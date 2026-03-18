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हिमाचल के शिपकी-ला दर्रा से 6 साल बाद फिर शुरू होगा भारत-चीन सीमा व्यापार, अंतिम चरण में तैयारियां!

उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने बताया कि, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के निर्देशानुसार भारत-चीन के मध्य जून 1, 2026 से व्यापार शुरू होगा और इसे सफल बनाने के दृष्टिगत अहम कदम लिए जा रहे हैं. जिला के पूह उपमंडल की ग्राम पंचायत नमज्ञा के छुप्पन में व्यापारियों के लिए गोदाम और दुकानों का निर्माण किया जाएगा जिससे पूह क्षेत्र के स्थानीय व्यापारियों को सुविधाजनक ढंग से व्यापार करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा.

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित शिपकी-ला दर्रे के माध्यम से भारत-चीन सीमा व्यापार 6 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से 1 जून 2026 से फिर से शुरू होने जा रहा है. इसको लेकर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. संबंध में उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार (18 मार्च को) जिला किन्नौर के रिकांग पिओ स्थित उपायुक्त कार्यालय के सभागार कक्ष में भारत-चीन शिपकिला व्यापार समझौता के तहत बैठक का आयोजन किया गया और व्यापार समझौते को ज़मीनी स्तर पर सफल बनाने पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिए गए.

72 घंटे रह सकते हैं ट्रेडर्स

उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने कहा, "नवंबर 2026 तक ये व्यापर चलेगा. इस व्यापार के तहत जो भी ट्रेडर होगा वो ट्रेड पास लेगा. सभी प्रक्रिया पूरी करने और क्लीयरेंस मिलने के बाद 72 घंटे के लिए वहां जा सकता है. 72 घंटे के अंदर उन्हें वापस आना होगा. इसमें 20 उत्पाद चाइना से लाई जा सकती हैं और 36 उत्पाद भारतीय ट्रेडर्स वहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं. इसको लेकर छुप्पन ट्रेडमार्ट निमाण कार्य प्रगति पर है. उसी ट्रेड मार्ट के माध्यम से इस ट्रेडिंग एक्टिविटी का पूरा काम किया जाएगा. सिक्योरिटी, एमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है या कस्टम क्लीयरेंस की रिक्वायरमेंट है सभी छुप्पन ट्रेडमार्ट में ही पूरी की जाएंगी."

भारत-चीन सीमा व्यापार क्यों है खास?

6 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से 1 जून 2026 से शुरू होगा भारत-चीन सीमा व्यापार नमज्ञा के छुप्पन में व्यापारियों के लिए छुप्पन ट्रेडमार्ट का निर्माण क्लीयरेंस के बाद 72 घंटे के लिए जा सकते हैं ट्रेडर्स 20 उत्पाद चाइना से इंम्पोर्ट कर सकते हैं व्यापारी 36 उत्पाद भारतीय ट्रेडर्स वहां कर सकते हैं एक्सपोर्ट व्यापार को लेकर जिला प्रशासन विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय के साथ सीधा संवाद करेगा.

सीमा पार व्यापार समझौता से व्यापारियों को रूबरू कराने की तैयारी

इसके अलावा, भारतीय सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एवं कस्टम्स विभाग के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा और कार्य क्षेत्रों का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अतिव्यापी की समस्या से हितधारकों को ‌सीमा पार व्यापार करने में कोई समस्या उत्पन्न न हो. डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कहा कि, जिला प्रशासन द्वारा विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय व विदेश व्यापार महानिदेशालय के साथ सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा ‌और पूह में कार्यशाला के माध्यम से ‌ स्थानीय हितधारकों को निर्यात-आयात सूची, सीमा व्यापार संबंधित दस्तावेज और वस्तु विनिमय पद्धति पर ‌जागरूक किया जाएगा, ताकि चरणबद्ध तरीके से धरातल पर ‌सीमा पार व्यापार समझौता का कार्यान्वयन संभव हो सके.

सीमा पार व्यापार के लिए व्यापार संघ से मांगे गए सुझाव

इसके अलावा उन्होंने पूह व्यापार संघ के हितधारकों के सुझाव भी आमंत्रित किए, ताकि वाणिज्य मंत्रालय एवं विदेश व्यापार महानिदेशालय के समक्ष उनका पक्ष रखा जा सके. इसके साथ ही निर्यात-आयात ‌‌सूची के प्रासंगिक वस्तुओं में बढ़ोतरी, कानूनी अस्पष्ट क्षेत्र एवं मवेशियों के ‌व्यापार में मानक संचालन प्रक्रिया ‌पर निर्देशों के संदर्भ में स्थानीय हितधारकों को अवगत करवाया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत कोई बाधा उत्पन्न न हो.

उपायुक्त किन्नौर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर स्थानीय लोगों, व्यापारियों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल व भारतीय सेना के साथ सकारात्मक संवाद किया जाएगा ताकि सुचारु रूप से व्यापार के लिए उत्पन्न संशय दूर किए जा सकें. उन्होंने पूर्व में आयात एवं निर्यात ‌वस्तुओं की ‌ प्रतिबंधित सूची तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में वर्जित क्षेत्रों पर संबंधित ‌सेना व ‌अर्ध सैनिक बल के अधिकारियों से गहनता से विचार-विमर्श किया.

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