ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन: भारत और चीन ने कुल वन क्षेत्र के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की
रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया का कुल वन क्षेत्र लगभग 4.14 अरब हेक्टेयर होने का अनुमान है.
Published : October 31, 2025 at 7:15 PM IST
संतू दास
नई दिल्ली: भारत और चीन ने कुल वन क्षेत्र के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया है. हाल ही में जारी खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के वैश्विक वन संसाधन आकलन (जीएफआरए) 2025 के मुताबिक, दोनों देशों ने वैश्विक स्तर पर वन क्षेत्र के मामले में क्रम अनुसार 9वां और 5वां स्थान हासिल किया है.
एफएओ संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी उन्मूलन और वनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ाने के उद्देश्य से वैश्विक पहलों का नेतृत्व करने के लिए समर्पित है. जीएफआरए, दुनिया के वनों की स्थिति के खाद्य एवं कृषि संगठन के नियमित मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है. ये मूल्यांकन वन क्षेत्र, परिवर्तनों, प्रबंधन प्रथाओं और उपयोग के संबंध में व्यापक आंकड़े प्रदान करता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया का कुल वन क्षेत्र लगभग 4.14 अरब हेक्टेयर होने का अनुमान है, जो संपूर्ण भूमि क्षेत्र का लगभग 32 प्रतिशत है. कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया भर में 9वें स्थान पर पहुंच गया है. पिछले आकलन में, भारत दसवें स्थान पर था. इसके अलावा, वन क्षेत्र के सालाना शुद्ध लाभ में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है.
ग्लोबल स्तर पर, भारत में लगभग 72,739 हेक्टेयर वन भूमि है, जो दुनिया भर के कुल वन क्षेत्र का लगभग दो प्रतिशत है. यूरोप में सबसे बड़ा वनों से ढका हुआ क्षेत्र है, जो वैश्विक कुल का 25 प्रतिशत है. रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया में 15 प्रतिशत वन क्षेत्र है. दुनिया के 54 प्रतिशत से अधिक वन केवल पांच देशों, रूसी संघ, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में स्थित हैं. पांचवें स्थान पर रहे चीन के पास 2,27,153 हेक्टेयर वन भूमि है. यह दुनिया भर के कुल वन क्षेत्र का लगभग पांच प्रतिशत है.
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत टॉप वैश्विक कार्बन सिंक में पांचवें स्थान पर है, जहां इसके वन 2021 और 2025 के दौरान प्रति वर्ष 150 मीट्रिक टन CO₂ हटा रहे हैं. इसी अवधि के दौरान भारत सहित एशिया में वन कार्बन निष्कासन बढ़कर 0.9 गीगाटन CO₂ प्रति वर्ष हो गया, जबकि वनों की कटाई से होने वाले उत्सर्जन में उल्लेखनीय गिरावट आई.
इससे पहले, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह उपलब्धि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की वन संरक्षण और संवर्धन हेतु योजनाओं और नीतियों तथा राज्य सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है.
उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पेड़ के नाम' वृक्षारोपण का आह्वान और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने से जागरूकता बढ़ रही है और वनीकरण के लिए समुदायों और व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ रही है. इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा-भरा कल सुनिश्चित होगा." उन्होंने कहा कि बढ़ती जन भागीदारी एक हरित और टिकाऊ भविष्य के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना को बढ़ावा दे रही है.
विशेषज्ञ की राय
पर्यावरण कार्यकर्ता बीएस वोहरा ने कहा कि कुल वन क्षेत्र में भारत का दुनिया भर में 9वें स्थान पर पहुंचना और वार्षिक वन वृद्धि में तीसरे स्थान पर बने रहना, सरकार द्वारा जारी वनीकरण पहलों और नीतिगत ज़ोर की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "यह दर्शाता है कि समुदाय-संचालित वृक्षारोपण अभियानों और 'एक पेड़ माँ के नाम' जैसे कार्यक्रमों सहित व्यापक प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं."
