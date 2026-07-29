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12 साल में शिक्षा बजट 50% घटा, इंफ्रा खर्च 3 गुना बढ़ा; जानिए कौन सा देश शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करता

भारत का शिक्षा बजट यूनेस्को (UNESCO) के मानक 6% से काफी कम है. हालांकि, राशि में बजट को देखें तो यह बढ़ रहा है.

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देश के घटते शिक्षा बजट की वजह क्या? (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 4:32 PM IST

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India GDP on Education Percentage: NEET UG 2026 समेत बीते सालों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं. इन पेपर लीक ने करोड़ों युवाओं को प्रभावित किया है. ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था के प्रति कितनी संवेदनशील है. भले ही सरकार और उसके नुमाइंदे, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होने का ढोल पीटें. लेकिन, आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं.

पिछले 12 साल के बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी को देखें तो यह साल दर साल घटती ही चली गई है. 2013-14 में जहां कुल बजट का 4.6% शिक्षा को दिया गया था वहीं, 2025-26 में यह घटकर 2.5 % रह गया है. जो यूनेस्को (UNESCO) के मानक से काफी कम है. यूनेस्को का कहना है कि किसी भी देश को अपनी जीडीपी का कम से कम 4 से 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए. वहीं, इसके उलट पिछले 12 सालों में सड़क निर्माण और राजमार्ग समेत इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए बजट में 3 गुना की बढ़ोतरी की गई है. इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इस सेक्टर के बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है.

देश का शिक्षा बजट कितना: केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय को कुल ₹1,39,289.48 करोड़ यानी ₹1.39 लाख करोड़ का बजट दिए जाने की घोषणा की गई है. यह राशि देश के कुल केंद्रीय बजट का लगभग 2.5% से 2.6% है. इसमें स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को ₹83,562 करोड़ मिले हैं, जो पिछले वर्ष से लगभग 6.35% अधिक हैं. बजट में उच्च शिक्षा विभाग के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं.

देश का शिक्षा बजट कितना.
देश का शिक्षा बजट कितना. (Photo Credit; Getty Images)

दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षा बजट वाला देश कौन सा है: जीडीपी (GDP) के प्रतिशत के रूप में किरिबाती, उत्तर कोरिया और स्वीडन शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाले देशों में शामिल हैं. वहीं प्रति छात्र निवेश के मामले में लक्जमबर्ग दुनिया में सबसे आगे है. किरिबाती GDP का 14.20% शिक्षा पर खर्च करता है. किरिबाती दुनिया के औसत से कहीं आगे है. क्योंकि अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में सार्वजनिक शिक्षा पर खर्च बहुत ज्यादा है. दरअसल, यह पैटर्न अक्सर छोटे द्वीपीय देशों में देखा जाता है. जहां लॉजिस्टिक्स और सर्विस-डिलीवरी की लागत ज्यादा होती है.

नामीबिया दूसरे नंबर पर: नामीबिया GDP का 10.39% शिक्षा पर खर्च करता है. नामीबिया में स्कूली शिक्षा पर लंबे समय से चली आ रही नीतिगत प्राथमिकता और बुनियादी व माध्यमिक शिक्षा में बड़े वित्तीय प्रयास का मेल है, जिससे GDP के मुकाबले शिक्षा पर खर्च असामान्य रूप से ज्यादा रहता है.

स्कूल तक पहुंच बनाने के लिए ​​वानुअतु शिक्षा पर ज्यादा खर्च करता: वानुअतु अपनी GDP का 10.11% शिक्षा पर खर्च करता है. दरअसल, वानुअतु का अनुपात बिखरे हुए द्वीपों तक सेवाएं पहुंचाने की वित्तीय लागत के कारण बढ़ा हुआ है. जहां शिक्षकों के नेटवर्क, स्कूल तक पहुंच और बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है.

छोटा सा देश सिएरा लियोन शिक्षा पर GDP का 9.44% खर्च करता: सिएरा लियोन GDP का 9.44% शिक्षा पर खर्च करता. सिएरा लियोन का यह आंकड़ा महामारी के बाद और रिकवरी के बाद GDP के मुकाबले शिक्षा के लिए किए गए बढ़े हुए प्रयासों को दर्शाता है. भले ही प्रति छात्र वास्तविक खर्च अमीर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है.

सोलोमन द्वीप जीडीपी का बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता: प्रशांत क्षेत्र की अन्य प्रणालियों की तरह, सोलोमन द्वीप भी GDP का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है जो 8.33% है. दरअसल, छोटे पैमाने और भौगोलिक स्थिति के कारण प्रति-स्कूल डिलीवरी लागत बढ़ जाती है. इसलिए उसे इस सेक्टर पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है.

आइसलैंड में शिक्षा का खर्च काफी ज्यादा: आइसलैंड में उच्च-आय आधार और व्यापक सार्वजनिक-सेवा मॉडल का मेल है, जिससे शिक्षा पर खर्च GDP के अनुपात में दुनिया के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक बना हुआ है. यहां पर जीडीपी का 8.22% शिक्षा पर खर्च किया जाता है.

शिक्षा बजट में भारत का दुनिया में कितना नंबर: केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,39,289 करोड़ रुपए (कुल बजट का लगभग 2.5% से 2.6%) का आवंटन किया है. वैश्विक स्तर पर जीडीपी (GDP) का तुलनात्मक हिस्सा देखने पर, भारत का सरकारी खर्च जीडीपी का लगभग 4.1% है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के 6% लक्ष्य से पीछे है. अमेरिका और चीन पूर्ण डॉलर मूल्य या कुल सरकारी खर्च में सबसे आगे हैं. वैसे, विश्व स्तर पर शिक्षा पर कुल खर्च (राशि के आधार पर) अमेरिका और चीन के बाद भारत का स्थान शीर्ष देशों में आता है.

केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय को कितना आवंटन.
केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय को कितना आवंटन. (Photo Credit; Getty Images)

देश का पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य से ज्यादा सड़कों पर खर्च: अब तक तो आपने जान लिया कि सरकार का बजट शिक्षा के लिए लगातार कम होता जा रहा है. लेकिन, दूसरी ओर सड़क और हाईवे निर्माण पर खर्च बढ़ रहा है. आंकड़ों की बात करें तो 2013-14 में जहां सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को कुल बजट का 1.8% मिला था, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर 5.8% हो गया.

यानी 12 साल में सड़क और हाईवे निर्माण के लिए बजट की हिस्सेदारी लगभग तीन गुना बढ़ गई. यही नहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्रालय से ज्यादा बजट दिया जा रहा है. 2013-14 में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मंत्रालय को बजट का जहां 6.5% दिया गया वहीं, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को सिर्फ 1.8% दिया गया था. लेकिन, 2025-26 में यह बढ़ 5.8% हो गया. जबकि, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय का घटकर करीब 4.5% हो गया.

तय लक्ष्य को कभी छू नहीं पाया शिक्षा बजट: भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों के लिए अपर्याप्त आवंटन कोई नई बात नहीं है. शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय नीतियों द्वारा तय किए गए और विभिन्न आधिकारिक दस्तावेजों में दोहराए गए खर्च के लक्ष्यों को कभी हासिल नहीं किया गया. 1964 में शिक्षा पर कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय आय का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए (शिक्षा आयोग 1966). इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में शामिल किया गया था. लेकिन, सरकारों ने मानव क्षमता निर्माण के बजाय सड़कों, राजमार्गों और रेलवे जैसी भौतिक संपत्तियों पर पूंजीगत व्यय को बहुत अधिक प्राथमिकता दी.

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