ETV Bharat / bharat

भारत ने संयुक्त राष्ट्र जिनेवा को पांच मोर भेंट किए, पुरानी परंपरा की फिर से हुई शुरुआत

नई दिल्ली : भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को पांच भारतीय मोर दान किए हैं, जिनमें सफेद पंखों वाला एक दुर्लभ मोर भी शामिल है. इसके साथ ही दशकों पुरानी परंपरा को फिर से शुरू किया गया है.

गत शुक्रवार को आयोजित एक खास समारोह में, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने यूएनओजी की महानिदेशक तात्याना वालोवाया को औपचारिक रूप से ये पांच मोर सौंपे.

इस दौरान देश की समृद्ध प्राकृतिक विरासत और बहुपक्षवाद के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया.इन पांच मोरों में चार नीले मोर और एक सफेद पंखों वाला नर मोर शामिल है, जो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े नीले और सफेद रंगों को दर्शाते हैं.

यह दूसरी बार है जब भारत ने यूएनओजी को मोर भेंट किए हैं. 1981 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिल्ली चिड़ियाघर से प्रजनन करने वाला एक जोड़ा भेजा था.भारतीय मिशन ने कहा, "भारतीय मोर, जो शालीनता, सुंदरता और लचीलेपन का प्रतीक है, जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण की देखभाल के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है."

जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, वालोवाया ने इस पहल के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया.जिनेवा बायोपार्क चिड़ियाघर के निदेशक टोबियास ब्लाहा ने कहा, "यह वास्तव में उनके लिए सपनों का आवास है."

यह चिड़ियाघर यूएन कर्मचारियों के साथ मिलकर इन पक्षियों की देखभाल करेगा. शुरुआत में ये मोर लगभग तीन महीनों तक एक सुरक्षित बाड़े में रहेंगे, जिसके बाद उन्हें एरियाना पार्क में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी जाएगी. इसी पार्क में संयुक्त राष्ट्र का यूरोपीय मुख्यालय स्थित है.