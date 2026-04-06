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भारत-कनाडा यूरेनियम डील से पाकिस्तान क्यों घबराया? जानिए, इंडिया क्यों बढ़ा रहा अपनी परमाणु ऊर्जा

भारत-कनाडा डील का राजनीतिक महत्व क्या है: भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम समझौते का एक ऐसा राजनीतिक महत्व है जो ऊर्जा सहयोग से कहीं आगे तक जाता है. जो कूटनीति, विश्वास और वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलावों को दर्शाता है. राजनीतिक रूप से, यह समझौता भारत की परमाणु जिम्मेदारी को मिली वैश्विक मान्यता, भारत-कनाडा संबंधों के मजबूत होने और भारत की बढ़ी हुई अंतरराष्ट्रीय साख का प्रतीक है.

इसके अलावा, कनाडा के साथ इस यूरेनियम समझौते का मकसद ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना है. साथ ही भारत के लंबी अवधि के ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देना है. भारत के उच्चायोग के अनुसार, देश में 21 से अधिक पावर रिएक्टर चालू हैं. भारत ने 2032 तक अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 27,500 मेगावाट इलेक्ट्रिक (MWe, megawatts electric) करने का लक्ष्य रखा है.

कनाडा के साथ भारत की यूरेनियम डील उसकी लंबी अवधि की परमाणु ऊर्जा रणनीति का एक हिस्सा है. यह समझौता कनाडा की कंपनी, कैमेको कॉर्पोरेशन के साथ किया गया है. इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारत के परमाणु रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर है.

किस लक्ष्य को पाने के लिए भारत ने कनाडा के साथ यूरेनियम डील की: दरअसल, भारत 2070 तक शुद्ध-शून्य (net-zero) कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने, बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने, ऊर्जा सुरक्षा (आयात पर निर्भरता कम करने) और स्वच्छ ऊर्जा विकल्प के रूप में परमाणु ऊर्जा बढ़ा रहा है. 2047 तक परमाणु क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है.

कनाडा की कंपनी, कैमेको कॉर्पोरेशन (Cameco Corporation), 2027 और 2035 के बीच भारत को लगभग 10,000 टन यूरेनियम की आपूर्ति करेगी. यह महत्वपूर्ण समझौता भारत के विस्तारशील परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. इसके अलावा, यह समझौता दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है.

भारत-कनाडा यूरेनियम डील में क्या खास: भारत और कनाडा के बीच 2 मार्च 2026 को हुई यूरेनियम डील एक प्रमुख दीर्घकालिक ऊर्जा समझौता है, जिसका उद्देश्य भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है. भारत ने कनाडा के साथ 2.6 बिलियन CAD (कनाडाई डॉलर) का एक ऐतिहासिक यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है, जो 1.9 बिलियन USD (अमेरिकी डॉलर) के बराबर है.

इसका महत्व बढ़ने के पीछे एक और वजह यह है कि सिर्फ 1 किलो यूरेनियम से करीब 88 टन कोयले के बराबर ऊर्जा पैदा की जा सकती है. यही कारण है कि मार्च की शुरुआत में भारत ने कनाडा से यूरेनियम को लेकर एक डील पर साइन किया है. आईए जानते हैं कि इस डील के क्या मायने हैं? दुनिया में किस देश के पास सबसे ज्यादा यूरेनियम का भंडार है? भारत के पास कितना यूरेनियम है? इसका उपयोग कहां-कहां किया जा सकता है?

Indias Uranium Deal with Canada: इन दिनों दुनिया में ऊर्जा की मांग काफी बढ़ गई है. यही कारण है कि यूरेनियम का महत्व बढ़ गया है और इसके भंडार को लेकर कंपटीशन काफी तेज हो गया है. दरअसल, परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी (Nuclear Energy) के लिए यूरेनियम सबसे जरूरी संसाधनों में से एक है, जिसका रणनीतिक और आर्थिक महत्व बहुत बड़ा है.

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किस देश के पास सबसे ज्यादा यूरेनियम: IAEA–NEA की संयुक्त “रेड बुक 2024” के अनुसार, दुनिया में लगभग 5.9 मिलियन टन यूरेनियम संसाधन मौजूद हैं. अकेले ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के कुल भंडार का लगभग 28% हिस्सा (1.7 मिलियन टन) है. शीर्ष 5 देशों के पास दुनिया के कुल भंडार का 60% से अधिक हिस्सा है. यूरेनियम संसाधन कुछ ही देशों में, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा में ज्यादा पाए जाते हैं. जबकि, भारत जैसे देश आयात पर निर्भर रहते हैं.

किस देश में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन: यूरेनियम का उत्पादन करने के मामले में कजाकिस्तान सबसे आगे है. अकेले कजाकिस्तान वैश्विक आपूर्ति में 40% का योगदान देता है और सालाना 23,000 से 25,800 टन का उत्पादन करता है. कजाकिस्तान 2009 से दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक रहा है और वैश्विक आपूर्ति पर इसका वर्चस्व है. कनाडा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो बहुत उच्च-गुणवत्ता वाली यूरेनियम खदानों के लिए जाना जाता है.

दुनिया में यूरेनियम का उत्पादन कहां सबसे ज्यादा. (Photo Credit; ETV Bharat)

भारत के पास कितना यूरेनियम: प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (परमाणु ऊर्जा विभाग) के अनुसार, भारत के पास यूरेनियम के कुल संसाधन मध्यम मात्रा में हैं. हालांकि, घरेलू उत्पादन अपेक्षाकृत कम है. देश अपनी परमाणु ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर रहता है. यही कारण है कि देश रूस, कजाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों से यूरेनियम का आयात करता है. AMD ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, मेघालय, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित 47 यूरेनियम भंडारों में 4,36,700 टन (t) इन-सीटू U3O8 की पहचान की है.

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भारत में यूरेनियम का उत्पादन कहां पर होता है: पीआईबी के अनुसार देश में यूरेनियम का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड (जादूगोड़ा, नरवापहाड़, तुरमडीह) और आंध्र प्रदेश (तुम्मालपल्ले) की खदानों में होता है, जिसका संचालन UCIL (यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) करता है. उत्पादित यूरेनियम का उपयोग मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है. हालांकि, राजस्थान के सीकर (रोहिल) और अन्य क्षेत्रों में भी यूरेनियम के भंडार मिलने की पुष्टि हुई है. जिस पर सरकारें काम कर रही हैं.

भंडार होने के बावजूद, भारत यूरेनियम का आयात क्यों करता: दरअसल, अयस्क की निम्न गुणवत्ता (low ore grade) और निष्कर्षण (Extraction) की ज्याद लागत के कारण घरेलू उत्पादन भविष्य की मांग का केवल 25% ही पूरा कर पाता है. इसलिए, भारत कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम का आयात करता है.

यूरेनियम को लेकर भविष्य की योजना: 'प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो' के अनुसार, भविष्य में भारत 13 नए यूरेनियम खनन और प्रसंस्करण परियोजनाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है. इसके साथ ही, खनन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की भी योजना बनाई गई है. भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देना है.

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भारत की कनाडा से डील पर पाकिस्तान ने जताई चिंता: पाकिस्तान ने भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम आपूर्ति समझौते और परमाणु प्रौद्योगिकी सहयोग पर चिंता व्यक्त की है. साथ ही चेतावनी दी है कि इस व्यवस्था से भारत के परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ सकता है और वैश्विक परमाणु अप्रसार ढांचा कमजोर हो सकता है.

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने एक बयान में कहा, "बाहर से यूरेनियम की पक्की आपूर्ति से भारत के घरेलू भंडार प्रभावी रूप से सैन्य इस्तेमाल के लिए मुक्त हो जाते हैं, जिससे उसके भंडार का विस्तार संभव हो पाता है, उसके परमाणु हथियारों के जखीरे में तेजी आती है. साथ ही दक्षिण एशिया के रणनीतिक संतुलन में मौजूदा असमानताएं और गहरी होती हैं."

उन्होंने आगे कहा कि यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु अप्रसार व्यवस्था के प्रति कनाडा की प्रतिबद्धता और उस ढांचे के तहत उसकी संबंधित जिम्मेदारियों को भी कमजोर करती है. यह व्यवस्था नागरिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र में एक अपवाद का प्रतिनिधित्व करती है.

यूरेनियम का उपयोग कहां-कहां होता है: यूरेनियम को समृद्ध (enriched) करके U-235 की सांद्रता में बदला जा सकता है, जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और नौसेना के जहाजों तथा पनडुब्बियों को चलाने वाले परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है. इसका उपयोग परमाणु हथियारों में भी किया जाता है. क्षीण यूरेनियम (depleted uranium) का उपयोग विकिरण से बचाव (radiation shielding) के लिए या कवच-भेदी हथियारों में प्रक्षेप्य (projectiles) के रूप में किया जा सकता है.

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यूरेनियम से बिजली भी पैदा होती: इसके साथ ही यूरेनियम का उपयोग उन वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टरों को ऊर्जा देने के लिए किया जाता है जो बिजली पैदा करते हैं. दुनिया भर में चिकित्सा, औद्योगिक तथा रक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले आइसोटोप बनाने के लिए भी यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है.

यूरेनियम क्या है: यूरेनियम एक चांदी जैसा-सफेद धात्विक रासायनिक तत्व है, जो यूरेनाइट जैसे खनिजों से निकाला जाता है. इसका परमाणु क्रमांक 92 है. इसे रासायनिक प्रतीक 'U' दिया गया है. यूरेनियम के एक परमाणु में 92 प्रोटॉन और 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी तत्वों में यूरेनियम का परमाणु भार सबसे अधिक होता है.

यूरेनियम की खोज किसने और कब की: यूरेनियम की खोज 1789 में एक जर्मन रसायन वैज्ञानिक मार्टिन क्लैप्रोथ ने की थी. उन्होंने बोहेमिया साम्राज्य (जो अब चेकिया में स्थित है) की जोआचिमस्थल चांदी की खदानों से प्राप्त पिचब्लेंड के नमूनों का विश्लेषण करते समय यूरेनियम के एक ऑक्साइड को अलग किया था. उन्होंने अपनी इस खोज का नाम ग्रह 'यूरेनस' के नाम पर "यूरेन" रखा था.

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