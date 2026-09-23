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भारत की घरेलू एयरलाइंस में यात्रियों की संख्या घटी

नई दिल्ली : भारत में घरेलू एयरलाइंस से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में पिछले साल जनवरी से अगस्त की इसी अवधि की तुलना में 0.18 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन के ट्रैफिक डेटा के अनुसार, जनवरी-अगस्त 2026 के दौरान घरेलू एयरलाइंस में लगभग 1105.30 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जबकि 2025 में इसी अवधि में 1107.26 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी.

"यह साल-दर-साल 0.18 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है, जिसमें आठ महीनों की अवधि में यात्रियों की संख्या में लगभग 1.96 लाख की कमी आई है. डेटा यह भी बताता है कि अगस्त 2026 में महीने-दर-महीने 6.34 प्रतिशत की अधिक गिरावट आई, जिससे पता चलता है कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने घरेलू यात्री ट्रैफिक कमजोर रहा."

यात्रियों की शिकायतें - डीजीसीए डेटा के अनुसार, अगस्त 2026 में शेड्यूल घरेलू एयरलाइंस को यात्रियों से जुड़ी 2,132 शिकायतें मिलीं, जिनमें सामान (बैगेज) से जुड़ी समस्याएं शिकायतों का मुख्य कारण थीं. डेटा से पता चलता है कि महीने के दौरान हर 10,000 यात्रियों पर एयरलाइंस को लगभग 1.76 शिकायतें मिलीं. कुल 2,132 शिकायतों में से, एयरलाइंस ने 2,123 शिकायतों (यानी 99.6 प्रतिशत) का समाधान किया, जिससे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में केवल नौ शिकायतें लंबित रहीं. शिकायत-दर डेटा में दिखाई गई एयरलाइंस में, एलायंस एयर ने सबसे अधिक 50.5 शिकायत-दर दर्ज की, इसके बाद स्पाइसजेट (5.2), फ्लाई 91 (2.9), आकासा एयर (2.6) और एयर इंडिया ग्रुप (2.4) का स्थान रहा. स्टार एयर ने 1.7 शिकायतें दर्ज कीं, जबकि इंडिगो ने 1.0 और इंडियावन एयर ने डेटा में कोई शिकायत दर्ज नहीं की.

यात्रियों की शिकायतों के अन्य कारणों में स्टाफ का व्यवहार (0.9%), विकलांगता (0.7%), कस्टमर सर्विस (5.8%), सामान/बैगेज (29.5%), फ्लाइट की समस्या (26.3%), रिफंड (17.3%), किराया (0.7%), कैटरिंग (1.4%) और अन्य (17.4%) शामिल हैं. डेटा से पता चलता है कि अगस्त में घरेलू फ्लाइट में देरी की समस्या के तहत, लगभग 1.39 प्रतिशत फ़्लाइट दो घंटे से अधिक देर से चलीं.

फ्लाइट में देरी : एयरलाइन-वार डेटा से पता चलता है कि दो घंटे से अधिक देर से चलने वाली फ्लाइट के अनुपात में काफी अंतर है. स्पाइसजेट का हिस्सा सबसे अधिक 48.05% रहा, इसके बाद Fly91 (3.46%) और अलायंस एयर (2.47%) का नंबर आता है. एयर इंडिया ग्रुप के लिए यह अनुपात 1.29% था, जबकि स्टार एयर ने 0.70%, आकासा एयर ने 0.45% और इंडिगो ने 0.44% दर्ज किया. इंडियावन एयर ने 0% दर्ज किया.