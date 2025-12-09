भारत ने पाकिस्तान के ताजा हमलों की निंदा की, अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया
पाकिस्तान ने कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में लोगों के घरों और स्थानीय आबादी को निशाना बनाया. इससे पहले काबुल- इस्लामाबाद के बीच सीजफायर हुआ.
Published : December 9, 2025 at 7:07 AM IST
नई दिल्ली: भारत ने अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और आजादी के लिए अपना मजबूत समर्थन दोहराया और पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर जारी झड़पों के दौरान अफगान नागरिकों के मारे जाने की खबरों की निंदा की.
नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हमने बॉर्डर पर झड़पों की रिपोर्ट देखी हैं. इसमें कई अफगान नागरिक मारे गए. हम बेगुनाह अफगान लोगों पर ऐसे हमलों की निंदा करते हैं.'
भारत अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और आजादी का पूरा समर्थन करता है. उनकी यह टिप्पणी पाकिस्तानी और अफगान सेनाओं के बीच बॉर्डर पार से गोलीबारी के बीच आई है. इसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं. काबुल और इस्लामाबाद के बीच सीजफायर के लिए सऊदी अरब की हाल की कोशिशें नाकाम होने के बाद तनाव बढ़ गया.
सोशल मीडिया पर तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने शुक्रवार देर रात कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में हमले किए. इसके बाद अफगान सेना ने जवाबी कार्रवाई की. मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट किया, 'बदकिस्मती से आज शाम पाकिस्तानी साइड ने एक बार फिर कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में अफगानिस्तान की तरफ हमले किए. इसके बाद इस्लामिक अमीरात की सेना को जवाब देना पड़ा.'
अफगानिस्तान के टोलो न्यूज ने बताया कि स्पिन बोल्डक के लोकल अधिकारियों ने दावा किया कि अफगान सेना ने जवाबी कार्रवाई की. ये उनके हिसाब से रात भर आम लोगों को निशाना बनाकर किया गया हमला था. इसमें कई लोग मारे गए और नुकसान हुआ.
स्पिन बोल्डक जिले के इन्फॉर्मेशन हेड अली मोहम्मद हकमल ने कहा, 'पाकिस्तान ने लोगों के घरों और स्थानीय आबादी को निशाना बनाया. इन हमलों में पांच लोग मारे गए और पांच दूसरे घायल हो गए. पाकिस्तान ने हमला शुरू किया. इसके बाद इस्लामिक अमीरात की सेना ने जवाब दिया. हालांकि हमने लड़ाई रोक दी, लेकिन वे सिविलियन टारगेट पर हमला करते रहे.'
इस बीच, पाकिस्तान के डॉन अखबार ने क्वेटा के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे गोलीबारी शुरू हुई और देर रात तक चलती रही. रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और कतर की मध्यस्थता से हुई पिछली बातचीत भी लंबे समय के सीजफायर पर कोई समझौता नहीं कर पाई. बॉर्डर एरिया में एक महीने से ज्यादा समय से तनाव बना हुआ है. पाकिस्तान पर आरोप है कि उसने दुश्मनी जारी रहने के कारण अफगान इलाके में कई हवाई ऑपरेशन शुरू किए.