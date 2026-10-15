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क्या हमारे घरों का पानी निगल जाएंगे AI के सर्वर? केंद्र सरकार ने डेटा सेंटर्स के लिए जारी किया नया सख्त फ्रेमवर्क

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्ली: देश में तेजी से पैर पसार रहे डेटा सेंटर्स और पानी की भीषण किल्लत की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने एक बेहद सख्त रुख अपनाया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बुनियादी ढांचे में वैश्विक निवेश में भारी उछाल के अनुमान को देखते हुए एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है. यह कदम इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक, चैटजीपीटी पर पूछे गए आपके महज 5 सवालों का जवाब देने में 250 मिलीलीटर पानी डकार जाती है.

राज्यों को किसी भी डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले वहां बिजली की उपलब्धता, पानी की कमी, पर्यावरणीय जोखिमों और उससे मिलने वाले आर्थिक लाभ का ठीक से आकलन करना चाहिए. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और मॉनिटर डेलॉयट, साउथ एशिया द्वारा मिलकर तैयार किए गए इस 'डेटा सेंटर इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क' (पांच-स्तंभों वाला ढांचा) में यह प्रस्ताव दिया गया है.