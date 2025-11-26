शंघाई हवाई अड्डे पर भारतीय महिला को रोके जाने का मामला, भारत ने चीन की निंदा की, अरुणाचल को अभिन्न अंग बताया
अरुणाचल की महिला को शंघाई हवाई अड्डे पर घंटों रोका गया. अधिकारियों ने उसके भारतीय पासपोर्ट को मान्यता देने से कथित तौर पर इनकार किया.
Published : November 26, 2025 at 7:16 AM IST
नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के स्टेटस के बारे में चीन की बातों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक भारतीय नागरिक प्रेमा वांगजोम थोंगडोक को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने पर गंभीर चिंता जताई.
विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि यह मामला चीनी अधिकारियों के साथ हाई लेवल पर उठाया गया है, साथ ही दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है. मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने चीनी विदेश मंत्रालय के बयान देखे हैं. इसमें अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के बारे में बताया गया है. उसके पास वैलिड पासपोर्ट था और वह जापान जाने के लिए शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजर रही थी.'
Our response to media queries on statements made by the Chinese Foreign Ministry⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 25, 2025
🔗 https://t.co/3JUnXjIBLc pic.twitter.com/DjEdy7TmTK
प्रवक्ता ने अरुणाचल प्रदेश पर भारत की बात दोहराते हुए कहा, 'अरुणाचल प्रदेश भारत का एक जरूरी और अविभाज्य हिस्सा है. यह एक साफ बात है. चीन की तरफ से कितना भी इनकार किया जाए, यह पक्की सच्चाई नहीं बदलेगी.' खबर है कि अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली भारतीय पासपोर्ट धारक यात्री को ट्रांजिट में रोक लिया गया, जबकि वह वीजा-फ्री यात्रा के लिए योग्य थी. चीनी नियमों के तहत यह सुविधा सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक दी जाती है. भारत ने कहा कि इस घटना का कोई औचित्य नहीं था. यह अंतरराष्ट्रीय आवागमन को नियंत्रित करने वाले मानदंडों का उल्लंघन है.
जायसवाल ने कहा, 'हिरासत का मुद्दा चीनी पक्ष के सामने जोरदार तरीके से उठाया गया है. चीनी अधिकारी अभी भी अपने कामों के बारे में सफाई नहीं दे पाए हैं, जो इंटरनेशनल हवाई यात्रा को कंट्रोल करने वाले कई नियमों का उल्लंघन है.' उन्होंने आगे कहा कि चीनी अधिकारियों के काम उनके अपने नियमों का भी उल्लंघन करते हैं जो वीजा-फ्री ट्रांजिट की इजाजत देते हैं.'
इस बीच चीन ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली भारतीय नागरिक प्रेमा वांगजोम थोंगडोक के लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा, 'संबंधित व्यक्ति के कानूनी अधिकारों और हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई और उसके खिलाफ कोई जबरदस्ती का कदम नहीं उठाया गया.'
वांगजोम थोंगडोक ने अपनी लंबी तकलीफ के बारे में बताया था और कहा था कि शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें परेशान किया. उन्होंने उनकी भारतीय नागरिकता पर मजाक उड़ाया और सवाल उठाए और बताया कि शंघाई और बीजिंग में भारत के मिशन के अधिकारियों की मदद से उनकी 18 घंटे की तकलीफ खत्म हुई. भारत ने इस घटना पर नई दिल्ली में दूतावास और बीजिंग में विदेश मंत्रालय दोनों जगह पर चीनी पक्ष के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है.
मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस घटना पर सवालों के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने फिर से बीजिंग का रुख दोहराया, जिसे भारत ने हमेशा साफ तौर पर खारिज कर दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि चीनी अधिकारियों ने कोई तथाकथित हिरासत में लेने या परेशान करने जैसी कोई बात नहीं की.