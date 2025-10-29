ETV Bharat / bharat

पूर्वी लद्दाख पर भारत-चीन आमने-सामने! LAC को लेकर हुई सैन्य वार्ता

दोनों पक्षों ने उच्चस्तरीय सैन्य वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संवाद पर जोर दिया.

INDIA CHINA TALKS
पूर्वी लद्दाख पर भारत-चीन आमने-सामने. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 12:32 PM IST

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर केंद्रित उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता का एक नया दौर आयोजित किया.

मंत्रालय ने कहा, "भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की 23वें दौर की बैठक 25 अक्टूबर 2025 को चुशुल-मोल्दो सीमा मिलन बिंदु पर आयोजित की गई."

इसमें आगे कहा गया है कि 19 अगस्त 2025 को आयोजित विशेष प्रतिनिधि वार्ता के 24वें दौर के बाद से पश्चिमी क्षेत्र में जनरल स्तरीय तंत्र की यह पहली बैठक थी.

"बातचीत मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई. दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2024 में आयोजित कोर कमांडर स्तर की बैठक के 22वें दौर के बाद से हुई प्रगति पर ध्यान दिया और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखा गया है.

दोनों पक्ष स्थिरता बनाए रखने के लिए सीमा पर किसी भी जमीनी मुद्दे को हल करने के लिए मौजूदा तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए."

चीनी रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने चीन-भारत सीमा के पश्चिमी हिस्से के प्रबंधन पर सक्रिय और गहन संवाद किया.

इसमें आगे कहा गया है कि दोनों पक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्णय के अनुसार संवाद और संचार बनाए रखने का निर्णय लिया.

बयान में कहा गया है, "वे दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति के मार्गदर्शन में सैन्य और राजनयिक माध्यमों से संचार और वार्ता जारी रखने तथा चीन-भारत सीमा क्षेत्रों में संयुक्त रूप से शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए."

गौर करें तो पूर्वी लद्दाख विवाद भारत और चीन के बीच का विवाद है. यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर एक सीमा विवाद है. यह विवाद साल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से और गहरा गया था. इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे.

इस विवाद के कारण भारत-चीन के बीच कई क्षेत्रों में तनाव फैल गया था. हालांकि हाल ही में दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए एक समझौता किया है. इस समझौते के तहत सैनिकों की वापसी और गश्त को फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है.

