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भारत बना दुनिया का बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन; साल 2030 तक विश्व के 15 करोड़ नए परिवार उठा सकेंगे विदेश यात्रा का खर्च

दुनिया का नंबर-1 पर्यटन स्थल बना भारत. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : World Tourism Trends : दुनियाभर के ट्रैवल ट्रेंड में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. लोग अब अपनी यात्राओं में पूरा सुकून तलाश रहे हैं. केवल रस्म पूरी करने की जगह सफर में पूरी गहराई खोज रहे हैं. वहीं भारत में लोग यात्राओं की जानकारी के लिए जमकर AI का इस्तेमाल करने लगे हैं. इस बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक मैगजीन ने भारत को साल 2027 का बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन घोषित कर दिया है.

इंटरनेशनल मैगजीन Travel+Leisure ने हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 150 करोड़ की आबादी वाला भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी वाला देश है. यहां का आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) विश्वस्तरीय है. यहां के पन्ना नेशनल पार्क की टाइगर सफारी से लेकर नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल की समृद्ध आदिवासी संस्कृति तक अद्भुत विविधता देखने को मिलती है. इसी को देखते हुए इसे साल 2027 का 'डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर' चुना गया है.