ETV Bharat / bharat

भारत वैश्विक आर्थिक झटकों से उबरने में सक्षम, कोविड महामारी, संघर्ष और जलवायु परिवर्तन इस दशक की बड़ी चुनौती: एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा,''विश्व में वर्तमान में व्याप्त उथल-पुथल कई मायनों में संरचनात्मक भी है. देशों की सापेक्ष शक्ति और प्रभाव में स्पष्ट बदलाव के साथ वैश्विक व्यवस्था हमारी आंखों के सामने बदल रही है. कुछ समाजों की राजनीति इन परिवर्तनों को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर रही है.''

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, "आप एक दशक की ठोस प्रगति और विकास के लाभार्थी हैं. आपको ऐसी प्रौद्योगिकी और सूचना तक पहुंच प्राप्त हुई है, जिसकी कल्पना एक पीढ़ी पहले तक करना भी असंभव था. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वैश्वीकरण के युग में पले-बढ़े हैं, जिसने आपको शेष विश्व से बहुत गहराई से जोड़ा है."

रायपुर: IIM रायपुर के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए. उन्होंने कहा, "इस यादगार दिन पर आप सभी के साथ शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. दीक्षांत समारोह उन लोगों के लिए, जो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उनके अपने प्रियजनों के लिए यह एक खास मौका होता है. यह निश्चित रूप से उपलब्धि का दिन है, हम सभी के लिए, यह आत्म-चिंतन का भी उतना ही महत्वपूर्ण क्षण है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज के कारोबार के लिए दुनिया की जटिलता को अच्छी तरह समझना आवश्यक है. इस लिहाज से, आपकी और मेरी दुनिया काफी हद तक एक-दूसरे से जुड़ी हुई है. विदेशों में व्यापार या निवेश करने वालों की तो बात ही छोड़िए, घरेलू लोग भी अब बाहरी उत्पादों, साझेदारों और सेवाओं के संपर्क में तेजी से आ रहे हैं. इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम विभिन्न देशों और संस्कृतियों के दृष्टिकोण और व्यवहार को समझें. उन्होंने कहा, ''मैं आप सभी से वैश्विक घटनाओं में गहरी रुचि लेने का आग्रह करता हूं.यह न केवल अपने आप में रोचक है, बल्कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह आपके पेशेवर जीवन के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा.''

आईआईएम रायपुर में 15वां वार्षिक दीक्षांत समारोह

आईआईएम रायपुर के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ''हमारे व्यवसायों की मजबूती और गतिशीलता एक अत्यंत जटिल कार्य है, जिसके कई आयाम हैं, लेकिन इसका एक सर्वव्यापी पहलू है. आप देखेंगे कि बीते दशकों की भरपाई के हमारे प्रयास में, एक महत्वपूर्ण पहल अब व्यापार करना आसान बनाना है. यह भी तभी संभव है जब अनुकूल वातावरण अधिक सकारात्मक हो.''

''युवाओं को पहचाननी होगी अपनी ताकत''

एस जयशंकर ने कहा कि युवाओं में ''कर दिखाने की भावना'' का जागृत होना, हमारी जनसांख्यिकी और विशेष रूप से हमारी विरासत और संस्कृति के बारे में व्यापक जागरूकता से और भी अधिक आशाजनक हो गया है. वास्तव में, हम जो देख रहे हैं, वह प्रौद्योगिकी और परंपराओं के एक दूसरे को मजबूत करने का परिणाम है. वैश्विक रुझानों के आलोक में राष्ट्रीय क्षमताओं का निर्माण अधिक महत्वपूर्ण हो गया है.

एस जयशंकर ने कहा कि सभी चिंताओं के बावजूद, यह स्वीकार करना होगा कि आज भारत में स्नातक होने वाले छात्रों का भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल है. वास्तव में, हमारे समाज में आशावाद का माहौल है, जो दुनिया के कई अन्य हिस्सों में नहीं है. अब आप पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों है? शायद इसलिए कि पिछले 10 साल बहुत बेहतर रहे हैं, जिससे यह विश्वास पैदा हुआ है कि अगले 10 साल और उसके बाद के 10 साल भी बेहतर होंगे.

मुश्किल हालात से निकलने वाला जरूर लक्ष्य हासिल करता है: एस जयशंकर

एस जयशंकर कहते हैं, स्पष्ट लक्ष्य कूटनीति के उतने ही मूलभूत तत्व हैं, जितने कि व्यापार के. बातचीत कौशल को अभ्यास से निखारा जा सकता है, लेकिन फिर भी यह दूसरे पक्ष की मानसिकता को समझने की क्षमता पर आधारित होता है. जटिल विकल्पों वाली कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए? यही वास्तव में असली परीक्षा है.

एस जयशंकर ने कहा, ''मेरे लिए, जीवन का अर्थ है प्रतिस्पर्धा करना. अपने राष्ट्र, अपने समुदाय, परिवार और एक तरह से स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके प्रतिस्पर्धा करना. आत्म-सुधार इस प्रक्रिया की कुंजी है और इसके लिए निरंतर सीखने की इच्छाशक्ति आवश्यक है.''

छात्रों को दिए गए संबोधन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर की कही बड़ी बातें

भारत ने वैश्विक झटकों से मजबूती से उबरते हुए अपनी सहनशीलता की परीक्षा ली है.

हमने घरेलू और बाहरी दोनों तरह की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है.

वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आ रहा है, जिसमें देशों की सापेक्ष शक्ति और प्रभाव में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं.

अधिक समावेशी विकास, प्रतिनिधि राजनीति और निर्णायक नेतृत्व ने एक नई नींव रखी है.

कोविड महामारी, संघर्ष और जलवायु परिवर्तन इस दशक की प्रमुख चुनौतियों के रूप में उभरे हैं.

मजबूत राष्ट्रीय क्षमताओं का निर्माण करना अनिवार्य है. यह जोखिम कम करने और लाभप्रद स्थिति विकसित करने का सबसे कारगर तरीका है.

विश्व के सामने अस्थिर वातावरण में खुद को सुरक्षित करने की चुनौती है, जिसके लिए जोखिम कम करने और विविधीकरण की ओर झुकाव आवश्यक है।

IIM रायपुर बना लड़कियों की पहली पसंद

आईआईएम रायपुर का 14वां दीक्षांत समारोह, 594 स्टूडेंट्स को मिली डिग्री

आईआईएम रायपुर में साय कैबिनेट का चिंतन शिविर 2.0, दिग्गज सिखाएंगे नीति निर्माण की बारीकियां