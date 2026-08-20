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दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास पर चला बुलडोजर, वीजा काउंटर के पास का अवैध निर्माण ध्वस्त; हटाए गए बैरिकेट्स

पाकिस्तानी दूतावास पर चला बुलडोजर ( ETV Bharat )