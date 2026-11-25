भारत बना दुनिया का बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन; साल 2030 तक विश्व के 15 करोड़ नए परिवार उठा सकेंगे विदेश यात्रा का खर्च
India Tourism Hospitality : अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल मैगजीन की रिपोर्ट, भारत दुनिया के सबसे शानदार आतिथ्य अनुभवों वाला देश, विश्व में 20% बढ़ेंगे इंटरनेशनल टूरिस्ट.
Published : November 25, 2026 at 5:03 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : World Tourism Trends : दुनियाभर के ट्रैवल ट्रेंड में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. लोग अब अपनी यात्राओं में पूरा सुकून तलाश रहे हैं. केवल रस्म पूरी करने की जगह सफर में पूरी गहराई खोज रहे हैं. वहीं भारत में लोग यात्राओं की जानकारी के लिए जमकर AI का इस्तेमाल करने लगे हैं. इस बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक मैगजीन ने भारत को साल 2027 का बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन घोषित कर दिया है.
इंटरनेशनल मैगजीन Travel+Leisure ने हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 150 करोड़ की आबादी वाला भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी वाला देश है. यहां का आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) विश्वस्तरीय है. यहां के पन्ना नेशनल पार्क की टाइगर सफारी से लेकर नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल की समृद्ध आदिवासी संस्कृति तक अद्भुत विविधता देखने को मिलती है. इसी को देखते हुए इसे साल 2027 का 'डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर' चुना गया है.
वहीं एक अन्य अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म TOURISE और मार्केट रिसर्च कंपनी यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल की एक नई रिपोर्ट में भी वैश्विक पर्यटन को लेकर बड़ा अनुमान लगाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक दुनियाभर के करीब 15 करोड़ नए परिवार विदेश यात्रा का खर्च उठाने में सक्षम हो जाएंगे. खास बात यह है कि इनमें से अकेले 11 करोड़ परिवार एशिया-पैसिफिक (एशिया-प्रशांत) क्षेत्र के होंगे. भारत भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है.
ग्लोबल ट्रैवल मैगजीन में चमके भारत के 11 खास स्थान : अक्सर लोग घूमने के लिए विदेश जाने के प्लान बनाते हैं, लेकिन भारत में भी घूमने के लिए काफी जगहें हैं. इनमें ऐतिहासिक इमारतों, पहाड़ों, समुद्र से लेकर काफी कुछ शामिल हैं. अपने देश के हर राज्य में अलग भाषा, संस्कृति, खानपान और परंपरा की झलक देखने को मिलती है. ट्रैवल मैगजीन ने भारत की लक्षद्वीप, जयपुर जैसी 11 जगहों के बारे में भी अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है.
गोवा और खजियार जैसी जगहें भी लिस्ट में शामिल : इंटरनेशनल लेवल की ट्रैवल मैगजीन की लिस्ट में भारत में घूमने लायक बेहतरीन जगहों में गोवा को भी शामिल किया गया है. यहां पार्टी करने या समुद्र किनारे छुट्टियां मनाने का अलग ही लुत्फ आता है. यहां शांत बीच है. हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन खजियार भी कई मायने में खास है. यहां खूबसूरत पहाड़ और घास के मैदान हैं.
चेट्टीनाड-पन्ना नेशनल पार्क भी हैं खास : तमिलनाडु के चेट्टीनाड के बारे में भी रिपोर्ट में बताया गया है. यहां की खूबसूरत हेरिटेज हवेलियां लोगों को आकर्षित करती हैं. मध्य प्रदेश का पन्ना नेशनल पार्क टाइगर सफारी के लिए जाना जाता है. राजस्थान का जोधपुर ब्लू सिटी के नाम से विख्यात हैं. यहां ऐतिहासिक इमारतों के अलावा खूबसूरत वास्तुकला की झलक भी देखने को मिलती है.
जयपुर-दिल्ली और मुंबई पर्यटकों को लुभा रहे : भारत की शानदार जगहों में राजस्थान की राजधानी जयपुर भी शामिल है. इसे पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है. यहां की ऐतिहासिक विरासतें और संस्कृति हमेशा से ही लोगों को लुभाती रहीं हैं. महाराष्ट्र के मुंबई को भी रेस्तरां और हॉस्पिटैलिटी के कारण लिस्ट में शामिल किया गया है. यहां भी घूमने लायक काफी जगहें हैं.
नई दिल्ली-उदयपुर भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहे : राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में स्थित उदयपुर को भी लिस्ट में जगह मिली है. यह विश्व प्रसिद्ध पर्यटन शहर है. अरावली की पहाड़ियों और खूबसूरत झीलों से घिरे होने के कारण इसे 'झीलों की नगरी' 'पूर्व का वेनिस' (Venice of the East) भी कहा जाता है. इसी तरह नई दिल्ली को भी ऐतिहासिक इमारतों और फूड ट्रेल्स के लिए लिस्ट में जगह मिली हैं. यहां घूमने लायक कई जगहें हैं.
भारत के 8 चुनिंदा होटलों को भी मिली जगह : ट्रैवल प्लस लीजर की इस रिपोर्ट में भारत के 8 चुनिंदा होटलों को भी शामिल किया गया है. इनमें हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित शक्ति प्राण, तमिलनाडु का द लोटस पैलेस चेट्टीनाड, कर्नाटक के द लीला कूर्ग फॉरेस्ट सैंक्चुअरी, उत्तराखंड के द सेन, एमपी के द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस, महाराष्ट्र के द बैम्बू फॉरेस्ट नेचर कंजर्वेंसी, नई दिल्ली के द लीला पैलेस और ताजमहल शामिल हैं.
फ्रांस-स्पेन और अमेरिका में पहुंचे सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक : अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल वेबसाइट रोड जीनियस के डेटा के मुताबिक साल 2025 में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक फ्रांस पहुंचे. उनकी संख्या करीब 10.20 करोड़ रही. इसके बाद स्पेन और अमेरिका में भी काफी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचे. स्पेन रिकॉर्ड 9.68 करोड़ पर्यटकों के साथ इस मामले में दूसरे स्थान पर जबकि 6.83 करोड़ विदेशी पर्यटकों के साथ अमेरिका तीसरे पायदान पर रहा.
6 महीने में केवल 0.4% बढ़ा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन : संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की रिपोर्ट के अनुसार 2026 के पहले 6 महीनों में मिडिल ईस्ट के तनाव, महंगाई और तेल की ऊंची कीमतों आदि चुनौतियों के कारण मामूली रूप से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में 0.4% की ही बढ़ोतरी देखने को मिली. जनवरी से जून के बीच करीब 69 करोड़ पर्यटकों ने विदेश यात्राएं कीं. यह पिछले साल के मुकाबले लगभग 30 लाख ज्यादा है. संघर्ष के कारण मिडिल ईस्ट में पर्यटकों की संख्या में 22% की भारी गिरावट आई.
15 करोड़ नए परिवार उठा सकेंगे विदेशी यात्रा का खर्च : यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल और TOURISE की नई द फ्यूचर ट्रैवलर रिपोर्ट बताती है कि साल 2030 तक विश्व के 15 करोड़ नए परिवार विदेश यात्रा करने में सक्षम हो जाएंगे. इनमें 11 करोड़ परिवार तो अकेले एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के होंगे. भारत भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है. साल 2030 तक अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 152 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. यानी आने वाले वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या 20% बढ़ेगी.
घूमने-फिरने के खर्च के तरीकों में आया बदलाव : द फ्यूचर ट्रैवलर रिपोर्ट के मुताबिक लोग अपने घूमने-फिरने के लिए खर्च के तरीकों में भी बदलाव कर रहे हैं. 2026 की दूसरी तिमाही में अमेरिका में हुए एक सर्वे में 54% यात्रियों ने जानकारी दी थी कि यात्रा के लिए वे दूसरे खर्च में कटौती कर रहे हैं. यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के 59% यात्रियों के मुताबिक वे लंबी छुट्टियों के साथ-साथ छोटे लग्जरी स्टे को भी अहमियत दे रहे हैं. यानी खास अनुभव लेने के लिए वे ज्यादा खर्च कर रहे हैं.
साल 2025 में भारत में आए 84 लाख विदेशी पर्यटक : भारत के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में देश के विभिन्न एयरपोर्टों पर कुल 84.66 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे थे. विदेशी सैलानियों ने सबसे ज्यादा दिल्ली में घूमना पसंद किया. करीब 31.95 लाख पर्यटक दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे. जबकि 16.43 लाख विदेशी पर्यटक मुंबई पहुंचे. जबकि बेंगलुरु में कुल 8.30 लाख पर्यटक पहुंचे.
जगह तय करने में बच्चे निभा रहे अहम भूमिका : द फ्यूचर ट्रैवलर रिपोर्ट के मुताबिक घूमने लायक जगह चुनने में अब बच्चों, कंटेंट क्रिएटर्स, ऑनलाइन कम्युनिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रभाव देखा जा रहा है. 76% माता-पिता मानते हैं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन चुनने में बच्चों की भूमिका अहम हो गई है. फिल्मों, खेलों, गेमिंग और अलग-अलग संस्कृतियों को करीब से देखने की दिलचस्पी से भी खास जगह चुनने का रुझान काफी बढ़ जाता है.
देश में घरेलू पर्यटक भी बढ़े : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार देश में घरेलू पर्यटन भी तेजी से बढ़ा है. साल 2014 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 132 करोड़ थी. साल 2025 में यह आंकड़ा 434 करोड़ पहुंच गया. यानी घरेलू पर्यटकों की संख्या में सालान करीब 11% की बढ़ोतरी हुई. पर्यटन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार बन चुका है. इस सेक्टर में 8.9 करोड़ लोग नौकरियां कर रहे हैं. देश की जीडीपी में यह सेक्टर 5.22% का योगदान देता है.
Etv Bharat प्रीमियम की ये खबरें भी पढ़िए...
- पर्यटकों की पहली पसंद धार्मिक यात्राएं; 48% टूर ऐसी ही जगहों पर, पढ़िए- कहां और कैसे ट्रैवल करता है घुमक्कड़ी भारत?
- देश के घरेलू पर्यटन में रिकॉर्ड उछाल; 5 साल में 429 करोड़ टूरिस्टों ने किया भारत भ्रमण, UP टॉप पर
- 10 वर्षों में 4.5 गुना बढ़ा लाइटहाउस पर्यटन; 18 लाख पहुंचा टूरिस्टों का आंकड़ा, 84 करोड़ से बन रहे 4 नए प्रकाश स्तंभ