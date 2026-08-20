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दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास पर चला बुलडोजर, वीजा काउंटर के पास का अवैध निर्माण ध्वस्त; हटाए गए बैरिकेट्स

भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर से वीजा काउंटर और अन्य अवैध हिस्सों को हटाया.

पाकिस्तानी दूतावास पर चला बुलडोजर
पाकिस्तानी दूतावास पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2026 at 10:27 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास के बाहर सुरक्षा घेरे के लिए लगाए गए बैरिकेड और ट्रैफिक बोलार्ड हटा दिए गए हैं. दिल्ली मेंचाणक्यपुरी स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई. शांति पथ स्थित दूतावास परिसर में निर्धारित क्षेत्र से बाहर बनाए गए ढांचे को ढहा दिया गया.

कार्रवाई के दौरान वीजा काउंटर और उससे जुड़े कुछ हिस्से भी हटाए गए. फिलहाल एंबेसी के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय मिशन के बाहर लगाए गए अवरोधकों को हटाया है.

अधिकारियों की कार्रवाई के बाद दोनों देशों के राजनयिक परिसरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव देखने को मिला है. इसे भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक स्तर पर हुए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है. फिलहाल इस कदम पर दोनों देशों की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी चर्चा कूटनीतिक हलकों में हो रही है.

अवैध निर्माण ध्वस्त
अवैध निर्माण ध्वस्त (ETV Bharat)

दिल्ली में हुई इस कार्रवाई को पाकिस्तान की ओर से इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर की गई हालिया कार्रवाई के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है. कुछ दिन पहले पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे पार्किंग पोल हटा दिए थे. भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में लंबे समय से चली आ रही तनातनी के बीच दोनों देशों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई पहले भी होती रही है.

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