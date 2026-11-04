देश की 44 हजार सरकारी इमारतें सोलर एनर्जी से लैस; हर साल हो रही 700 करोड़ की बचत
India Solar Energy Sector : 2 साल में 65 लाख घर सौर उर्जा से रोशन,
Published : November 4, 2026 at 4:46 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Solar Power India Project : देश में बढ़ती बिजली की डिमांड के बीच सौर ऊर्जा बेहतर विकल्प बनकर उभरा है. लोगों के घरों और सरकारी इमारतों को सोलर एनर्जी से लैस किया जा रहा है. फरवरी 2024 में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत के बाद 2 साल में 65 लाख से भी अधिक घर सौर ऊर्जा से रोशन हो चुके हैं. इसके अलावा 44 हजार से अधिक सरकारी इमारतों पर भी सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं. इससे सालाना करीब 700 करोड़ रुपये की बिजली की बचत हो रही है.
एक दशक पहले तक अपना देश बिजली के लिए पारंपरिक स्रोतों पर ही पूरी तरह निर्भर था. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के डेटा के मुताबिक साल 2014 में देशभर में घरों, कंपनियों की छतों, सरकारी सोलर पार्क आदि से कुल 3 गीगावाट ही बिजली बनाए जा सकते थे. इसके बाद इस दिशा में बड़े पैमाने पर काम हुए. इससे 30 जून 2026 तक देशभर के सोलर प्लांटों की क्षमता रिकॉर्ड स्तर पर 162.15 गीगावाट हो गई.
करीब 12 साल में सोलर एनर्जी में 54 गुना बढ़त की बदौलत भारत दुनिया के शीर्ष सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में शामिल हो गया है. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा डेटा ट्रैकर्स जैसे Ember Energy और IRENA (International Renewable Energy Agency) के अनुसार दुनियाभर में चीन सूरज की रोशनी से सबसे ज्यादा बिजली बनाता है. अमेरिका इस मामले में दूसरे स्थान पर है. वहीं अब अपना देश तीसरा सबसे बड़ा सौर उर्जा प्रोड्यूसर देश बन गया है.
ग्रीन एनर्जी से रोशन 44 हजार सरकारी दफ्तार : पीएम नरेंद्र मोदी के बयानों पर आधारित पीआईबी और डीडी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार भारत के उद्योगों, खेतों-सरकारी इमारतों को सौर उर्जा से जोड़ा जा रहा है. अब तक नई दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, असम सचिवालय परिसर, राष्ट्रपति भवन और रेल भवन आदि 44 हजार से भी अधिक सरकारी इमारतों को सोलर एनर्जी से लैस किया जा चुका है. इससे सालाना करीब 700 करोड़ रुपये की बिजली बच रही है.
भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश : Ember Energy और IRENA (International Renewable Energy Agency) के डेटा के अनुसार दुनियाभर में चीन सूरज की रोशनी से सबसे ज्यादा बिजली बना रहा है. वह अकेले ही सालाना 1,174.9 टेरावाट घंटे ग्रीन एनर्जी का उत्पादन कर रहा है. अमेरिका 388.8 टेरावाट घंटे सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ दूसरे जबकि भारत 195.9 टेरावाट घंटे प्रोडक्शन के साथ ग्लोबल लेवल पर तीसरे स्थान पर है. जापान चौथे जबकि जर्मनी पांचवें पायदान पर है.
सौर और पवन ऊर्जा पर 15 लाख करोड़ खर्च : पीएम नरेंद्र मोदी के बयानों पर आधारित पीआईबी और डीडी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस दशक के अंत तक देश के क्लीन एनर्जी सेक्टर में 20 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश होने का अनुमान है. देश में पिछले 10 सालों में सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ाने के लिए 15 लाख करोड़ से भी अधिक रुपये खर्च किए जा चुके हैं. इनमें से करीब 6 लाख करोड़ रुपये का निवेश साल 2024 से लेकर 2026 के बीच हुआ.
65 लाख से अधिक घरों पर लगा सोलर प्लांट : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में फरवरी महीने में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई थी. इसके तहत एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य तय किया गया. इसमें हर घर को उनकी कुल जरूरत की 300 यूनिट बिजली सौर ऊर्जा से तैयार की जानी है. स्कीम शुरू होने के बाद करीब 24 महीनों में 65 लाख से अधिक घर इस अभियान से जुड़ चुके हैं.
30 लाख किसान सोलर पंप से कर रहे सिंचाई : पीआईबी के अनुसार प्रत्येक 6 दिन में करीब एक लाख नए घर सोलर पावर से लैस हो रहे हैं. इससे इन घरों में बिजली के बिलों में 76% तक की कमी आई है. वहीं पीएम-कुसुम योजना से जुड़कर अब 30 लाख से भी अधिक किसान सोलर पंप से फसलों की सिंचाई कर रहे हैं. इससे एक किसान हर साल करीब सिंचाई पर होने वाले एक लाख रुपये बचा ले रहा है.
सौर उर्जा उत्पादन में देश में नंबर वन है राजस्थान : भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार देशभर में राजस्थान सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है. मौजूदा समय इस राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता 42.1 गीगावाट हो चुकी है. इसके पीछे का कारण तेज धूप और सोलर पैनल के लिए पर्याप्त जमीन का होना है. सौर ऊर्जा उत्पादन में गुजरात दूसरे नंबर पर है. इस राज्य की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता अब 32.3 गीगावाट हो चुकी है. महाराष्ट्र इस मामले में तीसरे, तमिलनाडु चौथे जबकि कर्नाटक पांचवें स्थान पर है.
नए सोलर प्लांट लगाने में दूसरे नंबर पर भारत : पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार हर साल नए सोलर प्लांट लगाने में भारत दुनियाभर में दूसरे स्थान पर है. जबकि चीन पहले पायदान पर है. देश में साल 2010 में राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत हुई थी. साल 2014 में देश की सौर क्षमता 3 गीगावाट तक पहुंची. दिसंबर 2014 में ही सोलर पार्क योजना की भी शुरुआत की गई. इसके बाद साल 2015 के जुलाई में भारत ने अपने सौर उर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुंचा दिया. इससे साल 2017 में सोलर बिजली की दरें घटकर 2.44 प्रति यूनिट तक पहुंच गई.
ग्रीन एनर्जी में 500 गीगावाट की क्षमता हासिल करेगा अपना देश : पेरिस समझौते के तहत भारत ने साल 2030 तक करीब 50% तक बिजली कोयले के बिना बनाने का लक्ष्य तय किया था. 5 साल पहले साल 2025 में ही सूरज, हवा और पानी के जरिए अपने देश ने यह क्षमता हासिल कर ली. भारत ग्रीन एनर्जी में करीब 300 गीगावाट की क्षमता हासिल कर चुका है. अब साल 2030 तक इसे 500 गीगावॉट तक पहुंचाने का संकल्प है.
सोलर पैनल बनाने की क्षमता भी बढ़ी : पीएम मोदी के बयानों पर आधारित डीडी न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि करीब 10 साल पहले अपने देश में सालाना केवल 2 गीगावाट क्षमता के सोलर पैनलों का निर्माण हो पाता था. मेक इन इंडिया अभियान से इसमें तेजी आई है. अब सालाना 200 गीगावाट क्षमता के सोलर पैनल बनाए जा रहे हैं. पैनल के भीतर लगने वाले मुख्य हिस्से यानी सोलर सेल बनाने की क्षमता भी अब 40 गीगावाट तक पहुंच गई है.
राजस्थान का भड़ला सोलर पार्क दुनिया के बड़े केंद्रों में से एक : राजस्थान का भड़ला सोलर पार्क दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा परिसरों में से एक है. रेतीले और बंजर रेगिस्तान को बड़े सौर ऊर्जा केंद्र में बदलने की कहानी की शुरुआत साल 2015 में हुई थी. साल 2020 में यह पूरा हो पाया. 56 वर्ग किमी एरिया में फैले इस सोलर पार्क की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2,245 मेगावाट है. सोलर पैनलों के जरिए यहां की तेज धूप का पूरा फायदा उठाया जा रहा है.
देश में 39,188 मेगावाट के 54 सोलर पार्क स्वीकृत : फरवरी 2026 तक देशभर के अलग-अलग राज्यों में कुल 54 सोलर पार्क स्वीकृत किए जा चुके हैं. इनकी क्षमता 39,188 मेगावाट है. इन सोलर पार्कों में जमीन के बड़े हिस्से में सोलर पैनल बिछाकर बड़े पैमाने पर बिजली बनाई जाती है. देशभर में राजस्थान में सबसे ज्यादा 11 सोलर पार्क है. इसकी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 10 हजार 726 मेगावाट है. सोलर पार्कों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश 9 पार्कों के साथ दूसरे स्थान पर है. यहां लगे सोलर पार्कों की क्षमता 4 हजार 208 मेगावाट है.
जलाशयों और तालाबों पर भी बिछेंगे सोलर पैनल : ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अपने देश में इसी साल प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी गई. इसके लिए 5,070 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है. इसके तहत तालाब और जलाशयों पर भी सोलर पैनल बिछाए जाएंगे. इस योजना के तहत करीब 5 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य तय किया गया है. इस बिजली से लाखों घर आराम से रोशन हो सकेंगे. कोयले से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी.
देश में बढ़ेंगे ग्रीन जॉब्स के मौके : पीएम नरेंद्र के एक बयान के मुताबिक भारत में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं. सोलर पैनल और अन्य उपकरणों के निर्माण, सर्विसिंग आदि में लोगों को नौकरियां मिल रहीं हैं. भविष्य में सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ने के साथ ग्रीन जॉब्स के अवसर भी बढ़ेंगे. वहीं पीआईबी के अनुसार ग्रीन एनर्जी में नई फैक्ट्रियों और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के खुलने के कारण अक्टूबर 2024 तक करीब 10 हजार लोगों को नौकरी मिली.
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