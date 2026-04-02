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वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ पर पहुंचा: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा निर्यात में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. ये वित्त वर्ष 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपये के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 62.66 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में सिंह ने कहा कि पिछले साल की तुलना में यह उछाल भारत की स्वदेशी क्षमताओं और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग ताकत पर दुनिया भर के भरोसे को दिखाता है. पीएम मोदी के प्रेरणा देने वाले नेतृत्व में भारत एक शानदार डिफेंस एक्सपोर्ट सफलता की कहानी लिख रहा है! भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये के साथ अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है. यह पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 62.66 फीसदी की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है. रक्षा मंत्री ने कहा कि यह रिकॉर्ड बनाने वाला परफॉर्मेंस पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के योगदान को दिखाता है. इसमें डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (DPSUs) का हिस्सा 54.84 फीसदी और प्राइवेट इंडस्ट्री का 45.16 फीसदी एक्सपोर्ट है. ये मिलकर काम करने वाले और आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम की ताकत को दिखाता है.