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देश की 44 हजार सरकारी इमारतें सोलर एनर्जी से लैस; हर साल हो रही 700 करोड़ की बचत

सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में इजाफा हो रहा है. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Solar Power India Project : देश में बढ़ती बिजली की डिमांड के बीच सौर ऊर्जा बेहतर विकल्प बनकर उभरा है. लोगों के घरों और सरकारी इमारतों को सोलर एनर्जी से लैस किया जा रहा है. फरवरी 2024 में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत के बाद 2 साल में 65 लाख से भी अधिक घर सौर ऊर्जा से रोशन हो चुके हैं. इसके अलावा 44 हजार से अधिक सरकारी इमारतों पर भी सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं. इससे सालाना करीब 700 करोड़ रुपये की बिजली की बचत हो रही है.

एक दशक पहले तक अपना देश बिजली के लिए पारंपरिक स्रोतों पर ही पूरी तरह निर्भर था. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के डेटा के मुताबिक साल 2014 में देशभर में घरों, कंपनियों की छतों, सरकारी सोलर पार्क आदि से कुल 3 गीगावाट ही बिजली बनाए जा सकते थे. इसके बाद इस दिशा में बड़े पैमाने पर काम हुए. इससे 30 जून 2026 तक देशभर के सोलर प्लांटों की क्षमता रिकॉर्ड स्तर पर 162.15 गीगावाट हो गई.