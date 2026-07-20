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यूक्रेन के ओडेसा में जहाज पर मिसाइल अटैक, चार भारतीयों की मौत, भारत ने हमले की निंदा की

यूक्रेन के ओडेसा में जहाज पर मिसाइल अटैक में चार भारतीयों की मौत ( Photo Credit/ Ukrainian Navy )

नई दिल्ली/कासरगोड: यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह (Port of Odesa) के पास एक जहाज पर रूस के मिसाइल हमले में चार भारतीय नाविकों समेत नौ लोग मारे गए. विदेश मंत्रालय (MEA) ने जहाज पर मिसाइल हमले की निंदा की है. विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा, "19 जुलाई 2026 की शाम को, ओडेसा पोर्ट से निकलते समय जहाज एमवी गोल्डन लियो (MV Golden Leo) पर हमला हुआ. हमले के समय, जहाज पर चालक दल के 17 सदस्य थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे. मिली जानकारी के अनुसार, चार भारतीय नागरिकों की दुखद मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है." बयान में कहा गया कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास हालात पर नजर रख रहा है और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने की पूरी कोशिश कर रहा है. हम मारे गए भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और घायल भारतीय नागरिक के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं. बयान में आगे कहा गया, "भारत ऐसे हमलों की निंदा करता है और दोहराता है कि कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना और बेगुनाह नाविकों की जान को खतरे में डालना, या किसी और तरह से नौवहन और व्यापार की आजादी में बाधा डालना, बहुत खेदजनक है और इससे बचना चाहिए." केरल के नाविक अखिल जोयन की मौत

रूस के मिसाइल हमले में मारे गए लोगों में केरल के 26 साल के नाविक अखिल जोयन भी शामिल हैं. अखिल कासरगोड जिले के रहने वाले थे और पिछले पांच साल से नाविक के तौर पर काम कर रहे थे. वह गिनी-बिसाऊ के झंडे वाले जहाज एमवी गोल्डन लियो के क्रू मेंबर में से एक थे, जो अनाज ले जा रहा था. जहाज के क्रू में भारत और सीरिया के नागरिक थे. अखिल जोयान (ETV Bharat)