट ऑपेरियन का अनावरण भविष्य की सर्जिकल और आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली को नई दिशा देने वाली मानी जा रही हैं. इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि भारत धीरे-धीरे वैश्विक मेडटेक और इनोवेशन लीडर के रूप में उभर रहा है और एसएस इनोवेशन्स जैसी तकनीक इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही हैं.

रोबोटिक सर्जरी और रक्षा तकनीक में भारत बना इनोवेशन लीडर (ETV Bharat)

एसएमआरएससी 2026 सर्जिकल सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

प्रोजेक्ट विमाना, प्रोजेक्ट ऑपेरियन और एसएसआई अवतारा जैसी तकनीकें आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूत करती हैं और भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी. एसएसआई इनोवेशंस इंटरनेशनल के संस्थापक चेयरमैन और सीईओ एवं प्रसिद्ध हार्ट सर्जन डॉ. सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि एसएमआरएससी 2026 हमारे उस मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत हम विश्वस्तरीय सर्जिकल सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाना चाहते हैं.

आयुष मंत्री ने प्रोजेक्ट विमाना और प्रोजेक्ट ऑपेरियन किए लॉन्च (ETV Bharat)

प्रोजेक्ट विमाना और प्रोजेक्ट ऑपेरियन जैसी तकनीकें अस्पतालों की सीमाओं से आगे बढ़कर युद्धक्षेत्र, आपदा क्षेत्रों और दूरदराज के समुदायों तक सर्जिकल सेवाएं पहुंचाने में मदद करेंगी. तीन दिवसीय इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर के 1500 से अधिक डॉक्टरों और 250 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया. सम्मेलन में रोबोटिक सर्जरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेली-सर्जरी और मोबाइल ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर चर्चा की गई.इस दौरान एसएसआई मंत्रा-3 और मंत्रासना के माध्यम से 15 लाइव टेली-सर्जरी और 14 लाइव सर्जरी का सफल प्रदर्शन किया गया. सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव की उपस्थिति में हुआ. देश विदेश के 1500 से ज्यादा डॉक्टर सम्मेलन में हुए शामिल (ETV Bharat)

युद्धक्षेत्र में सर्जरी की नई तकनीक प्रोजेक्ट विमाना सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रोजेक्ट विमाना का अनावरण रहा. यह एक क्रांतिकारी बैटलफील्ड सर्जिकल सिस्टम है जिसे भारी क्षमता वाले स्वायत्त ड्रोन के जरिए युद्धक्षेत्र या आपात स्थिति वाले स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है. इस सिस्टम में दो अत्याधुनिक 7-डिग्री फ्रीडम वाले मिनिएचर रोबोटिक आर्म्स लगाए गए हैं, जिनकी मदद से विशेषज्ञ ट्रॉमा सर्जन दूर बैठे हुए गंभीर रूप से घायल सैनिकों का ऑपरेशन कर सकते हैं. यह तकनीक रक्तस्राव नियंत्रण, छाती का डीकंप्रेशन, शरीर में फंसे धातु के टुकड़े निकालने और घाव की मरम्मत जैसे जीवनरक्षक उपचार तुरंत उपलब्ध कराने में सक्षम है. युद्धक्षेत्र में सर्जरी की नई तकनीक प्रोजेक्ट विमाना (ETV Bharat) मोबाइल ऑपरेटिंग रूम का भविष्य, प्रोजेक्ट ऑपेरियन