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जनगणना के नाम पर ऐसे हो सकती है आपके साथ ठगी, कैसे रह सकते हैं सावधान

आपको एक कॉल आएगा जिसमें सामने वाला व्यक्ति खुद को जनगणना विभाग का बड़ा अधिकारी बताएगा. वह कहेगा कि आपका नाम लिस्ट से कट गया है या आपकी जानकारी अधूरी है. इसे 'वेरिफाई' करने के नाम पर वह आपसे आधार नंबर और फिर मोबाइल पर आया OTP मांगेगा. जैसे ही आप OTP साझा करेंगे, आपके बैंक खाते से पैसे गायब हो सकते हैं. जनगणना के लिए आपको कभी फोन कॉल नहीं आएगा. जनगणना घर-घर जाकर ही की जाएगी. फोन पर किसी तरह की कोई जानकारी शेयर न करें.

ठग मनोवैज्ञानिक दबाव और सरकारी डर दिखाकर लोगों को फांसते हैं. विपिन कुमार ने बताया कि कुछ ट्रिक का इस्तेमाल आजकल लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, जैसे:

डीएसपी साइबर सेल, विपिन कुमार के अनुसार, 'जनगणना के नाम पर लगातार शिकायतों का आंकड़ा बढ़ा है. लोगों का कहना है कि हमें अनजान नंबरों से कॉल आ रहे हैं जो जनगणना अपडेशन के नाम पर उनसे उनकी संवेदनशील जानकारी मांग रहे हैं. साइबर सेल इन सभी शिकायतों की गंभीरता से जांच कर रहा है और तकनीकी पहलुओं पर नजर रखे हुए है.'

जनगणना का नाम लेते ही लोग बिना ज्यादा सोचे-समझे बात पर यकीन कर लेते हैं. बस, यही कमजोरी साइबर ठगों के काम आ रही है. कभी फोन पर खुद को अधिकारी बताकर, तो कभी लिंक भेजकर या फॉर्म भरवाने के नाम पर ये लोग सीधे आपके मोबाइल और बैंक खाते तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. जनगणना के नाम पर हो रही इन संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन और जनगणना निदेशालय ने संयुक्त रूप से अलर्ट जारी किया है. हाल के दिनों में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जहाँ जालसाज खुद को जनगणना अधिकारी बताकर लोगों को फोन कर रहे हैं. ये ठग लोगों से उनकी निजी जानकारी, बैंक डिटेल और यहा तक कि बायोमेट्रिक डेटा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.

शिमला: देश में जनगणना की शुरुआत इस अप्रैल से हो चुकी है. ये पहला मौका है जब देश की जनगणना डिजिटल तरीके से होगी. सरकारी काम का नाम सुनते ही अक्सर लोग बेधड़क अपनी सारी जानकारी देना शुरू कर देते हैं. इसी का फायदा उठाकर कुछ शातिर ठग लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. इनके निशाने पर अक्सर बुजुर्ग, महिलाएं और कम पढ़े लिखे लोग होते हैं. अब इन साइबर ठगों ने जनगणना के नाम पर लोगों को ठगना शुरू किया है. हम आपको इस लेख में बताएंगे कि जनगणना के नाम पर ये लोग आपको कैसे ठग सकते हैं और आप कैसे इससे बच सकते हैं.

ठग हूबहू असली दिखने वाली वेबसाइट बनाते हैं (जैसे censusburea.com या मिलते-जुलते नाम). आपको SMS या ईमेल भेजा जाएगा कि "अपना डेटा ऑनलाइन अपडेट करें". उस लिंक पर क्लिक करते ही आप एक फर्जी पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, जहां आपकी वित्तीय जानकारी चोरी कर ली जाएगी.

घर-घर जाकर फर्जी पूछताछ

कुछ ठग ग्रुप बनाकर मोहल्लों में घूमते हैं. गले में फर्जी आईडी कार्ड लटकाए रहते हैं. ये घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और 'डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन' के नाम पर आधार या पैन कार्ड की फोटोकॉपी मांगते हैं. कई बार वो फॉर्म भरने की 'प्रोसेसिंग फीस' के नाम पर 100-500 रुपये की भी मांग करते हैं. कई बार तो अपराध से पहले रेकी भी करते हैं.

ऐप्स के जरिए ठगी

ठग आपसे फर्जी जनगणना एप्स इंस्टॉल करवा सकते है. असल में ये 'रिमोट एक्सेस ऐप्स' हो सकते हैं, जिससे वो आपके पूरे फोन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं.

जनता से नहीं मांगे जाते गोपनीय दस्तावेज

वहीं, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, शिमला दीप शिखा शर्मा ने स्पष्ट किया है कि, 'जनगणना एक बेहद सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से होती है. जनता को यह समझना होगा कि सरकार कभी भी फोन पर या घर आकर आपसे ऐसे गोपनीय दस्तावेज नहीं मांगती जिससे आपके बैंक खाते को खतरा हो. आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन करना ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है. किसी को भी अपनी बैंक खाते की जानकारी न दें.'

इन बातों का रखें ध्यान (ETV Bharat)

असली और नकली की पहचान कैसे करें?

दीप शिखा ने कहा कि ठगी के मामले से बचने के लिए जनगणना अधिकारी की कुछ खास तरीकों से पहचान करनी चाहिए, जैसे जनगणना अधिकारी के पास भारत सरकार/राज्य सरकार की ओर से जारी अधिकृत फोटो युक्त पहचान पत्र होगा. बिना आईडी कार्ड देखे किसी को भी जानकारी न दें. असली अधिकारी केवल आपके परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा, व्यवसाय और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल और जनगणना के लिए अधिकृत सवाल ही पूछेगा. वो कभी भी आपसे UPI PIN, डेबिट कार्ड का CVV, या बैंक का पासवर्ड, ओटीपी नहीं पूछेगा. जनगणना अधिकारी अमूमन दरवाजे पर ही जानकारी लेते हैं. उन्हें आपके घर की अलमारी, लॉकर या बेडरूम तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, अगर कोई घर में घुसने की जिद करे, तो तुरंत सावधान हो जाएं. यदि आपके पास कोई संदिग्ध मैसेज आए या कोई संदिग्ध व्यक्ति घर आए, तो तुरंत 1930 (साइबर हेल्पलाइन) पर कॉल करें या स्थानीय पुलिस थाने को सूचित करें.साथ ही फोन पर किसी से जनगणना संबंधी जानकारी का आदान प्रदान न करें, क्योंकि जनगणना अधिकारी कभी किसी को फोन नहीं करते.

जनगणना के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी

दीप शिखा शर्मा ने कहा कि 'जनगणना के नाम पर फॉर्म भरने के लिए या किसी दूसरी फीस के नाम पर आपसे 100, 500 या 1000 की भी मांग कर सकते हैं. ऐसा होने पर तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि जनगणना के लिए सरकार कभी पैसे नहीं लेती. इसके लिए सरकार अलग से बजट की व्यवस्था करती है. जनगणना आपकी मौखिक जानकारी के आधार पर ही होती है. आधार या पैन कार्ड की फोटोकॉपी किसी को सौंपने की आवश्यकता नहीं होती. किसी भी परिस्थिति में सरकारी काम के नाम पर अपना OTP किसी को न बताएं. सरकार कभी भी वेरिफिकेशन के लिए कॉल पर OTP नहीं मांगती. किसी भी रैंडम लिंक पर क्लिक न करें. कोई व्यक्ति संदिग्ध लगता है, तो आप उससे उसका नाम, पद और उसके सुपरवाइजर का नंबर मांग सकते हैं. इससे भी आप ठगी से बच सकते हैं'

इस बार डिजिटल जनगणना में सरकार ने 'खुद से जानकारी भरने' का विकल्प दिया है, लेकिन उसके लिए भी प्रक्रिया यह है. आपको आधिकारिक जनगणना पोर्टल https://se.census.gov.in/ पर जाकर खुद रजिस्टर करना होगा. इसके बाद आपके पास एक Reference Number आएगा, जिसे आपको तब दिखाना होगा जब जनगणना अधिकारी आपके घर आएगा. यानी, आप ऑनलाइन भरें या न भरें, अधिकारी का आपके घर आना अनिवार्य है. अक्सर ठग मिलते जुलते नाम की वेबसाइट बनाते हैं. लोग गलती से यहां पर अपना डाटा शेयर कर देते हैं. इसका फायदा ठग उठाते हैं. कोई वेबसाइट ऑथेंटिक और सरकारी है या नहीं उसके लिए यूआरएल के आखिर में .gov.in/ लगा हो.

जनगणना में पूछे जाएंगे ये सवाल

जनगणना में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे ये आपके लिए जानना जरूरी है, ताकि आपको कोई ठगी का शिकार न बना सके. भारत सरकार ने 34 सवाल तय किए हैं. इन सवालों के अलावा अगर आपसे कोई दूसरी जानकारी मांगी जाती है तो इससे आप साफ इन्कार कर सकते हैं, ताकि आप ठगी का शिकार होने से बच जाएं.

जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल (ETV Bharat)

भवन नंबर (नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर) जनगणना मकान नंबर जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री जनगणना मकान के उपयोग जनगणना मकान की हालत परिवार क्रमांक परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या परिवार के मुखिया का नाम परिवार के मुखिया का लिंग क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित है मकान के स्वामित्व की स्थिति परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्तियों की संख्या पेयजल का मुख्य स्त्रोत पेयजल स्त्रोत की उपलब्धता प्रकाश का मुख्य स्त्रोत शौचालय की सुलभता शौचालय का प्रकार गंदे पानी की निकासी स्नानगृह की उपलब्धता रसोईघर और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन रेडियो/ट्रांजिस्टर टेलीविजन इंटरनेट सुविधा कंप्यूटर/लैपटॉप टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड कार/जीप/वैन परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज मोबाइल नंबर (केवल जनगणना संबंधी संसूचना के लिए)

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