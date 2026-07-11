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भारत में 2025 में एलएनजी आयात में कमी आएगी, जानें क्या कहता है वर्ल्ड LNG रिपोर्ट

भारत अभी चार एलएनजी प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसमें एक नया टर्मिनल और तीन विस्तार शामिल हैं.

INDIA DECLINES IN LNG IMPORT IN 2025: WORLD LNG REPORT 2026
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 11, 2026 at 2:50 PM IST

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हैदराबाद: अंतरराष्ट्रीय गैस यूनियन (IGU) की जारी वर्ल्ड एलएनजी रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, ग्लोबल लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) ट्रेड 2025 में रिकॉर्ड 436.98 मिलियन टन (Mt) तक पहुंच गया. यह 2025 के मुकाबले 6.3 प्रतिशत ज्यादा है. एशिया पैसिफिक 138.76 मिलियन टन के साथ टॉप एक्सपोर्टिंग रीजन बना रहा, जो 2024 से वैसा ही है.

उत्तरी अमेरिका में अच्छी वृद्धि देखी गई. यहां निर्यात 25.3 मिलियन टन से बढ़कर 113.91 एमटी हो गया, जिसका मुख्य कारण अमेरिका था. मिडिल ईस्ट का एक्सपोर्ट 3.8 एमटी बढ़कर 98.03 एमटी हो गया, जिसमें कतर के उत्पादन में बढ़ोतरी की मदद मिली.

अफ्रीका का निर्यात 1.8 मिलियन टन से बढ़कर 39.77 मिलियन टन हो गया, जबकि रूस का एक्सपोर्ट 3.0 एमटी से घटकर 30.52 मिलियन टन हो गया. अमेरिका 110.74 मिलियन टन के साथ सबसे बड़े एलएनजी एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी जगह बनाए रखा, उसके बाद कतर 81.51 एमटी और ऑस्ट्रेलिया 80.32 एमटी के साथ दूसरे नंबर पर रहा.

वर्ल्ड एलएनजी रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, 2025 में चीन और भारत में एलएनजी आयात में सबसे बड़ी गिरावट आई, उनके आयात में एक के बाद एक 8.9 मिलियन टन और 1.5 मिलियन टन की कमी आई. साउथ एशिया में, एलएनजी आयात में कुल मिलाकर कमी आई क्योंकि भारत और पाकिस्तान में कमी देखी गई. जबकि बांग्लादेश में बढ़ोतरी हुई.

2025 में, कनाडा और मॉरिटानिया, सेनेगल, दोनों ने अपना पहला एलएनजी एक्सपोर्ट किया, जिसमें क्रम अनुसार 2.14 मिलियन टन और 1.22 मिलियन टन का योगदान दिया गया, जबकि री-एक्सपोर्ट ट्रेड 4.91 मिलियन टन पर स्थिर हो गया.

इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि, 2025 में ग्लोबल एलएनजी पुनर्गैसीकरण क्षमता वृद्धि में एशिया सबसे आगे रहा, जिसमें सभी नई कैपेसिटी चीन और भारत से आई, जिनका योगदान क्रम अनुसार 15.1 मिलियन टन प्रति वर्ष (Mtpa) और 7.1 मिलियन टन प्रति वर्ष था, जो ग्लोबल एडिशन का क्रम अनुसार 24 प्रतिशत और 11.3 फीसदी था.

भारत एलएनजी अवसंरचना को बेहतर बना रहा है
इंटरनेशनल गैस यूनियन (IGU) की वर्ल्ड एलएनजी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत 2025 में स्पेन को पीछे छोड़कर रीगैसिफिकेशन कैपेसिटी के लिए चौथा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा, जिसने आठ टर्मिनल में 52.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (mtpa) कैपेसिटी जोड़ी है.

भारत में ऑपरेशनल LNG रीगैसिफिकेशन टर्मिनल में, दाहेज LNG (17.5 Mtpa) अकेली अल्ट्रा-लार्ज फैसिलिटी है और दुनिया भर में छठी सबसे बड़ी है. बाकी सात टर्मिनल बड़े स्तर की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें से हर एक की रीगैसिफिकेशन कैपेसिटी 5 मिलियन टन प्रति वर्ष है.

2025 में भारत में दो एलएनजी रीगैसिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू किए गए. छारा LNG, 5 एमटीपीए रीगैसिफिकेशन कैपेसिटी वाला एक नया ऑनशोर टर्मिनल, और दाभोल एलएनजी टर्मिनल एक्सपेंशन, जिसमें ब्रेकवॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करना शामिल था. इस प्रोजेक्ट ने टर्मिनल की परिचालन दक्षता में सफलतापूर्वक सुधार किया है और इसकी कैपेसिटी 2.9 एमटीपीए से बढ़ाकर 5 एमटीपीए कर दी है.

ब्रेकवॉटर चालू होने के बाद, दाभोल एलएनजी टर्मिनल, जो पहले मानसून के मौसम में बंद रहता था, अब पूरे साल लगातार परिचालन की अनुमति देता है. भारत में चार ऑनशोर प्रोजेक्ट हैं. वहीं, तीन मौजूदा टर्मिनल के विस्तार के प्रोजेक्ट हैं, और एक नया प्रोजेक्ट है, जिनकी कुल क्षमता 11.3 एमटीपीए है. बताते चले कि, भारत अभी चार एलएनजी प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसमें एक नया टर्मिनल और तीन विस्तार शामिल हैं, खासकर दाहेज एलएनजी में, जिसका लक्ष्य 2028 तक रीगैसिफिकेशन क्षमता को 11.3 एमटीपीए तक बढ़ाना है.

गर्मियों के दौरान कमजोर इंपोर्ट और हाल के बुनियादी ढांचे के विकास से बढ़ी क्षमता के कारण, एलएनजी रीगैसिफिकेशन का इस्तेमाल 2025 में घटकर लगभग 47 फीसदी रह गया, जो 2024 में 58 प्रतिशत था.

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