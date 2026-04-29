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भारत में पाकिस्तान-श्रीलंका से भी कम डॉक्टर; यूपी-बिहार-झारखंड में सबसे ज्यादा क्राइसिस, वर्कफोर्स में बड़े गैप से हर साल जा रही 16 लाख लोगों की जान

पिछले दशक में बढ़ी स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या : नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, जनसंख्या अनुमान 2011-2036 के डेटा के अनुसार साल 2011 से लेकर 2020 तक स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ. साल 2012 और 2023 के बीच यह लगभग दोगुनी हो गई. साल 2011 में प्रति 10 हजार लोगों पर करीब 28 स्वास्थ्य कर्मी थे. इनमें एलौपैथिक डॉक्टरों की संख्या 7.12, आयुष की 5.88, जबकि नर्सेज और मिडवाइव्स 15.65 थी. साल 2012 तक भी यह संख्या बरकरार रही. इसके बाद साल 2015 में इसमें इजाफा हुआ. इस दौरान एलौपैथिक चिकित्सकों की संख्या 8.11, आयुष डॉक्टरों की संख्या 5.78, जबकि नर्स और मिडवाइव्स की संख्या 20.56 हो गई. साल 2023 में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 41 से भी अधिक हो गई. इस दौरान तक एलौपैथिक चिकित्सक 9.72, आयुष डॉक्टर 5.44 जबकि नर्स और मिडवाइव्स की तादाद 26.03 थी.

डेटा से स्पष्ट है कि देश के आधे से ज्यादा हेल्थ वर्कर महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों जैसे केरलम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तैनात हैं. आबादी के हिसाब से केरलम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में प्रति 10 हजार लोगों पर ज्यादा डॉक्टर-स्वास्थ्य कर्मी हैं. वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में इसकी तुलना में 20 से भी कम चिकित्सक-स्वास्थ्य कर्मी हैं. हालांकि आंकड़े साल 2023 के हैं. मौजूदा समय इसमें कुछ बढ़ोतरी की संभावना से इंकार भी नहीं किया जा सकता है.

यूपी-बिहार-नागालैंड-तेलंगाना में कम हैं हेल्थ वर्कर : नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस समेत अन्य आधिकारिक सोर्स ने साल 2023 में विभिन्न राज्यों में चिकित्सकों समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का डेटा साझा किया था. इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति 10 हजार की आबादी पर चिकित्सक समेत कुल स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 16 है. इसी तरह बिहार में 13, नागालैंड में 15 और तेलंगाना में यह संख्या 27 है. इसी क्रम में असम में 25, त्रिपुरा में 37, पश्चिम बंगाल में 29, झारखंड में 7, उत्तराखंड 36, जम्मू कश्मीर में 23, हरियाणा में 34, मध्य प्रदेश में 32, राजस्थान में 49, छत्तीसगढ़ में 23, गुजरात में 47 हेल्थ वर्कर हैं.

50 हजार से अधिक यूनानी चिकित्सक : नेशनल हेल्थ प्रोफाइल (2023) और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस के डेटा के अनुसार देश में प्रति 10 हजार लोगों पर लगभग 41 रजिस्टर्ड स्वास्थ्य कर्मी (डॉक्टर, नर्स और दाइयां) हैं. WHO के तय मानक (44.5 स्वास्थ्य कर्मी) के अनुसार यह संख्या लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए जरूरी है. हालांकि शहरी और ग्रामीण इलाकों में इसमें काफी असमानता है. इसी कड़ी में देश में 25.6 लाख रजिस्टर्ड नर्स व दाइयां हैं. 10 लाख ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स काम कर रहीं हैं. आयुर्वेदिक चिकित्सक 3 लाख 79 हजार हैं. होम्योपैथिक चिकित्सक 3 लाख 12 हजार हैं. जबकि यूनानी चिकित्सकों की संख्या 50 हजार से अधिक है.

आयुष सिस्टम में 7 लाख से अधिक डॉक्टर पंजीकृत : आयुष मंत्रालय के अनुसार आयुष सिस्टम यानी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मिलाकर कुल 7 लाख 51 हजार 768 पंजीकृत डॉक्टर हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन डॉक्टर-आबादी का अनुपात 1:1000 रखने की सलाह देता है. यानी एक हजार की आबादी पर एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए. अपने देश में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं. प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) की प्रेस रिलीज के अनुसार देश में करीब 277 होम्योपैथिक अस्पताल हैं. यहां उन्हीं मरीजों का इलाज किया जाता है जिन्हें किसी तरह की इमरजेंसी इलाज की जरूरत नहीं होती है. देश के विभिन्न कस्बों और गांवों में 8 हजार 593 होम्योपैथी औषधालय भी हैं. इसके अलावा जिन मरीजों को रिकवरी और निगरानी के लिए लंबे वक्त की जरूरत होती है, उनके लिए होम्योपैथिक अस्पतालों में 8 हजार 697 बेड की व्यवस्था की गई है.

देश में कितने रजिस्टर्ड हेल्थकेयर प्रोफेशनल हैं? : भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के आंकड़ों के मुताबिक देश में लगभग 57 लाख हेल्थकेयर प्रोफेशनल (स्वास्थ्य कर्मी) मौजूद हैं. इसमें 13 लाख 86 हजार 150 एलोपैथिक डॉक्टर हैं. इसके अलावा नर्स और दाइयां (Midwives) भी शामिल हैं. ANM (ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ) और LHV (लेडी हेल्थ विजिटर) भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. इनके अलावा आयुष (AYUSH) पद्धति यानी आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से जुड़े विशेषज्ञ भी हैं. ये पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा के जरिए लोगों का इलाज करते हैं.

मलेशिया में प्रति 10 हजार लोगों पर 23 डॉक्टर : फिलीपींस में प्रति 10 हजार लोगों पर 9 चिकित्सक हैं. वहीं नर्स और मिडवाइव्स की संख्या यहां पर 53 है. मलेशिया में 23 डॉक्टर हैं. जबकि नर्स और मिडवाइव्स की संख्या 40 है. जिम्बाब्वे में चिकित्सकों की संख्या 2 जबकि नर्स और मिडवाइव्स की संख्या 15 है. केन्या में डॉक्टरों की संख्या 3 है, नर्स और मिडवाइव्स की संख्या 12 है. नाइजीरिया में डॉक्टरों की संख्या 4 है. यहां पर नर्स और मिडवाइव्स की संख्या 12 है. हालांकि अपना देश ब्राजील और थाइलैंड जैसे देशों से चिकित्सक, नर्स और मिडवाइव्स की कुल संख्या में पीछे रह गया. जबकि वहां की आबादी काफी कम है. जिस हिसाब से अपनी देश की आबादी है, उस हिसाब से चिकित्सक व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की और तैनाती होनी चाहिए.

कुल हेल्थ वर्करों की संख्या में भारत पड़ोसी देश बांग्लादेश-पाकिस्तान से बेहतर : नेशनल हेल्थ वर्कफोर्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की साल 2023-24 के डेटा के अनुसार प्रति 10 हजार लोगों पर डॉक्टर, नर्स व मिडवाइव्स की कुल संख्या के आधार पर भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान से बेहतर है. हालांकि केवल चिकित्सकों की उपलब्धता की बात करें तो अपना देश श्रीलंका से पीछे हैं. श्रीलंका में डॉक्टर समेत कुल स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 34 है, बांग्लादेश में 14 जबकि पाकिस्तान में 18 है. वहीं भारत में चिकित्सक समेत स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 37 है. इसी कड़ी में फ्रांस में कुल पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या 40 है. अमेरिका में 27 चिकित्सक हैं. जबकि नर्स और मिडवाइव्स की संख्या 134 है.

डाटा फॉर इंडिया की रिपोर्ट में उन स्वास्थ्य कर्मियों की बात की गई है जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं. जिनका पंजीकरण है. इसमें लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, अस्पताल के सहायक स्टाफ और जमीनी स्तर पर काम करने वाली आंगनबाड़ी या आशा कार्यकर्ताओं को शामिल नहीं किया गया है. इसके पीछे का कारण ये है कि डॉक्टरों और नर्सों का डेटा तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर व्यवस्थित रूप से उपलब्ध होता है, लेकिन अन्य स्वास्थ्य समूहों के बारे में इतनी सटीक और विस्तृत जानकारी मौजूद नहीं होती. इनकी अनुमानित संख्या के बारे में या तो इनके संकठनों को जानकारी होती है या फिर ये अलग-अलग डेटा सेट में दर्ज होते हैं.

सबसे पहले जानिए भारत के हेल्थकेयर प्रोफेशनल कौन हैं? : स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अपने देश में आधिकारिक तौर पर हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की श्रेणी में एलोपैथिक डॉक्टर, आयुष चिकित्सक (आयुर्वेद, यूनानी आदि), नर्सिंग कर्मचारी, दंत चिकित्सक और फार्मासिस्ट शामिल हैं. इसके अलावा राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम 2021 के अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट और डाइटिशियन जैसे 50 से अधिक व्यवसायों को 'अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स' के रूप में कानूनी मान्यता दी गई है. हालांकि इसमें डॉक्टर, नर्स या दंत चिकित्सक को शामिल नहीं किया गया है. इन्हें पहले 'पैरामेडिकल स्टाफ' कहा जाता था.

नेशनल हेल्थ प्रोफाइल (2023), सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन 2011-2036, रजिस्ट्रार जनरल, नेशनल हेल्थ वर्कफोर्स अकाउंट्स, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस समेत करीब 8 सोर्स से मिले डेटा के आधार पर डाटा फॉर इंडिया ने कुछ दिनों पहले ही एक रिपोर्ट प्रकाशित की. इसी संदर्भ में हम अन्य कई रिपोर्ट के हवाले से हेल्थ वर्कर्स की राज्यवार उपलब्धता जानेंगे, कमी से होने वाले इंपैक्ट भी समझेंगे. अपने देश का स्वास्थ्य बजट कितना है?, कितने मेडिकल कॉलेज हैं?, हर साल कितने स्टूडेंट चिकित्सक बनते हैं?, दुनिया के अन्य देशों की स्थिति क्या है?. ऐसे अन्य भी कई सवालों के जवाब जानेंगे...

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के मानक के अनुसार किसी भी देश में प्रति 10 हजार लोगों पर 44.5 डॉक्टर, नर्स समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी होने चाहिए. भारत में यह अनुपात 41 के करीब है. स्टैंडर्ड के बेहद पास होने के बावजूद अपने देश के ग्रामीण इलाके चिकित्सक समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की किल्लत से जूझ रहे हैं. इसके कारण वहां के लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रहीं हैं. देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी के अलावा बिहार समेत कई अन्य स्टेट भी इस समस्या से जूझ रहे हैं.

हैदराबाद (नरेंद्र चौधरी) : जीवन स्तर को बेहतर बनाने, मौत के आंकड़ों को कम करने और महामारी जैसे हालात से निपटने के लिए हेल्थ सर्विसेज का मजबूत रहना जरूरी है. यह स्किल्ड हेल्थ वर्कर्स की भरपूर उपलब्धता से ही संभव हो सकता है. इस मामले में अपना देश 21 करोड़ की आबादी वाले ब्राजील और 2 करोड़ 17 लाख की जनसंख्या वाले श्रीलंका से भी पीछे है. इसी तरह कुल स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के आधार पर 7 करोड़ की जनसंख्या वाला थाइलैंड भी हमसे आगे है. यूपी-बिहार और नागालैंड जैसे राज्यों में हेल्थ प्रोफेशनल्स की भारी कमी है. वर्कफोर्स में बड़े गैप और समय पर इलाज न मिलने की वजह से भारत में हर साल 16 लाख लोगों की मौत हो जाती है.

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ग्रामीण इलाकों में कम, शहर में ज्यादा हैं हेल्थ वर्कर : पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के डेटा के अनुसार शहरी और ग्रामीण इलाकों में चिकित्सक समेत अन्य हेल्थ वर्करों की तैनाती में दोगुने से ज्यादा का अंतर है. अपने देश में आधे से ज्यादा हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स शहरी इलाकों में ड्यूटी करते हैं. जबकि शहरों में देश की एक तिहाई से भी कम आबादी रहती है. साल 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण इलाकों में करीब 68.8% आबादी रहती है. इसके बावजूद वहां हेल्थ वर्करों की तैनाती कम है. इसके कारण गांवों के ज्यादातर लोगों को इलाज के लिए शहर जाना पड़ता है. 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 10 हजार की आबादी पर 10 हेल्थ वर्कर है, जबकि शहरी क्षेत्र में यह संख्या 29 के करीब है.

साल 2024, 25 और 26 में कितना था अपने देश का हेल्थ बजट? : prsindia.org के डेटा के अनुसार साल 2024-25 में स्वास्थ्य मंत्रालय को 90 हजार 659 करोड़ रुपये मिले थे. यह साल 2023-24 की तुलना में 13% ज्यादा था. बजट का सबसे बड़ा हिस्सा (लगभग 97%) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को दिया गया, जिससे आम लोगों के इलाज और सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके. इसके अलावा नई बीमारियों और दवाओं पर शोध के लिए भी 3 हजार करोड़ रुपये अलग से दिए गए. इसी तरह साल 2025-26 में स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट को और बढ़ाकर 99 हजार 859 करोड़ रुपये कर दिया गया. यह पिछली बार से 11% ज्यादा था.

साल दर साल सरकार हेल्थ बजट में कर रही इजाफा : साल 2025-26 का बड़ा हिस्सा यानी करीब 96% स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को दिया गया. हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट को 3 हजार 901 करोड़ रुपये दिए गए. पिछली बार से इसमें 15% की बढ़ोतरी भी की गई, जिससे नई बीमारियों की जांच सही तरीके से हो सके और लोगों को तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके. साल 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय को एक लाख 6 हजार 530 करोड़ रुपये दिए गए. यह पिछली बार के बजट से 10% ज्यादा रहा. स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 विभाग हैं. इनमें से पहला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जबकि दूसरा स्वास्थ्य रिसर्च विभाग. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को मंत्रालय के कुल बजट का 95% हिस्सा मिलता है.

बांग्लादेश और पाकिस्तान का हेल्थ बजट कितना? : paradigmshift.com और en.prothomalo.com के डेटा के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए 41 हजार 908 करोड़ टका दिए थे. यह पिछली बार से 501 करोड़ टका अधिक था. बजट में सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने जोर दिया गया था. वित्त सलाहकार डॉ. सालेहुद्दीन अहमद ने गरीबों को मुफ्त चिकित्सा के लिए 4 हजार 166 करोड़ टका देने का प्रस्ताव रखा था. वहीं पाकिस्तान सरकार ने साल 2025-26 में अपने हेल्थ बजट में भारी कटौती की. कुल बजट पिछले वर्ष के 54.87 अरब रुपये से घटाकर 46.10 अरब रुपये कर दिया. यह पिछली बार से करीब 16% कम है. कटौती का मुख्य कारण वित्तीय घाटे को कम करना रहा.

क्यूबा में प्रति एक हजार की आबादी पर सबसे ज्यादा डॉक्टर हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

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बांग्लादेश-पाकिस्तान-नेपाल-श्रीलंका में कितने चिकित्सक? : बांग्लादेश की आबादी करीब 18 करोड़ है. बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल (BMDC) के अधिकारियों के अनुसार साल 2025 तक बांग्लादेश में MBBS पास कुल पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या एक लाख 34 हजार थी. वहीं हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट और अन्य डेटा के अनुसार बांग्लादेश में प्रत्येक 10 हजार की आबादी पर 7.2 डॉक्टर हैं. भारत में करीब 10 डॉक्टर हैं. नेपाल में इतनी ही आबादी पर 10.9, श्रीलंका में 11.4, पाकिस्तान में 13 और मालदीव में 23 चिकित्सक हैं. प्रति 10 हजार की आबादी पर चिकित्सकों की तैनाती में अपना देश पाकिस्तान से भी पीछे है. वहीं बांग्लादेश से पीछे सिर्फ अफगानिस्तान और भूटान हैं. अफगानिस्तान में प्रति 10 हजार की आबादी पर 3.2 डॉक्टर जबकि भूटान में 5.5 डॉक्टर हैं. इन देशों में नर्सों की संख्या भी जरूरत से कम है.

दुनिया में हर साल खराब इलाज से कितनी मौत? : विश्व स्वास्थ्य संगठन के डेटा के अनुसार कम और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता खराब है. इस श्रेणी में अल्जीरिया, अंगोला, बेनिन, बोत्सवाना बुर्किना, फासो, बुरुंडी, काबो वर्दे, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कोमोरोस द्वीप समूह, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, कोटे डी आइवर जैसे देश आते हैं. यहां बेहतर इलाज न मिलने के कारण हर साल 57 लाख से 84 लाख लोगों की मौत हो जाती है. इन देशों में होने वाली कुल मौतों का 15% कारण खराब इलाज ही है. अहम बात ये है कि इन देशों में 60% मौतें मरीज की सही से देखभाल न करने के कारण भी हो जाती हैं.

कम-मध्यम आय वाले देशों को हर साल एक लाख 60 हजार करोड़ का नुकसान : LMIC देशों में रहने वाले और पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हर 10 में से 4 मरीज अपने देश के हेल्थकेयर सिस्टम पर भरोसा नहीं करते हैं. यहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं न होने से इन देशों में उत्पादकता में कमी आती है. यानी कर्मचारी अपनी पूरी शारीरिक क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं. इसकी वजह से हर साल इन देशों को 1 लाख 40 हजार करोड़ से लेकर एक लाख 60 हजार करोड़ रुपये तक नुकसान होता है. वहीं दूसरी ओर ज्यादा आय वाले देश जैसे अमेरिका, चीन, लक्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि में स्वास्थ्य सुविधाएं काफी बेहतर हैं.

मणिपुर-मेघालय-त्रिपुरा में कम मेडिकल कॉलेज : मध्य प्रदेश में 14 निजी जबकि 21 सरकारी मिलाकर कुल 35 मेडिकल कॉलेज हैं. बिहार में 12 निजी, 13 सरकारी, ओडिशा में 6 निजी जबकि 15 सरकारी, हरियाणा में 9 निजी जबकि 8 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं. असम में कोई निजी कॉलेज नहीं है जबकि 16 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं. इसी तरह छत्तीसगढ़ में 5 निजी जबकि 11 सरकारी, पंजाब में 7 निजी जबकि 6 सरकारी, जम्मू और कश्मीर में 1 निजी जबकि 11 सरकारी, दिल्ली में 2 निजी जबकि 9 सरकारी, झारखंड में 3 निजी जबकि 7 सरकारी, उत्तराखंड में 4 निजी जबकि 6 सरकारी, पुडुचेरी में 7 निजी जबकि 2 सरकारी, हिमाचल प्रदेश में 1 निजी, 7 सरकारी, मणिपुर में एक निजी के अलावा 3 सरकारी, मेघालय में एक निजी के अलावा 2 सरकारी, त्रिपुरा में 2 निजी के अलावा एक सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं.

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देश को हर साल मिल रहे एक लाख नए डॉक्टर : अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, गोवा, मिजोरम और नागालैंड में निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों की उपलब्धता के मामले में एक जैसी ही स्थिति है. यानी यहां निजी मेडिकल कॉलेज कोई नहीं है जबकि सरकारी की संख्या एक-एक है. वहीं सिक्किम में केवल एक निजी मेडिकल कॉलेज है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की जानकारी के मुताबिक देश भर में कुल 818 मेडिकल कॉलेज हैं. भारत में चिकित्सा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के अनुसार देश में एकेडमिक ईयर 2025-2026 के लिए कुल 1 लाख 29 हजार 26 सीटें उपलब्ध हैं. वहीं medicaldialogues.in के अनुसार मौजूदा समय हर साल करीब एक लाख स्टूडेंट MBBS की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बन रहे हैं.

बेहतर देखभाल से हर साल रोकी जा सकती हैं 44 लाख मौतें : अमीर देशों में 10 में केवल एक मरीज को ही अस्पताल में ठीक से देखरेख न करने पर नुकसान होता है. हॉस्पिटल में भर्ती हर 100 में से केवल 7 मरीजों को हेल्थ केयर से जुड़ा संक्रमण होने की उम्मीद रहती है. विकासशील देशों में 100 में से 4 लोग असुरक्षित देखभाल से मर जाते हैं. यह अनुमान लगाया गया है कि अच्छी क्वालिटी वाले हेल्थ सिस्टम से हर साल दिल की बीमारी से होने वाली 25 लाख, टीबी से होने वाली 9 लाख, नए जन्मे बच्चों की 10 लाख मौतें रोकी जा सकती हैं. इसके अलावा बच्चे को जन्म देते समय या बाद में होने वाली माताओं की कुल होने वाले मौतों की संख्या भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराकर रोकी जा सकती हैं.

कम हेल्थ वर्करों की वजह से कई तरह के नुकसान : वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के डेटा के मुताबिक भारत की 140 करोड़ की आबादी के हिसाब से डॉक्टरों की संख्या कम है. देश में नर्सों, मेडिकल टेक्नीशियन और उससे जुड़े हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी भारी कमी है. इनकी कमी से इलाज की गुणवत्ता पर असर पड़ता है. लोगों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. मौजूदा हेल्थवर्करों को ज्यादा काम करना पड़ता है. सरकारी अस्पतालों में कई घंटे इंतजार के बाद लोग चिकित्सक को दिखा पाते हैं. अल्ट्रासाउंड समेत अन्य जांच कराने में काफी वक्त लग जाता है. मेडिकल जर्नल The Lancet की रिपोर्ट के अनुसार हर साल अपने देश में खराब इलाज के कारण करीब 16 लाख लोगों की मौत हो जाती है. ज्यादा हेल्थ वर्करों की तैनाती से इसे टालना आसान हो सकता है.

सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में है. (Photo Credit; ETV Bharat)

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क्यों दूर नहीं हो रही चिकित्सकों की कमी? : पीआईबी समेत अन्य आधिकारिक सोर्सों के अनुसार चिकित्सकों समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के पीछे कई फैक्टर काम करते हैं. पढ़ाई के बाद तमाम स्टूडेंट अच्छी कमाई के लिए विदेश जाने का प्लान बनाने लगते हैं. काफी लोग वहां चले भी जाते हैं. इससे अपने देश में यह कमी लगातार बनी रहती है. एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई वर्षों के दौरान अपने देश में करीब लगभग 1.4–1.8 लाख एलाइड हेल्थकेयर (AHPs यानी वे नर्स या अन्य कर्मी जो मरीजों के इलाज में डॉक्टरों की मदद करते हैं) सीटें थीं. यह दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है. मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर AHPs की मांग का सिर्फ 4% ही पूरा कर पाता था. इससे अपने देश में 65 लाख हेल्थ वर्करों की कमी हो गई. सरकारी स्तर पर चिकित्सकों की कमी के पीछे की एक वजह सैलरी भी है. सरकारी चिकित्सक की सैलरी फिक्स होती है जबकि प्राइवेट प्रैक्टिस या नर्सिंग होम खोलने पर कमाई कई गुना बढ़ जाती है. इसकी वजह से उनका रूझान निजी प्रैक्टिस पर ज्यादा रहता है.

हेल्थ वर्करों की कमी दूर करने के लिए क्या हो रहे प्रयास? : साल 2026 में फरवरी में लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगन्नाथ सरकार ने बताया था कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम (CSS) चला रहा है. इसके तहत जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाते हैं. इसमें उन इलाकों और स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी ढांचे में पीछे रहने वाले कस्बों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है. देश भर के अलग-अलग जिलों में कुल 157 मेडिकल कॉलेज मंजूर किए गए हैं. MBBS (UG) और PG सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों की मदद ली गई. देश भर के मेडिकल कॉलेजों में 4977 और MBBS सीटों के अलावा 8058 और PG सीटें भी मंजूर की गई हैं. सीटें बढ़ने पर दाखिले ज्यादा होंगे तो मेडिकल पेशेवर भी ज्यादा निकलेंगे.

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