ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग, गैर-जीवाश्म ईंधन से 50 फीसदी बिजली क्षमता का लक्ष्य किया पार

संतू दास

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 पेश की. सर्वे में बताया गया है कि, भारत कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है.

इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि, भारत ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अपने ऊर्जा स्रोत में विविधता लाकर और उन तक पहुंच बढ़ाकर कई तरह का तरीका अपना रहा है. साथ ही, भारत गैर-जीवाश्म ईंधन (नॉन-फॉसिल फ्यूल) का हिस्सा भी बढ़ा रहा है और ऊर्जा दक्षता में सुधार कर रहा है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि, भारत अपने ऊर्जा प्रणाली में स्थिरता को बढ़ावा दे रहा है. यह बात गुरुवार को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में कही गई.

इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि भारत का एनर्जी ट्रांजिशन अलग-अलग सेक्टर में कई कोशिशों के जरिए किया जा रहा है, जिसमें न्यूक्लियर, सोलर और विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और जरूरी खनिज शामिल हैं. यह एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रांजिशन की जरूरतों को एक साथ पूरा करने में मदद करते हैं.

इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है, "भारत ने पहले ही नॉन-फॉसिल फ्यूल सोर्स से 50 प्रतिशत स्थापित बिजली क्षमता का लक्ष्य पार कर लिया है, जो दिसंबर 2025 के आखिर में 51.93 फीसदी था. जिसे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में रिकॉर्ड सालाना बढ़ोतरी से समर्थन मिला है. सर्वे के मुताबिक, नॉन-फॉसिल फ्यूल-बेस्ड बिजली क्षमता को बढ़ाने में हुई तरक्की को रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की कोशिशों से सपोर्ट मिला है.

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि इसके अलावा, ऊर्जा के अन्य स्वच्छ स्रोतों जैसे राष्ट्रीय परमाणु मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और जैव ऊर्जा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए नए उपाय किए जा रहे हैं. गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के विस्तार में प्रगति के बावजूद, चुनौतियां बनी हुई हैं.

सर्वेक्षण ने इन ऊर्जा स्रोतों के अधिक उपयोग के लिए दो बाधाओं के रूप में सामग्री और भंडारण आवश्यकताओं की पहचान की है. यह कहते हुए कि जलवायु नीति में मानव कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, विशेष रूप से गरीब और जलवायु के प्रति संवेदनशील समाजों के लिए. यह कहता है कि विकास, अपने आप में, अनुकूलन का एक रूप है. इसने भारत की जलवायु रणनीति के लिए अनुकूलन को केंद्रीय बताया.

भारत के लिए, लगातार ग्रोथ और बेहतर जीवन स्तर पाने के लिए सस्ती और भरोसेमंद बिजली की सप्लाई में काफी बढ़ोतरी की जरूरत होगी. सर्वे में कहा गया है कि इस बढ़ोतरी में रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) एक बड़ी और बढ़ती हुई भूमिका निभाएगी. हालांकि, सिर्फ क्षमता बढ़ाने से अपने आप भरोसेमंद सप्लाई नहीं हो जाती.

सर्वे में कहा गया है कि, इसलिए, भारत को आने वाले दशक को सिर्फ क्लाइमेट पॉलिसी की समस्या के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़ी ऊर्जा प्रणाली नीति के तौर पर देखना चाहिए.

जलवायु लचीलापन मजबूत करना

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि, विकास योजनाओं में जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन को एकीकृत करना सतत विकास के लिए आवश्यक है. भारत की जलवायु अनुकूलन रणनीति मुख्य रूप से विकास-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आगे बढ़ी है. मुख्य विकास क्षेत्रों में घरेलू सार्वजनिक निवेश का उपयोग करते हुए आगे बढ़ी है. भारत का अनुकूलन और लचीलापन संबंधी घरेलू खर्च वित्त वर्ष 2016 में जीडीपी के 3.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी के 5.6 प्रतिशत हो गया.

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) 9 मिशन के माध्यम से जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व करती है. इनमें से कई अनुकूलन पर केंद्रित हैं. इसमें कहा गया है कि जहां राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जलवायु लचीली खेती को बढ़ावा देता है, वहीं राष्ट्रीय जल मिशन एकीकृत संसाधन प्रबंधन के माध्यम से संरक्षण और उचित पहुंच पर जोर देता है. सर्वे में दूसरे मिशन के उदाहरण भी दिए गए, ताकि यह बताया जा सके कि वे अनुकूलन प्रयास की कोशिशों का हिस्सा कैसे रहे हैं.

सर्वेक्षण में कहा गया, "नेशनल फ्रेमवर्क और प्रोग्राम पॉलिसी में तालमेल, फाइनेंशियल मदद और इंस्टीट्यूशनल सिस्टम देते हैं, जबकि राज्य इन दखल को सेक्टोरल पॉलिसी, पब्लिक प्रोग्राम और लोकल इंस्टीट्यूशन के जरिए संदर्भ और संचालन बनाते हैं. क्लाइमेट चेंज पर स्टेट एक्शन प्लान (SAPCCs) NAPCC के बड़े मकसद को एक्शनेबल स्टेप्स में बदलने के लिए जरूरी टूल हैं."

सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया कि जैसे-जैसे भारतीय शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, अर्बन प्लानिंग के ताने-बाने में जलवायु जोखिम को शामिल करने का मतलब है कि यह सोचना कि जलवायु परिवर्तन जमीन के इस्तेमाल, आधारभूत संरचना और रहने वालों को दी जाने वाली सेवाओं को कैसे प्रभावित करता है.