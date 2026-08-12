देश की टॉप 500 कंपनियों में सिर्फ 9 महिला CEO; केवल 25 महिलाओं के पास है MD की कुर्सी
महिला डायरेक्टर नहीं रखने वाली कंपनियों पर 71 लाख का जुर्माना, 96% महिलाएं उन देशों में रह रहीं जहां समानता के अधिकार नहीं.
Published : August 12, 2026 at 4:53 PM IST
हैदराबाद (नरेंद्र चौधरी) : Women in Corporate Leadership : आगामी 26 अगस्त को अमेरिका में महिला समानता दिवस मनाया जाएगा. इसी बहाने दुनिया के अन्य देशों में भी 'आधी आबादी' के हक और हुकूक की आवाज बुलंद होगी. विश्व बैंक के मुताबिक दुनिया की केवल 4% महिलाएं ही समान कानूनी अधिकारों वाले देशों में रहती हैं. यानी 96% महिलाएं उन देशों में रहती हैं, जहां उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलते. भारत के कॉर्पोरेट जगत से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है. यहां की टॉप 500 कंपनियों में केवल 9 महिला CEO हैं.
देश की शीर्ष 500 लिस्टेड कंपनियों में बड़े पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी काफी कम है. इन कंपनियों में तैनात केवल 25 महिलाएं ही ऐसी हैं जो प्रबंध निदेशक (MD) हैं. देश के अलग-अलग राज्यों में कुल मिलाकर 21.39 लाख कंपनियां और 5.06 लाख एलएलपी (अवैध स्वामित्व वाली फर्में) काम कर रहीं हैं. पिछले करीब 10 साल में देशभर में कुल 15.48 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हुईं हैं. इन कंपनियों में तैनात कुल 39.99 लाख निदेशकों में से 11.60 लाख महिला निदेशक (डायरेक्टर) हैं.
दरअसल, इन दिनों संसद का मानसून सत्र चल रहा है. हाल ही में यहां तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद सयानी घोष ने कॉर्पोरेट जगत में महिलाओं की भागीदारी पर सवाल उठाए. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इन सवालों के जवाब दिए. बताया है कि कारोबार के अनुसार अलग-अलग कैटेगरी वाली इन टॉप 500 कंपनियों में 67 महिला कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक) हैं. जबकि 22 महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पद पर तैनात हैं.
सयानी घोष ने संसद में पूछे ये सवाल : सांसद सयानी घोष ने पूछा कि क्या सरकार ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व का आकलन किया है?, 500 लिस्टेड कंपनियों में कितनी महिलाएं अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहीं हैं?. इनमें कितनी महिलाएं सीईओ, प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) हैं?, प्रोत्साहन के लिए क्या नीतियां हैं?.
कंपनियों में क्या-क्या जिम्मेदारी निभा रहीं महिलाएं? : कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी कि 500 शीर्ष कंपनियो में अलग-अलग कैटेगरी में डायरेक्टर व बोर्ड मेंबर्स मिलाकर कुल महिलाओं की संख्या 860 है. CEO, MD, CFO आदि पदों पर तैनात ये महिलाएं अलग-अलग जिम्मेदारियां निभा रहीं हैं. ये कंपनी से जुड़े बड़े फैसले लेती हैं. बजट का हिसाब-किताब रखती हैं. कंपनियों को चलाने में भी अपनी अहम भूमिका अदा करती हैं.
मंत्रालय के पास अध्यक्ष और CTO का डेटा नहीं : मंत्रालय ने यह भी बताया कि सरकार ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व में आने वाली बाधाओं का आकलन नहीं किया है. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(51) के तहत कंपनी के 'प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक' (KMP) को परिभाषित किया गया है. इस अधिनियम में अध्यक्ष पद स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है. ऐसा ही हाल मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) पद का भी है. लिहाजा इन्हीं कानूनों के कारण मंत्रालय के MCA21 पोर्टल पर अध्यक्ष और CTO का डेटा नहीं रहता है.
महिला निदेशक के पद पर तैनाती अनिवार्य : मंत्रालय के अनुसार कंपनी के नियमों (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता), 2014 के नियम 3 के मुताबिक कंपनियों में महिला निदेशक के पद पर तैनाती अनिवार्य है. यदि किसी कंपनी में किन्हीं वजहों से महिला निदेशक का पद अचानक खाली हो जाता है तो उसे भरने के लिए 2 विकल्प रहते हैं. पहला यह कि उस पद को कंपनी की अगली बोर्ड मीटिंग से पहले भर दिया जाए, दूसरा यह कि पद खाली होने के 3 महीने के अंदर इसे भरा जाना चाहिए. इस अवधि में हर हाल में तैनाती होनी चाहिए.
महिला निदेशकों की तैनाती न करने पर कार्रवाई : मंत्रालय के अनुसार महिला निदेशकों की नियुक्ति न करने पर कंपनियों पर कार्रवाई का भी प्रावधान है. 5 साल में ऐसी कुल 50 कंपनियों पर कार्रवाई की गई. उन पर जुर्माना लगाया गया. 2021-2022 में तय नियमों के अनुसार महिला निदेशकों की नियुक्ति न करने के 2 मामले सामने आए थे. इस पर कंपनियों पर 6 लाख 10 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया. साल 2023-2024 में ऐसे मामलों की संख्या सबसे ज्यादा 19 रही. इसके कारण कंपनियों पर 22 लाख रुपये का जुर्माना लगा.
कम नहीं होगी महिला डायरेक्टर्स की सिटिंग फीस : मंत्रालय ने यह भी बताया कि कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 में सिटिंग फीस के लिए भी प्रावधान किए गए हैं. ये सिटिंग फीस कंपनियां अपने बोर्ड या कमेटियों की बैठकों में शामिल होने के लिए डायरेक्टर्स को देती हैं. महिला अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए इस नियम में यह प्रावधान किया गया है कि महिला डायरेक्टर्स और स्वतंत्र डायरेक्टर्स को मिलने वाली सिटिंग फीस किसी भी हाल में दूसरे डायरेक्टर्स को मिलने वाली फीस से कम नहीं होगी.
कॉर्पोरेट कंपनियों में 29% महिला डायरेक्टर : कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के डेटा के अनुसार देशभर की सक्रिय कंपनियों में कुल 39 लाख 99 हजार 656 डायरेक्टर हैं. इनमें महिलाओं की संख्या 11 लाख 60 हजार 933 है. इन कंपनियों में महिला डायरेक्टरों की यह संख्या करीब 29% है. वैश्विक कॉर्पोरेट आंकड़ों के अनुसार फ्रांस, नार्वे जैसे यूरोपीय देशों में कंपनियों में बोर्ड स्तर पर सबसे ज्यादा महिला डायरेक्टर तैनात हैं. वहीं दक्षिण कोरिया, जापान और मिडिल ईस्ट के देशों में महिलाओं की हिस्सेदारी काफी कम है.
68 देशों में महिलाओं के लिए बढ़े अवसर : विश्व बैंक की विमेन, बिजनेस एंड द लॉ 2026 रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई देशों ने जेंडर गैप खत्म करने के लिए कई प्रयास किए हैं. 68 देशों ने साल 2023 से 2025 के बीच कानूनों में बदलाव किए. इससे वहां महिलाओं के लिए ज्यादा मौके बढ़े. उनके लिए कमाई करना, बिजनेस चलाना और नौकरी हासिल करना पहले से ज्यादा आसान हो गया. अगले 10 साल में विश्व में 120 करोड़ युवा पढ़ाई पूरी कर नौकरी या बिजनेस में उतरेंगे. इनमें महिलाओं की संख्या करीब 60 करोड़ होगी.
समान कानून वाले देशों में महिलाओं की तरक्की ज्यादा : विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 190 देशों में से 25% यानी करीब 47 देश समानता का अधिकार देने में सबसे पीछे हैं. इन देशों की संसद में महिलाओं की भागीदारी केवल 16% है. यहां की केवल 27% महिलाओं की ही बिजनेस के मालिकाना हक में हिस्सेदारी है. इसके विपरीत जिन देशों में जेंडर गैप बेहद कम है. वहां संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 34% है. बिजनेस में भी उनकी हिस्सेदारी 40% तक हो जाती है. जिन देशों की कानून व्यवस्था सबसे कमजोर है, वहां की केवल 43% महिलाएं ही कार्यबल का हिस्सा हैं.
कामकाजी महिलाएं ज्यादा, लेकिन अधिकार कम : विश्व बैंक के डेटा के अनुसार जिन देशों में कम उम्र की महिलाओं की आबादी ज्यादा है, वहां महिलाओं के पास सबसे कम अधिकार हैं. दक्षिण एशिया में 15-64 वर्ष की कामकाजी महिलाओं की आबादी 66% है. इसके बावजूद वहां कानूनी समानता का स्कोर केवल 44.26 है. मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के देशों में ऐसी कामकाजी महिलाओं की संख्या 64% है. जबकि यहां कानूनी समानता का स्कोर मात्र 43.24 है. उच्च आय वाले देशों में कानूनी समानता का स्कोर 87.93 है. यह सबसे अधिक है. यहां कामकाजी महिलाओं की आबादी 62% है.
ये भी पढ़ें
- देश की 117 महिलाओं के पास 39 लाख करोड़ की संपत्ति; जानिए किस कैटेगरी में कौन है नंबर वन?
- पंजाब पर 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज... कमाई का 23% ब्याज चुकाने में खर्च, कैसे सुधरेगी राज्य की फाइनेंशियल हालत?
- दुनिया में 2.1 अरब लोगों को पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं; क्वालिटी सुधारने से बच सकती है 25% बच्चों की जान
- देश के 1 लाख स्कूलों में सिर्फ एक टीचर, 5 हजार से ज्यादा में 0 बच्चे; शिक्षकों के 10 लाख पद खाली