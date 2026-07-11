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भारत में 2025 में एलएनजी आयात में कमी आएगी, जानें क्या कहता है वर्ल्ड LNG रिपोर्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

हैदराबाद: अंतरराष्ट्रीय गैस यूनियन (IGU) की जारी वर्ल्ड एलएनजी रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, ग्लोबल लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) ट्रेड 2025 में रिकॉर्ड 436.98 मिलियन टन (Mt) तक पहुंच गया. यह 2025 के मुकाबले 6.3 प्रतिशत ज्यादा है. एशिया पैसिफिक 138.76 मिलियन टन के साथ टॉप एक्सपोर्टिंग रीजन बना रहा, जो 2024 से वैसा ही है. उत्तरी अमेरिका में अच्छी वृद्धि देखी गई. यहां निर्यात 25.3 मिलियन टन से बढ़कर 113.91 एमटी हो गया, जिसका मुख्य कारण अमेरिका था. मिडिल ईस्ट का एक्सपोर्ट 3.8 एमटी बढ़कर 98.03 एमटी हो गया, जिसमें कतर के उत्पादन में बढ़ोतरी की मदद मिली. अफ्रीका का निर्यात 1.8 मिलियन टन से बढ़कर 39.77 मिलियन टन हो गया, जबकि रूस का एक्सपोर्ट 3.0 एमटी से घटकर 30.52 मिलियन टन हो गया. अमेरिका 110.74 मिलियन टन के साथ सबसे बड़े एलएनजी एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी जगह बनाए रखा, उसके बाद कतर 81.51 एमटी और ऑस्ट्रेलिया 80.32 एमटी के साथ दूसरे नंबर पर रहा. वर्ल्ड एलएनजी रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, 2025 में चीन और भारत में एलएनजी आयात में सबसे बड़ी गिरावट आई, उनके आयात में एक के बाद एक 8.9 मिलियन टन और 1.5 मिलियन टन की कमी आई. साउथ एशिया में, एलएनजी आयात में कुल मिलाकर कमी आई क्योंकि भारत और पाकिस्तान में कमी देखी गई. जबकि बांग्लादेश में बढ़ोतरी हुई. 2025 में, कनाडा और मॉरिटानिया, सेनेगल, दोनों ने अपना पहला एलएनजी एक्सपोर्ट किया, जिसमें क्रम अनुसार 2.14 मिलियन टन और 1.22 मिलियन टन का योगदान दिया गया, जबकि री-एक्सपोर्ट ट्रेड 4.91 मिलियन टन पर स्थिर हो गया. इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि, 2025 में ग्लोबल एलएनजी पुनर्गैसीकरण क्षमता वृद्धि में एशिया सबसे आगे रहा, जिसमें सभी नई कैपेसिटी चीन और भारत से आई, जिनका योगदान क्रम अनुसार 15.1 मिलियन टन प्रति वर्ष (Mtpa) और 7.1 मिलियन टन प्रति वर्ष था, जो ग्लोबल एडिशन का क्रम अनुसार 24 प्रतिशत और 11.3 फीसदी था.