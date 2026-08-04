यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कैंसर के मरीज, हर 10 में से 1 भारतीय को खतरा
संसद में मंगलवार को पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में भारत में कैंसर के मरीज बढ़ें है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : August 4, 2026 at 7:19 PM IST
नई दिल्लीः देश में साल 2025 में कैंसर के करीब 15.70 लाख नए मामले दर्ज किए गए और 8.69 लाख मौतें हुईं. यह 2021 की तुलना में नए मामलों में 1.43 लाख से अधिक और मौतों में लगभग 79,000 की बढ़ोतरी को दिखाता है. ये आंकड़े बढ़ती उम्र, बदलती जीवनशैली और जांच के बेहतर तरीकों के बीच कैंसर से पैदा हो रही सार्वजनिक स्वास्थ्य की गंभीर चुनौती को रेखांकित करते हैं.
राज्यसभा में एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि ये आंकड़े भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR)–राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (NIE) द्वारा संकलित किए गए हैं. इनमें 2021 से 2025 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर तरह के कैंसर के अनुमानित मामलों और उससे होने वाली मौतों को शामिल किया गया है.
केंद्रीय मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 'ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर 2026' का भी हवाला दिया. यह रिपोर्ट 'ग्लोबोकैन (GLOBOCAN) 2022' के अनुमानों पर आधारित है, जिसके मुताबिक भारत में कैंसर के 14.1 लाख नए मामले और करीब 9.2 लाख मौतें दर्ज की गईं.
रिपोर्ट में आगे अनुमान लगाया गया है कि 75 वर्ष की आयु से पहले कैंसर होने का सामूहिक जोखिम 10.6 प्रतिशत है. इसका मतलब है कि लगभग हर दस में से एक भारतीय को 75 वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले कैंसर होने की संभावना है.
केंद्रीय मंत्री जाधव द्वारा दिए गए राज्यों के आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में उत्तर प्रदेश में कैंसर के सबसे ज्यादा 2.26 लाख नए मामले आने का अनुमान है. इसके बाद महाराष्ट्र (1.30 लाख), पश्चिम बंगाल (1.22 लाख), बिहार (1.18 लाख) और तमिलनाडु (1.01 लाख) का नंबर आता है.
कैंसर से होने वाली मौतों के मामले में भी उत्तर प्रदेश 1.25 लाख मौतों के साथ सबसे आगे रहने की आशंका है. इसके बाद महाराष्ट्र (71,696), पश्चिम बंगाल (67,093), बिहार (65,571) और तमिलनाडु (54,864) का स्थान है.
पूर्वोत्तर राज्यों में, असम में कैंसर का बोझ सबसे अधिक बना हुआ है. जहां 2025 में अनुमानित 42,694 नए मामले और 25,727 मौतें होने की बात कही गई है. इस क्षेत्र के अन्य राज्यों में तुलनात्मक रूप से कम मामले दर्ज होने का अनुमान है. जिनमें मेघालय (3,245 मामले; 2,128 मौतें), त्रिपुरा (2,930 मामले; 1,777 मौतें), मणिपुर (2,315 मामले; 1,349 मौतें), मिजोरम (2,189 मामले; 1,401 मौतें), नागालैंड (1,992 मामले; 1,133 मौतें) और अरुणाचल प्रदेश (1,176 मामले; 722 मौतें) शामिल हैं.
स्वास्थ्य और अस्पतालों को राज्य का विषय बताते हुए, केंद्रीय मंत्री जाधव ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 'गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' (NP-NCD) के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है.
केंद्रीय मंत्री ने बताया, "इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, देश भर में 770 जिला एनसीडी (NCD) क्लीनिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 6,410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा, जिला अस्पतालों में कैंसर के इलाज को आसान बनाने के लिए अब 524 डे-केयर कैंसर केंद्र काम कर रहे हैं."
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए ओरल (मुंह), स्तन और सर्वाइकल कैंसर की बड़े पैमाने पर मुफ्त जांच शुरू की है. इसके तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पहल के अंतर्गत प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता जांच कर रहे हैं.
जाधव ने सूचित किया, "कैंसर के विशेष इलाज की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए, 'टर्शियरी केयर कैंसर सुविधाओं को मजबूत करने की योजना' के तहत 19 राज्य कैंसर संस्थानों और 20 टर्शियरी केयर कैंसर केंद्रों सहित कुल 39 संस्थानों को मंजूरी दी गई है."
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