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परमाणु नीति में बड़ा बदलाव, 'भारत ने परमाणु हथियारों की कर दी तैनाती', रेंज में पूरा चीन

नई दिल्ली : भारत ने एक बार फिर से परमाणु हथियारों पर काम शुरू कर दिया है. एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 12 परमाणु हथियार तैनात किए हैं. देश की परमाणु नीति में इसे बड़े बदलाव की तरह देखा जा रहा है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI- सिप्री) ने यह दावा किया है.

सोमवार को जारी अपनी ईयरबुक 2026 में, सिप्री ने बताया कि भारत के पास अब कुल 190 परमाणु हथियार हैं, जबकि एक साल पहले यह संख्या 180 थी. इनमें से 12 हथियारों को तैनात माना जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु हथियारों के किसी हिस्से को पूरी तरह से भंडारित (स्टॉकपाइल) करने के बजाय ऑपरेशन के लिए तैनात (ऑपरेशनली डिप्लॉयड) किया गया है.यह जानकारी भारत की उस पुरानी परंपरा से अलग है, जिसके तहत शांति के समय परमाणु हथियारों को बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे डिलीवरी सिस्टम से अलग रखा जाता था.

स्टॉकहोम स्थित थिंक-टैंक ने कहा कि माना जाता है कि भारत ने 2025 में एक बार फिर "अपने परमाणु हथियारों के जखीरे का थोड़ा विस्तार किया" और नए तरह के परमाणु डिलीवरी सिस्टम का विकास जारी रखा.इसने कहा, "आधुनिकीकरण कार्यक्रम तेजी से ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित करने पर केंद्रित है, जो पूरे चीन में लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम हों, हालांकि पाकिस्तान के साथ भारत की पुरानी प्रतिद्वंद्विता पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है."

सिप्री ने आगे कहा, "पाकिस्तान ने 2025 में नए डिलीवरी सिस्टम विकसित करना और विखंडनीय सामग्री (फिसाइल मटीरियल) जमा करना जारी रखा, जिससे संकेत मिलता है कि आने वाले दशक में उसके परमाणु हथियारों के जखीरे का विस्तार हो सकता है."

रिपोर्ट में कहा गया है, "मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए छोटे से सैन्य संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान के उन एयर और मिसाइल बेस पर हमला किया, जिनकी भूमिका परमाणु हथियारों से जुड़ी हो सकती है, लेकिन दोनों पक्षों ने तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठाए."

SIPRI ईयरबुक का यह संस्करण 1966 में इसकी स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर आया है.रिपोर्ट के अनुसार, 2026 की शुरुआत में नौ देशों -- अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल -- के पास कुल मिलाकर लगभग 12,187 परमाणु हथियार थे.

इनमें से 9,745 हथियार सेना के स्टॉक में थे और माना जाता है कि वे ऑपरेशन के लिए तैयार थे.रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर दुनिया में परमाणु हथियारों (वॉरहेड्स) की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका और रूस "रिटायर हो चुके वॉरहेड्स को नष्ट" कर रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका दुनिया में सैन्य मामलों पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश बना हुआ है. 2025 में उसका खर्च 954 अरब अमेरिकी डॉलर (2024 की तुलना में 7.5 प्रतिशत कम) था, जो कुल वैश्विक खर्च का 33 प्रतिशत है.

चीन सैन्य खर्च के मामले में दूसरे स्थान पर है (336 अरब अमेरिकी डॉलर), जबकि रूस तीसरे स्थान पर है (190 अरब अमेरिकी डॉलर).