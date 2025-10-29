ETV Bharat / bharat

पूर्वी लद्दाख पर भारत-चीन आमने-सामने! LAC को लेकर हुई सैन्य वार्ता

पूर्वी लद्दाख पर भारत-चीन आमने-सामने. ( IANS )

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर केंद्रित उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता का एक नया दौर आयोजित किया. मंत्रालय ने कहा, "भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की 23वें दौर की बैठक 25 अक्टूबर 2025 को चुशुल-मोल्दो सीमा मिलन बिंदु पर आयोजित की गई." इसमें आगे कहा गया है कि 19 अगस्त 2025 को आयोजित विशेष प्रतिनिधि वार्ता के 24वें दौर के बाद से पश्चिमी क्षेत्र में जनरल स्तरीय तंत्र की यह पहली बैठक थी. "बातचीत मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई. दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2024 में आयोजित कोर कमांडर स्तर की बैठक के 22वें दौर के बाद से हुई प्रगति पर ध्यान दिया और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखा गया है. दोनों पक्ष स्थिरता बनाए रखने के लिए सीमा पर किसी भी जमीनी मुद्दे को हल करने के लिए मौजूदा तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए."