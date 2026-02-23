इजराइल के दौरे से पहले पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तारीफ की
नेतन्याहू ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर क्षेत्रीय सहयोग तक, भारत और इजराइल के बीच साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है.
Published : February 23, 2026 at 11:51 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी (बुधवार) से दो दिन के इजराइल दौरे पर जाने वाले हैं. अपने इस दौरे से पहले पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि भारत, इजराइल के साथ पक्की दोस्ती को बहुत महत्व देता है. ये भरोसे, नवाचार, शांति और तरक्की के लिए एक जैसी प्रतिबद्धता पर बनी है.
पीएम मोदी ने इजराइल के अपने दौरे से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अच्छे मैसेज का जवाब देते हुए कहा कि वे अच्छी बातचीत का इंतजार कर रहे हैं. एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने भारत और इजराइल के बीच मजबूत रिश्ते की तारीफ की और उनके अलग-अलग तरह के रिश्तों पर जोर दिया.
Thank you, my friend, Prime Minister Netanyahu.— Narendra Modi (@narendramodi) February 22, 2026
I fully agree with you on the bond between India and Israel as well as the diverse nature of our bilateral relations. India deeply values the enduring friendship with Israel, built on trust, innovation and a shared commitment to… https://t.co/snGra7RB3g
पीएम मोदी ने लिखा, 'धन्यवाद, मेरे दोस्त, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू. मैं भारत और इजराइल के बीच के रिश्ते और हमारे आपसी रिश्तों के मल्टी-डाइमेंशनल नेचर पर आपसे पूरी तरह सहमत हूँ. भारत इजराइल के साथ मजबूत और हमेशा रहने वाली दोस्ती को बहुत महत्व देता है. एक ऐसी दोस्ती जो आपसी भरोसे, नवाचार और शांति और तरक्की के लिए एक जैसी कमिटमेंट पर आधारित है. अपनी आने वाली इजराइल यात्रा के दौरान हमारी बातचीत और हमारी मीटिंग का इंतजार रहेगा.'
पीएम मोदी को अपना 'प्यारा दोस्त' बताते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उनके आने वाले दौरे को ऐतिहासिक बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप, नवाचार, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग में नई ऊंचाइयों को छू रही है.
नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट को दिए अपने भाषण में जिसे उन्होंने बाद में ऑनलाइन शेयर किया, भारत-इजराइल अलायंस की ताकत पर जोर दिया और मिडिल ईस्ट में स्थिरता और प्रगति के लिए प्रतिबद्धता देशों का एक बड़ा राष्ट्रों की धुरी बनाने के विजन का जिक्र किया.
नेतन्याहू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'हमारी कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत में मैंने अपने प्यारे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बुधवार को होने वाले इजराइल के ऐतिहासिक दौरे के बारे में बात की थी. इजराइल और भारत के बीच का रिश्ता दो वैश्विक नेताओं के बीच एक मजबूत गठबंधन है.
हम नवाचार, सुरक्षा और एक जैसे रणनीतिक दृष्टिकोण में पार्टनर हैं. हम सब मिलकर स्थिरता और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध देशों का एक राष्ट्रों की धुरी बना रहे हैं.' उन्होंने कहा, 'एआई से लेकर क्षेत्रीय सहयोग तक, हमारी पार्टनरशिप नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है. पीएम मोदी, आपसे येरुशलम में मिलने का इंतजार रहेगा!'