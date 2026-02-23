ETV Bharat / bharat

इजराइल के दौरे से पहले पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तारीफ की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 17 जनवरी, 2018 को गुजरात में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वेजिटेबल्स के दौरे के दौरान. ( IANS )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी (बुधवार) से दो दिन के इजराइल दौरे पर जाने वाले हैं. अपने इस दौरे से पहले पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि भारत, इजराइल के साथ पक्की दोस्ती को बहुत महत्व देता है. ये भरोसे, नवाचार, शांति और तरक्की के लिए एक जैसी प्रतिबद्धता पर बनी है. पीएम मोदी ने इजराइल के अपने दौरे से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अच्छे मैसेज का जवाब देते हुए कहा कि वे अच्छी बातचीत का इंतजार कर रहे हैं. एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने भारत और इजराइल के बीच मजबूत रिश्ते की तारीफ की और उनके अलग-अलग तरह के रिश्तों पर जोर दिया. पीएम मोदी ने लिखा, 'धन्यवाद, मेरे दोस्त, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू. मैं भारत और इजराइल के बीच के रिश्ते और हमारे आपसी रिश्तों के मल्टी-डाइमेंशनल नेचर पर आपसे पूरी तरह सहमत हूँ. भारत इजराइल के साथ मजबूत और हमेशा रहने वाली दोस्ती को बहुत महत्व देता है. एक ऐसी दोस्ती जो आपसी भरोसे, नवाचार और शांति और तरक्की के लिए एक जैसी कमिटमेंट पर आधारित है. अपनी आने वाली इजराइल यात्रा के दौरान हमारी बातचीत और हमारी मीटिंग का इंतजार रहेगा.'