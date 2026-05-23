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देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण बिजली की मांग चरम पर, जानें महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात का हाल

देश के बड़े हिस्सों में तेज गर्मी की लहर के बीच भारत में बिजली की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है.

India electricity demand surges an unprecedented level amid intense heat wave
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI and IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2026 at 8:57 PM IST

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नई दिल्ली: देश के अधिकांश हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है. ऐसे में तेज और चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में देश में बिजली की डिमांड काफी बढ़ गई है.

21 मई को दिन के समय की नेशनल पीक डिमांड रिकॉर्ड 270.82 गीगावाट (GW) तक पहुंच गई, यह जानकारी केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने दी. मंत्रालय के मुताबिक, देश में पिछले चार दिनों में बिजली की खपत में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है. क्योंकि उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत में तापमान तेजी से बढ़ा है.

18 मई को दिन के समय की पीक डिमांड 257.37 गीगावट थी, जो 19 मई को बढ़कर 260.45 गीगावट हो गई. 20 मई को बिजली की डिमांड और ज्यादा बढ़कर 265.44 गीगावाट हो गई. आखिर में 21 मई को यह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 270.82 गीगावाट पर पहुंच गई.

अधिकारियों ने कहा कि सबसे ज्यादा बिजली की खपत आमतौर पर दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच दर्ज की जाती है, जब एयर कंडीशनर, कूलर और पंखे जैसे कूलिंग अप्लायंसेज की डिमांड काफी बढ़ जाती है. राज्यों में, महाराष्ट्र ने 31.5 गीगावाट के साथ दिन की पीक मांग में सबसे अधिक योगदान दर्ज किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश 29 गीगावाट और गुजरात 25.9 गीगावाट के साथ तीसरे स्थान पर रहा.

अधिकारियों ने कहा कि बढ़ते तापमान, शहरीकरण, औद्योगिक गतिविधि और घरों में बिजली के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से ये तीन राज्य सबसे बड़े पावर उपभोक्ता बनकर उभरे हैं. महाराष्ट्र की ज्यादा डिमांड काफी हद तक मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधि की वजह से है. इसके अलावा चरम गर्मियों के महीनों में घरों में भी ज्यादा बिजली की खपत होती है.

देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कूलिंग अप्लायंसेज (एसी कूलर, फ्रीज इत्यादि) तक पहुंच बढ़ने और गांवों में बिजली पहुंचने की वजह से बिजली के इस्तेमाल में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है. गुजरात में विनिर्माण और रिफाइनरी क्षेत्र से मजबूत इंडस्ट्रियल खपत और बढ़ते शहरी इस्तेमाल की वजह से बिजली की डिमांड ज्यादा बनी हुई है.

वहीं, इस विषय पर पावर सेक्टर के एक्सपर्ट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और कूलिंग सिस्टम पर बढ़ती निर्भरता की वजह से भारत में बिजली की डिमांड का पैटर्न तेजी से बदल रहा है.

एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने ईटीवी भारत को बताया कि, गर्मी की लहरें अब सीधे बिजली की खपत के पैटर्न पर असर डाल रही हैं. खासकर घनी आबादी वाले और औद्योगिक राज्यों में कूलिंग डिमांड पीक लोड में एक बड़ा हिस्सा बन गई है.

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