ETV Bharat / bharat

ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन: भारत और चीन ने कुल वन क्षेत्र के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की

संतू दास

नई दिल्ली: भारत और चीन ने कुल वन क्षेत्र के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया है. हाल ही में जारी खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के वैश्विक वन संसाधन आकलन (जीएफआरए) 2025 के मुताबिक, दोनों देशों ने वैश्विक स्तर पर वन क्षेत्र के मामले में क्रम अनुसार 9वां और 5वां स्थान हासिल किया है.

एफएओ संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी उन्मूलन और वनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ाने के उद्देश्य से वैश्विक पहलों का नेतृत्व करने के लिए समर्पित है. जीएफआरए, दुनिया के वनों की स्थिति के खाद्य एवं कृषि संगठन के नियमित मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है. ये मूल्यांकन वन क्षेत्र, परिवर्तनों, प्रबंधन प्रथाओं और उपयोग के संबंध में व्यापक आंकड़े प्रदान करता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया का कुल वन क्षेत्र लगभग 4.14 अरब हेक्टेयर होने का अनुमान है, जो संपूर्ण भूमि क्षेत्र का लगभग 32 प्रतिशत है. कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया भर में 9वें स्थान पर पहुंच गया है. पिछले आकलन में, भारत दसवें स्थान पर था. इसके अलावा, वन क्षेत्र के सालाना शुद्ध लाभ में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है.

ग्लोबल स्तर पर, भारत में लगभग 72,739 हेक्टेयर वन भूमि है, जो दुनिया भर के कुल वन क्षेत्र का लगभग दो प्रतिशत है. यूरोप में सबसे बड़ा वनों से ढका हुआ क्षेत्र है, जो वैश्विक कुल का 25 प्रतिशत है. रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया में 15 प्रतिशत वन क्षेत्र है. दुनिया के 54 प्रतिशत से अधिक वन केवल पांच देशों, रूसी संघ, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में स्थित हैं. पांचवें स्थान पर रहे चीन के पास 2,27,153 हेक्टेयर वन भूमि है. यह दुनिया भर के कुल वन क्षेत्र का लगभग पांच प्रतिशत है.