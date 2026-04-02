वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ पर पहुंचा: राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'पीएम मोदी के प्रेरणा देने वाले नेतृत्व में भारत एक शानदार डिफेंस एक्सपोर्ट सफलता की कहानी लिख रहा है.
Published : April 2, 2026 at 11:01 AM IST
नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा निर्यात में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. ये वित्त वर्ष 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपये के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 62.66 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है.
सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में सिंह ने कहा कि पिछले साल की तुलना में यह उछाल भारत की स्वदेशी क्षमताओं और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग ताकत पर दुनिया भर के भरोसे को दिखाता है. पीएम मोदी के प्रेरणा देने वाले नेतृत्व में भारत एक शानदार डिफेंस एक्सपोर्ट सफलता की कहानी लिख रहा है! भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये के साथ अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है. यह पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 62.66 फीसदी की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है.
Under the inspiring leadership of PM Shri @narendramodi, India is scripting an impressive defence exports success story!— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 2, 2026
India defence exports have touched a new all time high with a record ₹38,424 crore in FY 2025-26. It marks a robust 62.66% growth over the previous fiscal.… pic.twitter.com/eAAh1PYX7e
रक्षा मंत्री ने कहा कि यह रिकॉर्ड बनाने वाला परफॉर्मेंस पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के योगदान को दिखाता है. इसमें डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (DPSUs) का हिस्सा 54.84 फीसदी और प्राइवेट इंडस्ट्री का 45.16 फीसदी एक्सपोर्ट है. ये मिलकर काम करने वाले और आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम की ताकत को दिखाता है.
पोस्ट में आगे कहा गया, 'डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के 54.84 फीसदी और प्राइवेट इंडस्ट्री के 45.16 फीसदी योगदान के साथ, यह मील का पत्थर काम करने वाले और आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम की ताकत को दिखाता है.'
इससे पहले मार्च में एक इवेंट को संबोधित करते हुए सिंह ने बताया था कि सरकारी कोशिशों के नतीजे मिल रहे हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन 1.50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया और डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 24,000 करोड़ रुपये के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया. उन्होंने कहा कि अप्रैल 2026 तक एक्सपोर्ट लगभग Rs 29,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, और सरकार ने वित्त वर्ष 2029-30 तक डिफेंस एक्सपोर्ट में 50,000 करोड़ रुपये का टारगेट रखा है.
प्राइवेट इंडस्ट्री की बढ़ती भूमिका पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि यह सेक्टर आज डिफेंस प्लेटफॉर्म, इक्विपमेंट और एक्सेसरीज में लगभग 25 फीसदी का योगदान देता है और उम्मीद है कि आने वाले समय में यह वैल्यू के हिसाब से कुल प्रोडक्शन का 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा.
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इंडियन नेवी के लिए ऑर्डर किए गए सभी वॉरशिप और सबमरीन, डिजाइन और इंजीनियरिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन और लाइफसाइकल सपोर्ट तक, इंडियन शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं. इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग बताया.
आत्मनिर्भरता अब सिर्फ एक नारा नहीं है. इसे एक प्रैक्टिकल सच्चाई के तौर पर स्थापित किया जा रहा है. बिल्डर्स नेवी कोई नारा नहीं है. यह एक जमीनी हकीकत है.