एलन मस्क के आरोप पर केंद्रीय मंत्री का जवाब, 'भारत में एकाधिकार नहीं, सुरक्षा शर्तों को पूरा करना जरूरी'
एलन मस्क ने कहा, भारत में उन्हें अपनी सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा रही है. पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 9, 2026 at 2:55 PM IST
नई दिल्ली : एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की उपग्रह इंटरनेट सेवाओं को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. एक दिन पहले मस्क ने आरोप लगाया था कि भारत का दूरसंचार विभाग उन्हें अपनी सेवा शुरू करने का अवसर नहीं दे रहा है. आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका जवाब दिया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता है. सैटेलाइट संचार सेवाओं के लिए जियो, वनवेब और स्टारलिंक को लाइसेंस मिल चुका है.
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, "मैंने सरकार का रुख और नीति पहले ही साफ कर दी है. मैंने आपको बताया था कि तीन कंपनियों के पास लाइसेंस है, सिर्फ एक कंपनी के पास नहीं. जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें खुद पता है कि वे किस तरफ जा रहे हैं. पहले उन्हें किसी खास व्यक्ति को लाइसेंस मिलने से दिक्कत थी. अब उन्हें इस बात से दिक्कत है कि उस व्यक्ति को लाइसेंस क्यों नहीं मिल रहा, जबकि उन्होंने उसी व्यक्ति के साथ गठबंधन किया है. मुझे नहीं पता कि उन्हें अपनी दिशा को लेकर कोई स्पष्टता है या नहीं. लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा ही होता है, और उनसे यही उम्मीद की जाती है. हम अपने रुख को लेकर बहुत स्पष्ट हैं. तीन कंपनियों को लाइसेंस मिला है. जब सरकार रेवेन्यू के आधार पर चार्ज सिस्टम तय कर लेगी, तब उन्हें स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाएगा, और जब वे अलग-अलग सुरक्षा शर्तों को पूरा कर लेंगी, तो वे अपना कामकाज शुरू कर सकेंगी."
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसार विभाग में सलाहकार की भूमिका निभा रहे कंचन गुप्ता ने स्टारलिंक की व्यग्रता पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने लिखा कि आखिर स्टारलिंक को दूसरी कंपनियों के ऊपर प्राथमिकता क्यों मिलनी चाहिए, इसकी कोई वजह नहीं दिख रही है. सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एलन मस्क को जवाब देते हुए लिखा, "स्टारलिंक को भारत के स्पेस रेगुलेटर से सैटेलाइट कम्युनिकेशन का परमिट और मंजूरी मिल गई है. इसे सरकार से सिक्योरिटी क्लीयरेंस का इंतजार है.दूसरे लाइसेंस पाने वालों में यूटेलसैट वनवेब शामिल है. अमेजन लियो भी लाइसेंस की दौड़ में है. दोनों की सिक्योरिटी जांच हो रही है.एयरटेल या जियो, किसी को भी सैटेलाइट इंटरनेट के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है. मस्क और उनकी कंपनी स्टारलिंक कोई ऐसी खास कंपनी नहीं हैं जिन्हें कोई विशेष प्राथमिकता दी जाए."
#WATCH | Delhi: Following Rahul Gandhi and Elon Musk's exchange on X, Union Minister Jyotiraditya Scindia says, "I have already defined the government's stand and the government's policy, and I have mentioned to you that there are three parties that have the license. There's not a single party. As far as the Congress party is concerned, I don't think they themselves know whether they are going left or right. They first had a problem initially with a certain person getting a license. Now they have a problem, and they have allied with that person in terms of why he's not getting the license. I don't know whether they have clarity in terms of where they are going. But that is the case with the Congress, which is to be expected. We are very clear on our stand. There are three parties that have got a license. As and when the government decides the charge system on a revenue basis, that spectrum will be assigned to them, and as and when they individually fulfill the security conditions, then they can start operations."— ANI (@ANI) October 9, 2026
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से मस्क का एक तरीके से समर्थन किया है, उस पर सवाल उठने लगे हैं. कंचन गुप्ता ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का एक पुराना बयान पोस्ट किया है. इस पोस्ट में जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे. इसमें उन्होंने लिखा था कि ट्रंप के साथ तालमेल बेहतर करने के लिए पीएम मोदी ने एलन मस्क की कंपनी स्टालिंक को अनुमति दे दी, जबकि इसको लेकर जियो और एयरटेल सवाल उठाते रहे हैं.
एलन मस्क ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुलकर अंबानी का नाम ले लिया. उन्होंने कहा, "मेरी कंपनी स्टारलिंक को 165 से अधिक देशों में लाइसेंस मिला हुआ है और इसने भारत सरकार के हर नियम और जरूरत को पूरा करने में पांच साल बिताए हैं, फिर भी लाइसेंस क्यों नहीं मिला ?क्या अंबानी ही भारत के असली बॉस हैं?"
Thank you, Rahul. This is indeed troubling.— Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2026
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एलन मस्क की पोस्ट का जवाब दिया. उन्होंने लिखा, "एलन, भारत में आपका स्वागत है... उस दूसरे व्यक्ति के बारे में जानने का इंतजार करें."
सोशल मीडिया में इसको लेकर तेज बहस जारी है. भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक राजीव मल्होत्रा ने एलन मस्क को जवाब दिया है. उन्होंने पूछा कि मस्क ने चीन को लेकर कोई सवाल क्यों नहीं उठाया. चीन में स्टारलिंक को अनुमति नहीं है. उन्होंने लिखा, "एलन, चीन स्टारलिंक को क्यों नहीं आने देता ? क्या इसके पीछे कोई चीनी अमीर आदमी है ? चीन में टेस्ला के जरिए आपने बहुत अधिक निवेश किया है, फिर भी वे स्टारलिंक को रोकते हैं.मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी और सर्विस की क्वालिटी से कहीं बड़ा है.इसका संबंध तीन तरह से देश की संप्रभुता से है.1) विदेशी ताकतों का यह तय कर पाना कि किसे सर्विस नहीं मिलेगी, जो खासकर युद्ध के समय बहुत गंभीर बात है.2) विदेशी ताकतों का सामाजिक अशांति को बढ़ावा देना, जैसा कि दूसरे देशों में हुआ है.3) एक्स का भारत-विरोधी और हिंदू-विरोधी हमलों को होने देना. मस्क अपनी पहचान का सही तरीके से बचाव करते हैं, और उन्हें यह समझना चाहिए कि जब साफ तौर पर भेदभाव होता है तो हिंदुओं और भारतीयों को कैसा लगता है."
हालांकि, कुछ ऐसे भी हैं, जो राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं. उनका कहना है कि राहुल गांधी ने व्यंग्यात्मक लहजे में यह बात कही है. कांग्रेस नेता कार्ती चिदबंरम ने लिखा, "यह किसी भी तरह से एलन मस्क, भारत सरकार की नीति या एलन मस्क की नाराजगी का समर्थन नहीं है. राहुल गांधी का कहना था कि भारत में एकाधिकार है, या फिर दो कंपनियों का दबदबा है. जहां मस्क ने एक बिजनेस हाउस का नाम लिया, वहीं राहुल गांधी ने साफ तौर पर और—मेरी राय में—बहुत मजेदार, व्यंग्यात्मक और सूक्ष्म अंदाज में यह बताया कि एक और बिजनेस हाउस है जिसका भारत सरकार की नीतियों पर कहीं अधिक असर है. और मस्क को यह बात तब समझ आएगी जब वे भारत को थोड़ा और करीब से जानेंगे."
इस मामले को लेकर दो दिन पहले इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में स्पेसएक्स की ‘स्टारलिंक बिजनेस ऑपरेशंस’ की उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर ने कहा कि कंपनी ने भारतीय बाजार में सेवाएं देने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करने में निवेश किया है. उन्होंने कहा, "हमने भारत की सुरक्षा जरूरतों और अन्य नियमों को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर भारत के लिए स्टारलिंक का परिचालन खाका तैयार किया है. भारत के लिए हर स्तर पर नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है और भारतीय उपयोगकर्ताओं का डेटा देश में ही रखा जा रहा है."
ड्रेयर ने कहा, "हमने पहले ही निवेश कर यहां जरूरी जमीनी बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है. इसमें 20 ‘गेटवे साइट’ शामिल हैं, जिनमें सैकड़ों एंटीना हैं. हमने भारत को सेवाएं देने के लिए तैयार परिचालन व्यवस्था भी स्थापित कर ली है."
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