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रियाद एयरपोर्ट पर हमले में घायल एक भारतीय की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हुई

10 अक्टूबर को हुए हमले के बाद रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर खड़ी एम्बुलेंस. ( ANI )

नई दिल्ली: सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने कहा कि एक दिन पहले रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमले में घायल होने के बाद रविवार को उसके एक नागरिक की मौत हो गई.

दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में लिखा, "पता चला है कि रियाद हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की आज दुर्भाग्य से मौत हो गई. हम मरने वाले के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं."

आज सुबह, सरकार ने रियाद में सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए बड़े हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें 13 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा घायल हो गए. नई दिल्ली ने कहा कि खाड़ी देश में आम लोगों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बार-बार होने वाले हमले "पूरी तरह से मंज़ूर नहीं हैं और इन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए." विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बयान में कहा, "हम पिछले कुछ दिनों में रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए बार-बार होने वाले हमलों की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें 10 अक्टूबर का कायरतापूर्ण हमला भी शामिल है, जिसमें कई लोगों की जान गई, लोग घायल हुए और प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है." इसमें कहा गया, "हम मरने वालों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताते हैं और घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं." सऊदी अरब ने इस हमले के लिए हूती उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया है. विदेश मंत्रालय ने कहा, "हम सऊदी अरब के लोगों और सरकार के साथ उनकी संप्रभुता की रक्षा में एकजुटता से खड़े हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस इलाके में जल्द से जल्द शांति और सामान्य हालात लौट आएंगे."