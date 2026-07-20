ETV Bharat / bharat

यूक्रेन के ओडेसा में जहाज पर मिसाइल अटैक, चार भारतीयों की मौत, भारत ने हमले की निंदा की

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 19 जुलाई को ओडेसा पोर्ट से निकलते समय जहाज पर हमला हुआ, जिसमें 5 भारतीय नाविक थे.

India Condemns Missile Attack On Merchant Vessel In Odesa in Which Four Indians Killed
यूक्रेन के ओडेसा में जहाज पर मिसाइल अटैक में चार भारतीयों की मौत (Photo Credit/ Ukrainian Navy)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 10:38 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/कासरगोड: यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह (Port of Odesa) के पास एक जहाज पर रूस के मिसाइल हमले में चार भारतीय नाविकों समेत नौ लोग मारे गए. विदेश मंत्रालय (MEA) ने जहाज पर मिसाइल हमले की निंदा की है.

विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा, "19 जुलाई 2026 की शाम को, ओडेसा पोर्ट से निकलते समय जहाज एमवी गोल्डन लियो (MV Golden Leo) पर हमला हुआ. हमले के समय, जहाज पर चालक दल के 17 सदस्य थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे. मिली जानकारी के अनुसार, चार भारतीय नागरिकों की दुखद मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है."

बयान में कहा गया कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास हालात पर नजर रख रहा है और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने की पूरी कोशिश कर रहा है. हम मारे गए भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और घायल भारतीय नागरिक के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं.

बयान में आगे कहा गया, "भारत ऐसे हमलों की निंदा करता है और दोहराता है कि कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना और बेगुनाह नाविकों की जान को खतरे में डालना, या किसी और तरह से नौवहन और व्यापार की आजादी में बाधा डालना, बहुत खेदजनक है और इससे बचना चाहिए."

केरल के नाविक अखिल जोयन की मौत
रूस के मिसाइल हमले में मारे गए लोगों में केरल के 26 साल के नाविक अखिल जोयन भी शामिल हैं. अखिल कासरगोड जिले के रहने वाले थे और पिछले पांच साल से नाविक के तौर पर काम कर रहे थे. वह गिनी-बिसाऊ के झंडे वाले जहाज एमवी गोल्डन लियो के क्रू मेंबर में से एक थे, जो अनाज ले जा रहा था. जहाज के क्रू में भारत और सीरिया के नागरिक थे.

अखिल जोयान
अखिल जोयान (ETV Bharat)

जहाज के मालिक ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद नौ नाविकों की दुखद मौत की पुष्टि की. शेष आठ नाविकों को यूक्रेनी पोर्ट अधिकारियों और आपात सेवा की टीमों ने बचाया.

अखिल जोयान के अलावा, जिन लोगों की जान गई, उनकी पहचान गुरप्रीत सिंह भट्ट, जगन सिंह, अभिषेक निषाद, मुस्तफा अम्मार, अयमन दयाफल्लाह, राकन बिशारा, यासिर संतली और मुहम्मद अल-बगदादी के तौर पर हुई है. अन्य पीड़ितों की पहचान का प्रक्रिया अभी भी चल रही है.

जहाज से बचाए गए आठ नाविकों में अहमद हमौया, सेबेस्टियन ब्लेसन, अब्दुल खादर, अल-तुर्कमानी, हादी हैदर, खालिद खामूसी, मुहम्मद याह्या अल-सालेक, मुहम्मद मजीद अल-कुर्दी और अब्दुल्ला राहल शामिल हैं. एक अधिकारिक बयान में, जहाज के मालिक ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और बचाए गए लोगों के जल्दी ठीक होने की कामना की.

कंपनी ने पुष्टि की है कि वह जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने और मृत नाविकों के शवों को भेजने का इंतजाम करने के लिए दूतावास और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है. इन औपचारिकताओं में कुछ समय लग सकता है.

यूक्रेन के ओडेसा इलाके में रूस के हमले काफी बढ़ गए हैं. यहां के गवर्नर ओलेह किपर ने कहा कि जुलाई की शुरुआत से ही ओडेसा में रोजाना गोलाबारी हो रही है, और कुछ दिनों में 15 एयर रेड अलर्ट रिकॉर्ड किए गए हैं.

हाल ही में पूरे इलाके में रूस के हमलों में 90 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जिसमें अकेले जुलाई में हुई 28 मौतें शामिल हैं.

इस बीच, रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने ओडेसा पोर्ट पर ईंधन भंडारण सुविधा को निशाना बनाया, लेकिन इन हमलों में आम लोगों और समुद्री इलाकों में गंभीर नुकसान हुआ है.

यह भी पढ़ें- रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा, यूक्रेन ने 370 ड्रोन से किया ताबड़तोड़ हमला

TAGGED:

ODESA MERCHANT VESSEL ATTACK
INDIANS KILLED IN MISSILE ATTACK
MALAYALI MARINER KILLED
MISSILE ATTACK ON MERCHANT VESSEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.