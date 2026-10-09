ETV Bharat / bharat

एलन मस्क के आरोप पर केंद्रीय मंत्री का जवाब, 'भारत में एकाधिकार नहीं, सुरक्षा शर्तों को पूरा करना जरूरी'

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की उपग्रह इंटरनेट सेवाओं को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. एक दिन पहले मस्क ने आरोप लगाया था कि भारत का दूरसंचार विभाग उन्हें अपनी सेवा शुरू करने का अवसर नहीं दे रहा है. आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका जवाब दिया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता है. सैटेलाइट संचार सेवाओं के लिए जियो, वनवेब और स्टारलिंक को लाइसेंस मिल चुका है.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, "मैंने सरकार का रुख और नीति पहले ही साफ कर दी है. मैंने आपको बताया था कि तीन कंपनियों के पास लाइसेंस है, सिर्फ एक कंपनी के पास नहीं. जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें खुद पता है कि वे किस तरफ जा रहे हैं. पहले उन्हें किसी खास व्यक्ति को लाइसेंस मिलने से दिक्कत थी. अब उन्हें इस बात से दिक्कत है कि उस व्यक्ति को लाइसेंस क्यों नहीं मिल रहा, जबकि उन्होंने उसी व्यक्ति के साथ गठबंधन किया है. मुझे नहीं पता कि उन्हें अपनी दिशा को लेकर कोई स्पष्टता है या नहीं. लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा ही होता है, और उनसे यही उम्मीद की जाती है. हम अपने रुख को लेकर बहुत स्पष्ट हैं. तीन कंपनियों को लाइसेंस मिला है. जब सरकार रेवेन्यू के आधार पर चार्ज सिस्टम तय कर लेगी, तब उन्हें स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाएगा, और जब वे अलग-अलग सुरक्षा शर्तों को पूरा कर लेंगी, तो वे अपना कामकाज शुरू कर सकेंगी."

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसार विभाग में सलाहकार की भूमिका निभा रहे कंचन गुप्ता ने स्टारलिंक की व्यग्रता पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने लिखा कि आखिर स्टारलिंक को दूसरी कंपनियों के ऊपर प्राथमिकता क्यों मिलनी चाहिए, इसकी कोई वजह नहीं दिख रही है. सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एलन मस्क को जवाब देते हुए लिखा, "स्टारलिंक को भारत के स्पेस रेगुलेटर से सैटेलाइट कम्युनिकेशन का परमिट और मंजूरी मिल गई है. इसे सरकार से सिक्योरिटी क्लीयरेंस का इंतजार है.दूसरे लाइसेंस पाने वालों में यूटेलसैट वनवेब शामिल है. अमेजन लियो भी लाइसेंस की दौड़ में है. दोनों की सिक्योरिटी जांच हो रही है.एयरटेल या जियो, किसी को भी सैटेलाइट इंटरनेट के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है. मस्क और उनकी कंपनी स्टारलिंक कोई ऐसी खास कंपनी नहीं हैं जिन्हें कोई विशेष प्राथमिकता दी जाए." कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से मस्क का एक तरीके से समर्थन किया है, उस पर सवाल उठने लगे हैं. कंचन गुप्ता ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का एक पुराना बयान पोस्ट किया है. इस पोस्ट में जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे. इसमें उन्होंने लिखा था कि ट्रंप के साथ तालमेल बेहतर करने के लिए पीएम मोदी ने एलन मस्क की कंपनी स्टालिंक को अनुमति दे दी, जबकि इसको लेकर जियो और एयरटेल सवाल उठाते रहे हैं. एलन मस्क ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुलकर अंबानी का नाम ले लिया. उन्होंने कहा, "मेरी कंपनी स्टारलिंक को 165 से अधिक देशों में लाइसेंस मिला हुआ है और इसने भारत सरकार के हर नियम और जरूरत को पूरा करने में पांच साल बिताए हैं, फिर भी लाइसेंस क्यों नहीं मिला ?क्या अंबानी ही भारत के असली बॉस हैं?" कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एलन मस्क की पोस्ट का जवाब दिया. उन्होंने लिखा, "एलन, भारत में आपका स्वागत है... उस दूसरे व्यक्ति के बारे में जानने का इंतजार करें."