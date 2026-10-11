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रियाद एयरपोर्ट पर हमले में घायल एक भारतीय की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हुई

नई दिल्ली ने कहा कि खाड़ी देश में आम लोगों पर बार-बार हो रहे हमले मंजूर नहीं हैं और इन्हें तुरंत बंद होना चाहिए.

Ambulances parked outside Riyadh's King Khalid International Airport after the October 10 attack.
10 अक्टूबर को हुए हमले के बाद रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर खड़ी एम्बुलेंस. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2026 at 10:40 PM IST

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नई दिल्ली: सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने कहा कि एक दिन पहले रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमले में घायल होने के बाद रविवार को उसके एक नागरिक की मौत हो गई.

दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में लिखा, "पता चला है कि रियाद हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की आज दुर्भाग्य से मौत हो गई. हम मरने वाले के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं."

आज सुबह, सरकार ने रियाद में सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए बड़े हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें 13 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा घायल हो गए. नई दिल्ली ने कहा कि खाड़ी देश में आम लोगों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बार-बार होने वाले हमले "पूरी तरह से मंज़ूर नहीं हैं और इन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए."

विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बयान में कहा, "हम पिछले कुछ दिनों में रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए बार-बार होने वाले हमलों की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें 10 अक्टूबर का कायरतापूर्ण हमला भी शामिल है, जिसमें कई लोगों की जान गई, लोग घायल हुए और प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है."

इसमें कहा गया, "हम मरने वालों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताते हैं और घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं." सऊदी अरब ने इस हमले के लिए हूती उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया है.

विदेश मंत्रालय ने कहा, "हम सऊदी अरब के लोगों और सरकार के साथ उनकी संप्रभुता की रक्षा में एकजुटता से खड़े हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस इलाके में जल्द से जल्द शांति और सामान्य हालात लौट आएंगे."

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और पोस्ट में, सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने कहा कि हमले में घायल हुए लोगों में 11 भारतीय भी शामिल हैं. दूतावास ने कहा, "दूतावास उनकी खैरियत जानने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है. हमारे अधिकारियों ने हॉस्पिटल अधिकारियों से भी संपर्क किया है. जैसे ही वे उपलब्ध होंगे, हम आगे की अपडेट देंगे."

सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ़ सिविल एविएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शनिवार दोपहर के हमले में मारे गए 12 पीड़ितों में चार सऊदी नागरिक और आठ विदेशी निवासी शामिल थे, जिनमें से दो बांग्लादेश से और एक-एक यूनाइटेड स्टेट्स, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फ़िलिस्तीन और सूडान से थे. मेडिकल स्टाफ कई हॉस्पिटल में 309 घायल लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

शुरुआती इमरजेंसी के बाद, एविएशन अधिकारियों ने संरचनात्मक क्षति का आकलन करने और सुरक्षा मूल्यांकन करने के लिए सुविधा पर संचालन को कुछ समय के लिए रोक दिए. इस बीच, यमन के हूती ग्रुप ने एक आधिकारिक बयान में घोषणा की कि वह रियाद के साथ आपसी उपायों के लिए तैयार है, जिसका मकसद मुख्य एविएशन हब, पोर्ट और मानवीय ठिकानों को बढ़ते मिलिट्री संघर्ष से अलग रखना है.

यह डेवलपमेंट तब सामने आया जब हूती द्वारा चलाए जा रहे अल-मसीरा टीवी ने बताया कि सऊदी सेना ने यमन में ग्रुप के कंट्रोल वाले इलाकों में हवाई और मिसाइल हमलों की नई बौछार शुरू की है.

ये भी पढ़ें- रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक, 12 की मौत, कई घायल, रोकी गईं उड़ाने

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