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देश की टॉप 500 कंपनियों में सिर्फ 9 महिला CEO; केवल 25 महिलाओं के पास है MD की कुर्सी

देश की टॉप कंपनियों की लीडरशिप में महिलाओं की हिस्सेदारी काफी कम. ( Etv Bharat )