ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग, गैर-जीवाश्म ईंधन से 50 फीसदी बिजली क्षमता का लक्ष्य किया पार
भारत ने पहले ही नॉन-फॉसिल फ्यूल सोर्स से 50 परसेंट इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का लक्ष्य पार कर लिया है.
Published : January 29, 2026 at 5:26 PM IST
संतू दास
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 पेश की. सर्वे में बताया गया है कि, भारत कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है.
इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि, भारत ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अपने ऊर्जा स्रोत में विविधता लाकर और उन तक पहुंच बढ़ाकर कई तरह का तरीका अपना रहा है. साथ ही, भारत गैर-जीवाश्म ईंधन (नॉन-फॉसिल फ्यूल) का हिस्सा भी बढ़ा रहा है और ऊर्जा दक्षता में सुधार कर रहा है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि, भारत अपने ऊर्जा प्रणाली में स्थिरता को बढ़ावा दे रहा है. यह बात गुरुवार को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में कही गई.
इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि भारत का एनर्जी ट्रांजिशन अलग-अलग सेक्टर में कई कोशिशों के जरिए किया जा रहा है, जिसमें न्यूक्लियर, सोलर और विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और जरूरी खनिज शामिल हैं. यह एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रांजिशन की जरूरतों को एक साथ पूरा करने में मदद करते हैं.
इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है, "भारत ने पहले ही नॉन-फॉसिल फ्यूल सोर्स से 50 प्रतिशत स्थापित बिजली क्षमता का लक्ष्य पार कर लिया है, जो दिसंबर 2025 के आखिर में 51.93 फीसदी था. जिसे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में रिकॉर्ड सालाना बढ़ोतरी से समर्थन मिला है. सर्वे के मुताबिक, नॉन-फॉसिल फ्यूल-बेस्ड बिजली क्षमता को बढ़ाने में हुई तरक्की को रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की कोशिशों से सपोर्ट मिला है.
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि इसके अलावा, ऊर्जा के अन्य स्वच्छ स्रोतों जैसे राष्ट्रीय परमाणु मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और जैव ऊर्जा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए नए उपाय किए जा रहे हैं. गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के विस्तार में प्रगति के बावजूद, चुनौतियां बनी हुई हैं.
सर्वेक्षण ने इन ऊर्जा स्रोतों के अधिक उपयोग के लिए दो बाधाओं के रूप में सामग्री और भंडारण आवश्यकताओं की पहचान की है. यह कहते हुए कि जलवायु नीति में मानव कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, विशेष रूप से गरीब और जलवायु के प्रति संवेदनशील समाजों के लिए. यह कहता है कि विकास, अपने आप में, अनुकूलन का एक रूप है. इसने भारत की जलवायु रणनीति के लिए अनुकूलन को केंद्रीय बताया.
भारत के लिए, लगातार ग्रोथ और बेहतर जीवन स्तर पाने के लिए सस्ती और भरोसेमंद बिजली की सप्लाई में काफी बढ़ोतरी की जरूरत होगी. सर्वे में कहा गया है कि इस बढ़ोतरी में रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) एक बड़ी और बढ़ती हुई भूमिका निभाएगी. हालांकि, सिर्फ क्षमता बढ़ाने से अपने आप भरोसेमंद सप्लाई नहीं हो जाती.
सर्वे में कहा गया है कि, इसलिए, भारत को आने वाले दशक को सिर्फ क्लाइमेट पॉलिसी की समस्या के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़ी ऊर्जा प्रणाली नीति के तौर पर देखना चाहिए.
जलवायु लचीलापन मजबूत करना
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि, विकास योजनाओं में जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन को एकीकृत करना सतत विकास के लिए आवश्यक है. भारत की जलवायु अनुकूलन रणनीति मुख्य रूप से विकास-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आगे बढ़ी है. मुख्य विकास क्षेत्रों में घरेलू सार्वजनिक निवेश का उपयोग करते हुए आगे बढ़ी है. भारत का अनुकूलन और लचीलापन संबंधी घरेलू खर्च वित्त वर्ष 2016 में जीडीपी के 3.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी के 5.6 प्रतिशत हो गया.
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) 9 मिशन के माध्यम से जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व करती है. इनमें से कई अनुकूलन पर केंद्रित हैं. इसमें कहा गया है कि जहां राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जलवायु लचीली खेती को बढ़ावा देता है, वहीं राष्ट्रीय जल मिशन एकीकृत संसाधन प्रबंधन के माध्यम से संरक्षण और उचित पहुंच पर जोर देता है. सर्वे में दूसरे मिशन के उदाहरण भी दिए गए, ताकि यह बताया जा सके कि वे अनुकूलन प्रयास की कोशिशों का हिस्सा कैसे रहे हैं.
सर्वेक्षण में कहा गया, "नेशनल फ्रेमवर्क और प्रोग्राम पॉलिसी में तालमेल, फाइनेंशियल मदद और इंस्टीट्यूशनल सिस्टम देते हैं, जबकि राज्य इन दखल को सेक्टोरल पॉलिसी, पब्लिक प्रोग्राम और लोकल इंस्टीट्यूशन के जरिए संदर्भ और संचालन बनाते हैं. क्लाइमेट चेंज पर स्टेट एक्शन प्लान (SAPCCs) NAPCC के बड़े मकसद को एक्शनेबल स्टेप्स में बदलने के लिए जरूरी टूल हैं."
सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया कि जैसे-जैसे भारतीय शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, अर्बन प्लानिंग के ताने-बाने में जलवायु जोखिम को शामिल करने का मतलब है कि यह सोचना कि जलवायु परिवर्तन जमीन के इस्तेमाल, आधारभूत संरचना और रहने वालों को दी जाने वाली सेवाओं को कैसे प्रभावित करता है.
एनर्जी ट्रांजिशन के निर्धारक के रूप में महत्वपूर्ण खनिज
सर्वे में बताया गया कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन अब सिर्फ़ टेक्नोलॉजी से तय नहीं होता; यह इस बात से भी तय होता जा रहा है कि ज़रूरी मिनरल्स को कौन कंट्रोल करता है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स (दुर्लभ पृथ्वी सामग्री) जैसे मेटल्स लो-कार्बन इकॉनमी का खाका बनाने में नए रणनीतिक रुकावट बन गए हैं. जैसे-जैसे डिमांड बढ़ रही है, एडवांस्ड इकॉनमी स्टैंडर्ड-बेस्ड जरूरी खनिज बाजार को बढ़ावा देकर जवाब दे रही हैं, जिसमें सस्टेनेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी और गवर्नेंस पर ज़ोर दिया जा रहा है.
सर्वेक्षण में कहा गया है कि, भारत की स्ट्रैटेजी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के ज़रिए घरेलू क्षमताओं पर ध्यान देने के साथ-साथ सही प्रोत्साहन प्रणाली के साथ संतुलन दिखाती है. साथ ही खनिज सुरक्षा पार्टनरशिप और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जैसी इंटरनेशनल पार्टनरशिप में भी शामिल है.
सर्वे में कहा गया है कि भारत सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक पहल के तौर पर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है.
सर्वे में यह भी बताया गया है कि सरकार ने जून 2023 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) को अपनाया था, जो एक दोहरी प्रणाली के जरिए काम करती है. इसमें जरूरी अनुपालन और वॉलंटरी ऑफसेट तरीके शामिल हैं. यह फ्रेमवर्क मौजूदा परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है, और धीरे-धीरे इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल कम्प्लायंस कार्बन मार्केट में बदल देता है.
मिशन LiFE - लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का जिक्र करते हुए, जो 2021 में ग्लासगो में COP26 में शुरू की गई एक पहल है, जो व्यक्तिगत और सामुदायिक व्यवहार में बदलाव को क्लाइमेट चेंज से निपटने की कोशिशों से जोड़ती है. सर्वे इसे भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का एक जरूरी हिस्सा बताता है.
आर्थक सर्वेक्षण में कहा गया है कि, भारत की ज्यादातर जलवायु-उन्मुख योजनाएं असल में मिशन LiFE के सिद्धांतों से जुड़ी हैं, क्योंकि वे सरकारी दखल के साथ घर, समुदाय और उद्यम के स्तर पर व्यवहार और लाइफस्टाइल में बदलाव को जोड़ती हैं.
सर्वे में यह भी बताया गया कि भारत जलवायु फाइनेंस में वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है. ऐसी स्थिति में भारत का झुकाव सौर, पवन ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता जैसे मैच्योर सेक्टर की तरफ हुआ है.
इसमें कहा गया है, "अडैप्टेशन, MSMEs के लिए फाइनेंसिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और मुश्किल से कम होने वाली इंडस्ट्रीज जैसे जरूरी क्षेत्रों में अभी भी फंड की कमी है. अभी, भारत का लगभग 83 प्रतिशत मिटिगेशन के लिए फाइनेंस और 98 परसेंट अडैप्टेशन के लिए फाइनेंस देश से ही आता है.
इसमें कहा गया है कि भारत की ज्यादातर जलवायु उन्मुख स्कीमें मूल रूप से मिशन LiFE के सिद्धांतों से जुड़ी हैं, क्योंकि वे सरकारी दखल को घर, समुदाय और उद्यम स्तर पर व्यवहार और जीवनशैली में बदलाव के साथ जोड़ती हैं.
सर्वे में यह भी बताया गया है कि ग्लोबल कैपिटल मार्केट में फंड की भरमार है, फिर भी ग्लोबल फाइनेंस के आर्किटेक्चर में मौजूद रिस्क से बचने की गहरी सोच की वजह से ग्लोबल साउथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स में फ्लो कम है.
इसमें कहा गया है कि, यह मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों (MDBs) के ऑपरेटिंग मॉडल और डेवलप्ड देशों के विवेकपूर्ण विनियमन में सबसे ज्यादा साफ दिखता है MDBs कम रिस्क वाले, सॉवरेन-बैक्ड लेंडिंग और AAA रेटिंग को बनाए रखने को प्राथमिकता देते रहते हैं, जिससे बैलेंस-शीट रीसाइक्लिंग और प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइज़ेशन सीमित होता है.
बैलेंस-शीट ऑप्टिमाइज़ेशन की ओर बदलाव ओरिजिनेट-टू-होल्ड से ओरिजिनेट-टू-शेयर—MDBs को ग्लोबल रिस्क मैनेजर के तौर पर फिर से स्थापित करने के लिए जरूरी है, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए गारंटी, इंश्योरेंस और ब्लेंडेड फाइनेंस का इस्तेमाल किया जाता है.
नोट: एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों (Fossil Fuels) को छोड़कर सौर, पवन और जलविद्युत जैसे स्वच्छ व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (Renewable Energy Sources) की ओर बढ़ना है.
