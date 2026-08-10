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भारत ने संयुक्त राष्ट्र जिनेवा को पांच मोर भेंट किए, पुरानी परंपरा की फिर से हुई शुरुआत

परंपरा की शुरुआत स्विस पुरातत्वविद् और कला संग्रहकर्ता गुस्ताव रेविलियोड के समय से हुई थी.

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कॉन्सेप्ट फोटो (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 10:24 AM IST

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नई दिल्ली : भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को पांच भारतीय मोर दान किए हैं, जिनमें सफेद पंखों वाला एक दुर्लभ मोर भी शामिल है. इसके साथ ही दशकों पुरानी परंपरा को फिर से शुरू किया गया है.

गत शुक्रवार को आयोजित एक खास समारोह में, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने यूएनओजी की महानिदेशक तात्याना वालोवाया को औपचारिक रूप से ये पांच मोर सौंपे.

इस दौरान देश की समृद्ध प्राकृतिक विरासत और बहुपक्षवाद के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया.इन पांच मोरों में चार नीले मोर और एक सफेद पंखों वाला नर मोर शामिल है, जो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े नीले और सफेद रंगों को दर्शाते हैं.

यह दूसरी बार है जब भारत ने यूएनओजी को मोर भेंट किए हैं. 1981 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिल्ली चिड़ियाघर से प्रजनन करने वाला एक जोड़ा भेजा था.भारतीय मिशन ने कहा, "भारतीय मोर, जो शालीनता, सुंदरता और लचीलेपन का प्रतीक है, जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण की देखभाल के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है."

जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, वालोवाया ने इस पहल के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया.जिनेवा बायोपार्क चिड़ियाघर के निदेशक टोबियास ब्लाहा ने कहा, "यह वास्तव में उनके लिए सपनों का आवास है."

यह चिड़ियाघर यूएन कर्मचारियों के साथ मिलकर इन पक्षियों की देखभाल करेगा. शुरुआत में ये मोर लगभग तीन महीनों तक एक सुरक्षित बाड़े में रहेंगे, जिसके बाद उन्हें एरियाना पार्क में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी जाएगी. इसी पार्क में संयुक्त राष्ट्र का यूरोपीय मुख्यालय स्थित है.

46 हेक्टेयर में फैला एरियाना पार्क जिनेवा के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित पार्कों में से एक है. जिनेवा शहर ने यह पार्क पहले 'लीग ऑफ नेशंस' और बाद में संयुक्त राष्ट्र को उसके कार्यालयों के लिए उपलब्ध कराया था, ताकि जब तक संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व रहे, वे इसका उपयोग कर सकें.

मोर एक सदी से भी अधिक समय से एरियाना पार्क का हिस्सा रहे हैं. यह परंपरा 'लीग ऑफ नेशंस' और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले की है.इस परंपरा की शुरुआत स्विस पुरातत्वविद् और कला संग्रहकर्ता गुस्ताव रेविलियोड के समय से हुई थी. उन्होंने 1890 में जिनेवा शहर को वह संपत्ति वसीयत में दे दी थी, जहां अब संयुक्त राष्ट्र का परिसर स्थित है.

आज पर्यटक जिन पक्षियों को देखते हैं, उनमें से अधिकांश 1997 में जापान के एक चिड़ियाघर द्वारा यूएनओजी को दान किए गए थे. भारतीय मिशन ने कहा कि भारत के इस दान से यूएन परिसर की जैव-विविधता में बढ़ोतरी हुई है और यह देश की प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता है.

मिशन ने आगे कहा कि यह कदम यूएन के साथ भारत की लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को भी रेखांकित करता है और बहुपक्षवाद तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को फिर से पुष्ट करता है.

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