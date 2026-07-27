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लिपुलेख ट्रेड पर चीन की शर्तें: पास बने-सामान भी तैयार, लेकिन सिर्फ 20 व्यापारियों को परमिशन

उत्तराखंड के लिपुलेख दर्र से भारत-चीन व्यापार पर फंसा पेंच, केवल उन्हीं व्यापारियों को मिलेगी अनुमति, जिनका सामान पहले से तकलाकोट मंडी में मौजूद है.

INDO CHINA TRADE FROM UTTARAKHAND
भारत चीन व्यापार (फोटो- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 27, 2026 at 6:35 PM IST

5 Min Read
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पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू होने में एक और रुकावट आ गई है. चीनी अधिकारियों ने पहले बैच में सिर्फ 20 भारतीय व्यापारियों को बिना किसी सामान के सीमा पार करने की इजाजत दी है. यह वो लोग हैं, जिनका सामान तकलाकोट में है. उनका कहना है कि तिब्बत के मुख्य व्यापार केंद्र तकलाकोट में अभी भी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं.

बता दें कि, कोरोना काल के बाद भारत-तिब्बत (चीन) व्यापार दोबारा शुरू होने की उम्मीद जगी थी. जिसके लिए कई भारतीय व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया. उनके पास भी जारी कर दिए गए. इससे पहले व्यापार को लेकर धारचूला में अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय भी खोला गया. जबकि, गुंजी में भी कस्टम कार्यालय खोल दिया है. इतना ही नहीं कुछ व्यापारियों ने सामान गुंजी भी पहुंचा दिया था, लेकिन चीन से व्यापार की अनुमति नहीं मिल सकी. जबकि, पड़ोसी देश नेपाल को व्यापार के लिए हरी झड़ी दे दी थी.

सिर्फ ये 20 व्यापारी ही जा पाएंगे तकलाकोट: वहीं, करीब 6 साल इंतजार के बाद शुरू होने जा रहे भारत-चीन व्यापार को लेकर एक बड़ा पेंच फंस गया है. आगामी 1 अगस्त को लिपुलेख दर्र से केवल 20 व्यापारी और उनके सहायक ही तकलाकोट मंडी जा पाएंगे. क्योंकि, चीन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि केवल उन्हीं व्यापारियों को अनुमति दी जाएगी, जिनका सामान पहले से वहां मौजूद है.

"चीन सरकार के सचिव, पार्टी लीडरशिप ग्रुप निदेशक मामलों के कार्यालय पुरंग काउंटी लुओसांग ने ई-मेल से लिपुलेख दर्र से भारत-चीन व्यापार के लिए एक अगस्त से चीन सीमा में प्रवेश करने की अनुमति मिलने की पुष्टि की है. पहले दल में कुल 20 व्यापारी, सहायक शामिल होंगे. इनमें वही व्यापारी शामिल होंगे, जिनकी दुकानें बीते सालों में तकलाकोट मंडी में स्थापित हैं और उनका सामान वहां रखा है."
- आशीष जोशी, एसडीएम, धारचूला -

धारचूला एसडीएम आशीष जोशी ने भारत-चीन व्यापार समिति से मांगी व्यापारियों की सूची: इसकी जानकारी चीन प्रशासन ने ई-मेल भेजकर दी है. वहीं, एसडीएम आशीष जोशी ने भारत-चीन व्यापार समिति को पत्र लिख कर संबंधित व्यापारियों की सूची आज यानी 27 जुलाई तक अनिवार्य रूप से भेजने के लिए कहा है. जिसे अंतिम रूप देकर चीन प्रशासन को भेजा जा सके.

INDO CHINA TRADE FROM UTTARAKHAND
धारचूला में खुल चुका अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय (फाइल फोटो- ETV Bharat)

व्यापार समिति के महासचिव डीएस रायपा ने बताया कि 20 व्यापारियों में से भी छंटनी होने की आशंका है.

दोनों देशों के बीच बमुश्किल व्यापार शुरू हो रहा है. अब व्यापार को लेकर पूरी व्यवस्था ही परिवर्तित हो गई है. इससे व्यापारी परेशान और निराश हैं. एक जून को धारचूला में व्यापार कार्यालय से पास जारी हुए हैं. व्यापारियों एवं 92 सहायकों को पास भी जारी किए गए हैं. व्यापारियों ने जून अंतिम और जुलाई पहले हफ्ते तक ऊपरी पड़ावों में सामान पहुंचाना शुरू कर दिया था. अब चीन की तरफ से पिछले वर्षों में व्यापार करने वाले व्यापारियों को ही बुलाया गया है.
- डीएस रायपा, महासचिव, व्यापार समिति -

तिब्बत की तकलाकोट मंडी पड़ा है करोड़ों का सामान: गौर हो कि कोरोना काल में भारत-चीन व्यापार बंद होने के कारण कई भारतीय व्यापारी अपना सामान तिब्बत की तकलाकोट मंडी में ही छोड़कर वापस आ गए थे. इस वजह से पिछले 6 सालों से करीब 45 व्यापारियों का एक करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान वहीं पर फंसा हुआ है. इस बार फिर से व्यापार शुरू होने से उम्मीद जगी थी कि यह सामान लाया जा सकेगा और यहां का सामान वहां बेच पाएंगे, लेकिन इसमें भी अड़चन आ गई है.

सदियों से भारत-तिब्बत के बीच होता आ रहा व्यापार: बता दें कि, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत और तिब्बत के बीच सदियों से पारंपरिक व्यापार होता रहा है. साल 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद यह व्यापार बंद हो गया था. बाद में साल 1992 में तकलाकोट (पुरंग) मंडी के जरिए फिर से यह व्यापार शुरू हुआ, लेकिन कोरोना महामारी के चलते साल 2019 में फिर बंद हो गया. अब करीब 6 साल बाद यह व्यापार शुरू होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन इसमें भी अब अड़चने ही आ रही हैं.

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