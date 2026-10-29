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भारत ने 2025 में 64 विदेशी ध्वज वाले जहाजों को रोका, समुद्री सुरक्षा निरीक्षण में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली: भारत ने 2025 में समुद्री सुरक्षा की निगरानी बढ़ा दी है. उसने भारतीय बंदरगाहों पर आने वाले विदेशी झंडे वाले जहाजों का 607 शुरुआती पोर्ट स्टेट कंट्रोल (PSC) इंस्पेक्शन किया, जो पिछले साल के मुकाबले 18.3 प्रतिशत ज्यादा है. हालांकि, इन निरीक्षण में 64 जहाज रोके गए और 2,595 कमियां पाई गईं, जिससे जहाज के रखरखाव, सुरक्षा प्रणाली और परिचालन नियमों को लेकर लगातार चिंताएं सामने आईं. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (DGMA) की प्रकाशित पोर्ट स्टेट कंट्रोल एंड फ्लैग स्टेट इंस्पेक्शन एनुअल रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, कुल डिटेंशन रेट लगभग 10.5 प्रतिशत था. सिर्फ 156 निरीक्षण किए गए जहाजों में कोई कमी नहीं पाई गई.

इन नतीजों से यह पक्का करने में लगातार चुनौती बनी हुई है कि भारतीय बंदरगाहों से चलने वाले जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और नाविकों की भलाई के मानकों का पालन करें. पुराने जहाजों में अनुपालन जोखिम ज्यादा होता है

रिपोर्ट में जहाजों की उम्र को इंस्पेक्शन (निरीक्षण) के नतीजों पर असर डालने वाला एक जरूरी कारक बताया गया है. 20 साल से ज़्यादा पुराने जहाजों में औसत कमी सूचकांक 6.07 और शून्य-कमी दर सिर्फ 15.38 फीसदी दर्ज किया गया. इसकी तुलना में शून्य से 10 साल पुराने जहाजों में एवरेज डेफिशिएंसी इंडेक्स 1.88 दर्ज किया गया, जिनमें से लगभग 48 परसेंट में कोई कमी नहीं थी. 10 से 20 साल की श्रेणी के जहाजों में सबसे ज्यादा निरीक्षण और रोके गए. इस एज ग्रुप में किए गए 340 इंस्पेक्शन में से 35 में रोके गए. 20 साल से पुराने जहाजों में 169 इंस्पेक्शन में से 25 रोके गए. रिपोर्ट में बताया गया है कि पुराने जहाजों में कमियों का अनुपातहीन हिस्सा था. खासकर रखरखाव मानक, सुरक्षा प्रणाली और परिचालन संयोजन से जुड़ी कमियों में. मामले से परिचित एक अधिकारी ने बुधवार को ईटीवी भारत को बताया कि ये नतीजे जोखिम-आधारित निरीक्षण के महत्व को पुख्ता करते हैं. खासकर व्यस्त शिपिंग कॉरिडोर में चलने वाले और भारतीय बंदरगाहों पर आने वाले पुराने जहाजों के लिए. तेल टैंकर, कंटेनर जहाज मुख्य चिंताएं हैं

जहाज की कैटेगरी के हिसाब से जांच करने पर अनुपालन प्रदर्शन में काफी अंतर दिखता है. बल्क कैरियर्स ने 268 इंस्पेक्शन किए, जो कुल का लगभग 44 प्रतिशत है और 14 डिटेंशन रिकॉर्ड किए गए. कंटेनर जहाजों ने 71 इंस्पेक्शन में से 12 डिटेंशन रिकॉर्ड किए, जबकि तेल टैंकरों ने 36 इंस्पेक्शन में से 11 डिटेंशन रिकॉर्ड किए. केमिकल टैंकरों और टगबोटों में से हर एक ने क्रम अनुसार 68 और 10 इंस्पेक्शन में से सात डिटेंशन किए. अधिकारी ने कहा, "ये नतीजे उन जहाजों पर लगातार नियामक ध्यान देने की जरूरत की ओर इशारा करते हैं जहां तकनीकी कमियां और परिचालन संबंधी कमियां क्रू सदस्यों, कार्गो और समुद्री पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं." कुल डिटेंशन की संख्या 2023 और 2024 दोनों में 39 से बढ़कर 2025 में 64 हो गई. इस बीच औसत कमी सूचकांक (एवरेज डेफिशिएंसी इंडेक्स) हर इंस्पेक्शन में 4.28 की कमी तक बढ़ गया, जबकि 2023 में यह 3.48 था. अधिकारी के अनुसार, पोर्ट स्टेट कंट्रोल डिटेंशन के मुख्य मकसद दुर्घटनाओं को रोकना, नाविकों की सुरक्षा करना, समुद्री प्रदूषण को रोकना, अंतरराष्ट्रीय मानक लागू करना और सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना है.