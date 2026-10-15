क्या हमारे घरों का पानी निगल जाएंगे AI के सर्वर? केंद्र सरकार ने डेटा सेंटर्स के लिए जारी किया नया सख्त फ्रेमवर्क
सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स ने भारत में डेटा सेंटर बूम से पानी की कमी के खतरे की ओर इशारा किया है.
Published : October 15, 2026 at 8:20 PM IST
नई दिल्ली: देश में तेजी से पैर पसार रहे डेटा सेंटर्स और पानी की भीषण किल्लत की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने एक बेहद सख्त रुख अपनाया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बुनियादी ढांचे में वैश्विक निवेश में भारी उछाल के अनुमान को देखते हुए एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है. यह कदम इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक, चैटजीपीटी पर पूछे गए आपके महज 5 सवालों का जवाब देने में 250 मिलीलीटर पानी डकार जाती है.
राज्यों को किसी भी डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले वहां बिजली की उपलब्धता, पानी की कमी, पर्यावरणीय जोखिमों और उससे मिलने वाले आर्थिक लाभ का ठीक से आकलन करना चाहिए. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और मॉनिटर डेलॉयट, साउथ एशिया द्वारा मिलकर तैयार किए गए इस 'डेटा सेंटर इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क' (पांच-स्तंभों वाला ढांचा) में यह प्रस्ताव दिया गया है.
इस फ्रेमवर्क में गोल्डमैन सैक्स के उन अनुमानों का हवाला दिया गया है, जिनमें कहा गया है कि एआई से जुड़ा पूंजीगत व्यय साल 2026 के 765 अरब डॉलर से दोगुने से भी अधिक होकर साल 2031 तक 1.6 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है. साथ ही कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और बिजली के क्षेत्रों को मिलाकर यह कुल निवेश 7.6 लाख करोड़ डॉलर तक जा सकता है.
फ्रेमवर्क में दलील दी गई है कि इस बड़े विस्तार के कारण बिजली ग्रिड, जल संसाधनों, भूमि और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर दबाव और मांग लगातार बढ़ेगी. इसलिए राज्यों को अब एक-एक करके अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने के बजाय कैंपस, नोड और कॉरिडोर के स्तर पर बड़े पैमाने पर योजना बनाने की जरूरत है.
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC) राजेश पंत ने ईटीवी भारत (ETV Bharat) को बताया कि डेटा सेंटरों के विस्तार का आकलन हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले असर के आधार पर किया जाना चाहिए.
पंत ने कहा, "क्या आप जानते हैं कि चैटजीपीटी आपके सिर्फ 5 सवालों के जवाब देने के लिए 250 मिलीलीटर पानी की खपत कर जाता है! इसलिए असली मुद्दा यह है कि हमें किस प्राकृतिक कीमत पर इस थोपी गई अतिरिक्त बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है. मेरी राय में, हमारे पास कोई दूसरा ग्रह नहीं है और डेटा सेंटर में आ रहे इस उछाल को वैसे ही नियंत्रित और विनियमित किया जाना चाहिए, जैसे हम जंगलों को बचाने के लिए नियम बनाते हैं."
बिजली और ऊर्जा, स्थान चयन व पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक व रणनीतिक मूल्य, और नीति, शासन व कार्यान्वयन के साथ-साथ पानी की उपलब्धता भी इस फ्रेमवर्क के पांच मुख्य स्तंभों में से एक है.
यह फ्रेमवर्क सिफारिश करता है कि राज्यों को नदी/जलभृत क्षेत्रों के लिए 20 से 30 वर्षों का एक मौसमी जल संतुलन तैयार करना चाहिए. इसमें सतही जल (नदियों-तालाबों का पानी), भूजल (ग्राउंडवॉटर), नगर निगम की सप्लाई, ट्रीट किए गए अपशिष्ट जल और पानी की अन्य मांगों, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की मांग को शामिल किया जाना चाहिए. इसके साथ ही, नए डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स की जरूरतों का आकलन करते समय वहां पहले से मौजूद उपभोक्ताओं को मिलने वाली भरोसेमंद पानी की सप्लाई को सुरक्षित रखने की बात भी कही गई है.
यह फ्रेमवर्क इस बात की भी वकालत करता है कि भीषण गर्मी के हालातों को ध्यान में रखकर कूलिंग की जरूरतों का आकलन किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय जलवायु, पानी के स्रोतों और कूलिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से पानी के इस्तेमाल की प्रभावशीलता को मापा जा सके.
सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (AIIFA) के सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशंस एडवाइजर और वेयरहाउसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया में प्रोजेक्ट्स एंड इवेंट्स कमेटी के चेयरमैन मोहित कपूर ने चेतावनी दी कि डेटा सेंटर के लिए जगह चुनते समय पानी की उपलब्धता को सबसे पहली प्राथमिकता बनाया जाना चाहिए.
मोहित कपूर ने कहा, "हम उन शहरों में भारत के क्लाउड (डेटा सेंटर) बनाने की जल्दबाजी कर रहे हैं, जहां पहले से ही बारिश की भारी कमी हो रही है." कपूर ने बताया कि साल 2026 के मध्य तक भारत की डेटा सेंटर क्षमता 1.8 गीगावाट (GW) तक पहुंच चुकी थी, जिसके साल 2030 तक 7 गीगावाट से अधिक हो जाने का अनुमान है.
उन्होंने एक हाइड्रोलॉजिस्ट (जल विज्ञानी) के अनुमान का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक एक मेगावाट (MW) क्षमता के डेटा सेंटर को सालाना लगभग 2.6 करोड़ (26 मिलियन) लीटर पानी की आवश्यकता होती है. कपूर ने एक अन्य अनुमान का भी हवाला दिया, जिसके अनुसार बेंगलुरु के डेटा सेंटर रोजाना लगभग 2 करोड़ (20 मिलियन) लीटर पानी की खपत करते हैं, जो कि करीब 1.3 लाख लोगों की पीने के पानी की दैनिक जरूरतों के बराबर है.
उन्होंने एसएंडपी ग्लोबल (S&P Global) की उस चेतावनी का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि इस दशक में भारत के 60 से 80 प्रतिशत डेटा सेंटरों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा, "जो शहर अपने घरों को पानी राशन (सीमित मात्रा) में दे रहा है, वह इसे अपने सर्वरों को देने का वादा नहीं कर सकता और न ही उसे करना चाहिए."
20 मेगावाट से बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 'डिमांड-रेस्पॉन्स' की तैयारी जरूरी
बिजली और ऊर्जा के मुख्य स्तंभ के तहत यह प्रस्ताव दिया गया है कि डेवलपर्स, बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) और राज्य पारेषण उपयोगिताओं (STUs) को मिलकर कुल बिजली मांग, स्वीकृत क्षमता, ग्रिड के विस्तार और साल-दर-साल चालू होने वाले प्रोजेक्ट्स के शेड्यूल का संयुक्त आकलन करना चाहिए.
20 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले डेटा सेंटरों के लिए, फ्रेमवर्क में 'ऑटोमेटेड डिमांड-रेस्पॉन्स' की तैयारी और इसे स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स (SLDCs) के साथ जोड़ने की बात कही गई है.
यह फ्रेमवर्क 33/11 केवी (kV) फीडरों और 132/220/400 केवी सबस्टेशनों की ग्रिड स्टडी की सिफारिश करता है, जिसमें ट्रांसफार्मर लोडिंग, थर्मल हेडरूम (तापमान झेलने की क्षमता), वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारियों की जांच शामिल हो. बिजली का लोड बढ़ाने की मंजूरियों को आवश्यक बुनियादी ढांचे के चालू होने और तकनीकी व भुगतान से जुड़े तय नियमों के पूरा होने से जोड़ा जाना चाहिए.
यह फ्रेमवर्क क्षमता के प्रत्येक पड़ाव पर ग्रिड से ली जाने वाली वास्तविक बिजली को रिकॉर्ड करने का प्रस्ताव भी देता है. इसमें रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी स्टोरेज से मिलने वाली छूट को केवल तभी मान्यता दी जाएगी, जब वे व्यवस्थाएं पूरी तरह से स्वीकृत, चालू, कनेक्टेड और मीटर्ड हो चुकी हों.
डेटा सेंटरों से यह उम्मीद की जाएगी कि वे अपनी पावर यूसेज इफेक्टिवनेस (PUE), कार्बन यूसेज इफेक्टिवनेस (CUE) और साइट से होने वाले ग्रीनहाउस-गैस उत्सर्जन की रिपोर्ट सौंपें. इसके साथ ही, आवश्यक बैकअप क्षमता को बनाए रखते हुए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स के इस्तेमाल के जरिए डीजल की खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने की भी सिफारिश की गई है.
10-15 वर्षों के विस्तार को ध्यान में रखकर होगा जगह का चुनाव
यह फ्रेमवर्क केवल जमीन की उपलब्धता या कीमतों के आधार पर जगह चुनने के बजाय, डेटा सेंटर के लिए विशेष रूप से तय और तैयार किए गए क्षेत्रों की पहचान करने का प्रस्ताव देता है.
राज्यों को जमीन के मालिकाना हक, ज़ोनिंग, बिजली और पानी की तैयारी, फाइबर कनेक्टिविटी, राइट-ऑफ-वे की आवश्यकताओं और मंजूरी मिलने की समयसीमा की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. प्रस्तावित जगहों में जमीन, बिजली, पानी, फाइबर बुनियादी ढांचे और सरकारी मंजूरियों के मामले में अगले 10 से 15 वर्षों के विस्तार की गुंजाइश होनी चाहिए.
इसके अलावा, निर्माण कार्य शुरू होने से पहले जलवायु से जुड़े आकलनों में बाढ़, चक्रवात, तटीय खतरों, भूकंपीय गतिविधि, अत्यधिक गर्मी और पारिस्थितिक जोखिमों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए.
बड़े परिसरों के लिए स्थानीय पानी की आपूर्ति, सड़कों, जल निकासी, कार्बन उत्सर्जन, शोर, कचरा प्रबंधन, आपातकालीन पहुंच और भूमि के उपयोग पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करना भी अनिवार्य किया जा सकता है. फ्रेमवर्क में प्रभावित समुदायों के लिए परामर्श और शिकायत निवारण तंत्र बनाने की सिफारिश की गई है.
डेवलपर्स को इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-वेस्ट), बैटरियों, खतरनाक कचरे, डीजल प्रणालियों, आईटी संपत्तियों के निपटान, रीसाइक्लिंग और अंततः डेटा सेंटर को बंद करने के लिए जीवनचक्र योजनाएं तैयार करने की भी आवश्यकता होगी.
मोहित कपूर ने तर्क दिया कि डेटा सेंटरों का स्थान रियल एस्टेट की कीमतों के बजाय जल विज्ञान और ग्रिड क्षमता के आधार पर तय होना चाहिए. बेंगलुरु के देवनहल्ली क्षेत्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वहां बारहमासी पानी का कोई स्रोत नहीं है और एक अनुमान के अनुसार वहां भूजल का दोहन स्वीकृत स्तर से 169% तक ऊपर पहुंच गया है.
उन्होंने कहा, "पहले जल विज्ञान और ग्रिड के अध्ययनों को नक्शा तैयार करने दें; प्रॉपर्टी ब्रोकर सीमाएं बाद में तय कर सकते हैं."
राज्यों को शुद्ध आर्थिक लाभ की गणना करने को कहा गया
चौथे स्तंभ के तहत यह प्रस्ताव दिया गया है कि डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स को मिलने वाली सरकारी सहायता को ध्यान में रखने के बाद उनके शुद्ध आर्थिक योगदान का मूल्यांकन किया जाना चाहिए.
राज्य सरकारें जमीन, बुनियादी ढांचे, शुल्क, उपयोगिताओं और पूंजीगत सहायता के माध्यम से दी जाने वाली मदद की अलग से गणना करेंगी. इसके साथ ही, स्थानीय स्तर पर की जाने वाली खरीद, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास (R&D), और घरेलू तकनीकी क्षमताओं का भी आकलन किया जाएगा.
यह फ्रेमवर्क सरकारी प्रोत्साहनों को मापने योग्य परिणामों से जोड़ने की सिफारिश करता है, जिसमें प्रोजेक्ट शुरू होने के पड़ाव, रिन्यूएबल एनर्जी की आपूर्ति, पीयूई (PUE) और डब्ल्यूयूई (WUE) का प्रदर्शन, रोजगार और स्थानीय खरीद शामिल हैं. वित्तीय सहायता चरणों में जारी की जा सकती है, जिसमें रिपोर्टिंग की शर्तें और प्रतिबद्धताएं पूरी न होने पर सहायता रोकने के नियम शामिल होंगे.
यह आर्थिक योगदान की तुलना करते समय कोलोकेशन और पावर्ड-शेल सुविधाओं जैसे पैसिव बिजनेस मॉडल को क्लाउड सर्विसेज, जीपीयू-एज़-ए-सर्विस और मैनेज्ड होस्टिंग जैसे एक्टिव मॉडल से अलग रखने का प्रस्ताव भी देता है.
डिजिटल सिंगल विंडो और सामान्य मानकों का प्रस्ताव
पांचवां स्तंभ शासन (गवर्नेंस) और कार्यान्वयन पर केंद्रित है. यह फ्रेमवर्क एक समयबद्ध डिजिटल सिंगल-विंडो सिस्टम का प्रस्ताव करता है, जिसके माध्यम से राज्य सरकारें विभिन्न मंजूरियों, अनापत्ति प्रमाण पत्रों (NOC), क्लियरेंस, सरकारी प्रोत्साहनों और प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग के काम में आपस में तालमेल बिठा सकती हैं.
इसके तहत राज्यवार एक मंजूरी मैट्रिक्स तैयार करने की बात कही गई है, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों, जरूरी दस्तावेजों, समयसीमा, फीस, वैधता अवधि और एक-दूसरे पर निर्भर नियमों का पूरा ब्योरा होगा. इसके अलावा, एक इंसेंटिव डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा जो इससे जुड़ी सूचनाओं, जिम्मेदार विभागों, सहायता राशि जारी करने की प्रणाली और उसकी स्थिति को ट्रैक करेगा.
केंद्रीय स्तर पर, यह फ्रेमवर्क ग्रिड की तैयारी, कार्यकुशलता के मापन और पानी की रिपोर्टिंग के लिए सामान्य तकनीकी टेम्पलेट बनाने का प्रस्ताव देता है. इसके साथ ही, एक केंद्रीकृत ऑडिट सिस्टम का भी प्रस्ताव है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) नोडल मंत्रालय के रूप में काम करेगा. यह मंत्रालय समय-समय पर डेटा सेंटरों के दावों और सरकारी नियमों के पालन की जांच करेगा.
राज्यों के लिए इस फ्रेमवर्क में प्रस्तावित रोडमैप के तीन मुख्य कदम हैं: पहला-डेटा सेंटर के लिए विशेष रूप से तैयार क्षेत्रों का नक्शा बनाना, दूसरा- पांचों स्तंभों (पिलर्स) के तहत एक सामान्य मंजूरी ढांचा अपनाना, और तीसरा- प्रोजेक्ट के पूरे जीवनचक्र के दौरान संसाधनों की प्रतिबद्धता व काम पूरा होने के पड़ावों को ट्रैक करना.
इसका मुख्य तर्क यह है कि तेजी से मंजूरी देना और टिकाऊ विस्तार करना, ये दोनों एक-दूसरे के विरोधी उद्देश्य नहीं हैं. बशर्ते कि अतिरिक्त क्षमता को मंजूरी देने से पहले बिजली, पानी, जमीन और बुनियादी ढांचे की तैयारी को साबित किया जाए.
जैसे-जैसे भारत का एआई (AI) बुनियादी ढांचा बढ़ रहा है, यह फ्रेमवर्क इस बात की कोशिश करता है कि डेटा सेंटर कहां बनाए जाएं, वे कितनी तेजी से बढ़ें और इसके बदले में राज्यों को क्या मिले, इन सभी फैसलों के केंद्र में संसाधनों की उपलब्धता और मापने योग्य सार्वजनिक लाभ होने चाहिए.
एआई (AI) गवर्नेंस विशेषज्ञ अजय शर्मा ने कहा, "भारत को एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए डेटा सेंटर क्षमता की सख्त जरूरत है, लेकिन इसका विस्तार पर्याप्त बिजली, पानी और जमीन की उपलब्धता के आधार पर ही होना चाहिए. यह फ्रेमवर्क गोल्डमैन सैक्स के उन अनुमानों का हवाला देता है जिनमें कहा गया है कि एआई से जुड़ा पूंजीगत खर्च साल 2031 तक 765 अरब डॉलर से बढ़कर 1.6 लाख करोड़ डॉलर हो सकता है."
उन्होंने कहा- "यह फ्रेमवर्क निवेश (इन्वेस्टमेंट) के खिलाफ नहीं है. इसका उद्देश्य सिंगल-विंडो क्लीयरेंस, तय समयसीमा और पहले से जांचे-परखे 'डेटा सेंटर-रेडी ज़ोन' के माध्यम से मंजूरियों को रफ्तार देना है. सरकारी प्रोत्साहनों को रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल, कार्यकुशलता, रोजगार और स्थानीय खरीद जैसे मापने योग्य परिणामों से जोड़कर अधिक जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है."
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