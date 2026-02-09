2070 तक नेट जीरो: नीति आयोग ने बताया कैसे मुमकिन होगा ये सफर
नीति आयोग का कहना है कि भारत 2070 तक ग्रोथ को नुकसान पहुंचाए बिना नेट ज़ीरो तक पहुंच सकता है.
Published : February 9, 2026 at 7:20 PM IST
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: नीति आयोग द्वारा जारी एक विस्तृत अध्ययन के अनुसार, भारत साल 2070 तक 'नेट-जीरो' (जीरो उत्सर्जन) के अपने लक्ष्य को आर्थिक विकास में बाधा डाले बिना हासिल कर सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकता है. हालांकि, इसके लिए देश की ऊर्जा प्रणाली, औद्योगिक आधार और निवेश के ढांचे में एक बड़ा और अभूतपूर्व बदलाव करना होगा.
क्या होता है 'नेट जीरो'
इसका अर्थ वातावरण में छोड़ी जाने वाली ग्रीनहाउस गैसों और वातावरण से हटाई जाने वाली गैसों के बीच एक सटीक संतुलन बनाना है. इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कार्बन उत्सर्जन शून्य हो जाएगा, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम उतनी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) वातावरण से वापस सोख लेते हैं जितनी हम उत्सर्जित करते हैं.
इसे एक आसान उदाहरण से समझें: यह एक पानी के बाथटब की तरह है. यदि आप नल खोलते हैं (उत्सर्जन करते हैं), तो आपको ड्रेन (निकास) भी खोलना होगा ताकि पानी का स्तर न बढ़े. जब पानी के आने और निकलने की दर बराबर हो जाती है, तो उसे 'नेट जीरो' कहा जाता है.
'विकसित भारत और नेट जीरो' नामक इस अध्ययन में भारत के कम कार्बन उत्सर्जन वाले भविष्य का एक विस्तृत खाका पेश किया गया है. बिजली, परिवहन, कृषि और वित्त जैसे दस अलग-अलग सरकारी कार्य समूहों के काम के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत कैसे अपनी जीडीपी को साल 2025 के 4.2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर (लगभग आठ गुना) तक ले जा सकता है. साथ ही जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को भी पूरा कर सकता है.
विकसित देशों के विपरीत, जिन्होंने लगभग दो सदियों तक औद्योगिक विकास करने के बाद अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना शुरू किया, भारत के सामने दोहरी चुनौती है. उसे महज कुछ दशकों के भीतर ही तेजी से विकास भी करना है और कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती भी. रिपोर्ट के अनुसार, यह चुनौती तब सामने आ रही है जब दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता है, विकसित देश जलवायु सुधार की दिशा में सुस्त पड़ रहे हैं और स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के लिए जरूरी महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कठिन होती जा रही है.
इन सीमाओं के बावजूद, इस अध्ययन में पाया गया है कि आर्थिक विकास और जलवायु सुधार के लक्ष्य एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं. आकलन किए गए सभी हालातों में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से बढ़ती रहती है और कार्बन उत्सर्जन कम करने के सबसे कठिन रास्तों को अपनाने पर भी भारत की जीडीपी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता.
दो रास्ते, एक विकास लक्ष्य
इस विश्लेषण के केंद्र में दो मुख्य स्थितियां (परिदृश्य) हैं. पहला, वर्तमान नीति परिदृश्य (CPS) जो 2023 तक लागू नीतियों को दर्शाता है. दूसरा, अधिक महत्वाकांक्षी नेट जीरो परिदृश्य (NZS), जो 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने की भारत की उस प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसकी घोषणा COP26 में की गई थी.
यद्यपि दोनों ही स्थितियों में जीडीपी तेजी से बढ़ेगी, लेकिन रिपोर्ट ऊर्जा और उत्सर्जन के परिणामों में एक बड़ा अंतर दिखाती है. नेट जीरो परिदृश्य के अनुसार, अर्थव्यवस्था में कई गुना वृद्धि के बावजूद 2070 तक भारत की कुल ऊर्जा मांग केवल 2 से 2.6 गुना ही बढ़ेगी. आर्थिक विकास और ऊर्जा मांग के बीच यह दूरी ऊर्जा दक्षता में सुधार, व्यापक विद्युतीकरण और स्वच्छ ऊर्जा के तेजी से अपनाए जाने के कारण आएगी.
भारत के निम्न-कार्बन भविष्य का आधार 'बिजली' (Electricity) होगी. कुल ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी 2025 के लगभग 21% से बढ़कर 2070 में करीब 60% हो जाएगी. यह भारी उछाल इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, उद्योगों के विद्युतीकरण और इमारतों व डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली के अधिक उपयोग का परिणाम होगा.
बिजली क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव
इस बदलाव का अर्थ है भारत की विद्युत प्रणाली में एक ऐसा परिवर्तन जो पहले कभी नहीं देखा गया. अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) की स्थापित क्षमता, जो आज लगभग 200-230 गीगावाट है, साल 2070 तक बढ़कर 6,500 से 7,000 गीगावाट के बीच पहुंच जाएगी. कुल मिलाकर, अनुमानित कुल बिजली उत्पादन का 85% से अधिक हिस्सा अक्षय ऊर्जा से प्राप्त होगा.
इस अध्ययन में परमाणु ऊर्जा (Nuclear Energy) को भी एक रणनीतिक भूमिका दी गई है. परमाणु क्षमता आज के लगभग 8 गीगावाट से बढ़कर 2047 तक लगभग 100 गीगावाट और 2070 तक 300 गीगावाट से अधिक होने का अनुमान है. यह अक्षय ऊर्जा के पूरक के रूप में एक स्थिर और कम कार्बन वाला आधार प्रदान करेगा. अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में कोयले के उपयोग में तेजी से गिरावट आएगी, फिर भी यह बिजली ग्रिड की स्थिरता और मजबूती बनाए रखने के लिए एक 'ट्रांजिशनल रिजर्व' (अस्थायी विकल्प) के रूप में सिस्टम का हिस्सा बना रहेगा.
'नेट जीरो' परिदृश्य के अनुसार, ग्रिड के लिए उत्सर्जन कारक (प्रति मेगावाट घंटे बिजली उत्पादन पर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड) में भारी कमी आएगी और 2070 तक यह लगभग शून्य के करीब पहुंच जाएगा.
इमारतें, कूलिंग और निर्माण सामग्री: बड़ी चुनौतियां
भारत के इस बदलाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भविष्य की अधिकांश अर्थव्यवस्था का निर्माण अभी होना बाकी है. भारत की लगभग 86% इमारतें आज अस्तित्व में नहीं हैं, जो बड़े पैमाने पर ऊर्जा दक्षता, कम कार्बन वाली सामग्री और जलवायु के अनुकूल डिजाइन को अपनाने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती हैं.
साथ ही, रिपोर्ट में उपकरणों, विशेष रूप से एयर कंडीशनर (AC) की बढ़ती संख्या से होने वाली बड़ी चुनौतियों की ओर इशारा किया गया है. घरों में ऊर्जा की कुल मांग का लगभग 64% हिस्सा अकेले कूलिंग में खर्च होता है, जबकि इमारतों में इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली का लगभग 27% हिस्सा डेटा सेंटरों से आता है. यदि कड़े मानक और शहरी नियोजन में सुधार नहीं किए गए, तो कूलिंग की मांग उत्सर्जन बढ़ाने का एक मुख्य कारण बन सकती है.
बढ़ती आय के साथ निर्माण सामग्री की मांग भी तेजी से बढ़ेगी. अनुमान है कि 2070 तक प्रति व्यक्ति स्टील (इस्पात) की खपत छह गुना से अधिक बढ़ सकती है, और बुनियादी ढांचे व आवास के कारण सीमेंट की खपत में भी भारी वृद्धि होगी. इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक 'सर्कुलर इकोनॉमी' का रास्ता अपनाया जाए, जहां नए संसाधनों के उपयोग के बजाय रीसाइक्लिंग, सामग्री की बचत और टिकाऊ खपत को प्राथमिकता दी जाए.
परिवहन का विद्युतीकरण और शहरी नियोजन है बेहद जरूरी
जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ेगा और लोगों में बेहतर गतिशीलता की इच्छा बढ़ेगी, इस सदी के मध्य तक परिवहन की मांग चार से पांच गुना तक बढ़ने की उम्मीद है. 'नेट जीरो' परिदृश्य के अनुसार, तब तक सड़क परिवहन का लगभग 71% हिस्सा इलेक्ट्रिक हो जाएगा. इसका मुख्य कारण बिजली के स्वच्छ स्रोतों में प्रगति और बैटरी की कीमतों में आने वाली कमी होगी.
हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केवल विद्युतीकरण ही काफी नहीं है. कार्बन उत्सर्जन को रोकने और भीड़भाड़, वायु प्रदूषण व जमीन के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए कुछ अन्य कदम उठाने भी बहुत जरूरी हैं. इनमें मास ट्रांजिट सिस्टम (जैसे मेट्रो और बसें), रेलवे का विस्तार और परिवहन-आधारित शहरी विकास शामिल हैं.
नौकरी, जमीन और सामाजिक बदलाव के जोखिम
इस बदलाव के सामाजिक परिणाम बहुत व्यापक होंगे. भारत के लगभग 150 जिलों में करीब 1.8 करोड़ (18 मिलियन) श्रमिक जीवाश्म ईंधन (जैसे कोयला और पेट्रोल) से जुड़े क्षेत्रों में काम करते हैं, जबकि देश की 46% कार्यबल खेती पर निर्भर है. यदि इस दिशा में सही कदम नहीं उठाए गए, तो इस बदलाव के कारण क्षेत्रीय स्तर पर नौकरियां खत्म हो सकती हैं और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है.
वहीं दूसरी ओर, यह उम्मीद भी है कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने से 2050 तक 10 लाख से ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी. ये नौकरियां अक्षय ऊर्जा, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में मिलेंगी. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि एक न्यायपूर्ण बदलाव के लिए कौशल विकास, नई तकनीकों का प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्तर पर उद्योगों के विविधीकरण की जरूरत है.
जमीन के इस्तेमाल का मुद्दा भी काफी संवेदनशील है. 'नेट जीरो' लक्ष्य को पूरा करने और बिजली क्षेत्र के विस्तार के लिए भारत की 11% बंजर भूमि की आवश्यकता हो सकती है, जिसका मतलब है कि भूमि का बहुत सावधानी से नियोजन करना होगा. जमीन से जुड़े विवादों को कम करने के लिए रूफटॉप सोलर, फ्लोटिंग सोलर (पानी पर तैरते प्रोजेक्ट) और हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क जैसे विकल्पों को बेहतर समाधान माना गया है.
22.7 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय चुनौती
इस अध्ययन में जिस सबसे बड़ी बाधा की पहचान की गई है, वह है फंडिंग (वित्तपोषण). साल 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए कुल 22.7 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी. यह मौजूदा नीतियों के तहत जरूरी निवेश से लगभग 8 ट्रिलियन डॉलर अधिक है. इसमें से आधे से ज्यादा निवेश केवल बिजली क्षेत्र में करना होगा, जो अक्षय ऊर्जा क्षमता, स्टोरेज (बैटरी), ट्रांसमिशन और ग्रिड के आधुनिकीकरण पर खर्च किया जाएगा.
घरेलू बचत में वृद्धि, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों और बढ़ते विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बावजूद, इसमें लगभग 6.5 ट्रिलियन डॉलर की कमी रहने का अनुमान है. इस वित्तीय खाई को पाटने के लिए अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त, मिश्रित वित्त विधियों, बड़े पूंजी बाजारों के साथ-साथ पेंशन और बीमा फंड जैसे संस्थागत निवेशकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होगी.
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव रहेगा सीमित और नियंत्रण में
मैक्रोइकॉनॉमिक (समष्टि अर्थशास्त्र) प्रभावों पर आधारित एक अलग खंड बताता है कि 'नेट-जीरो' की ओर बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला समग्र प्रभाव नियंत्रण में रहेगा. अनुमान है कि साल 2050 तक जीडीपी विकास दर में केवल 0.5% तक का ही उतार-चढ़ाव आएगा. यह संकेत देता है कि पर्यावरण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आर्थिक समृद्धि का बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है.
शुरुआत में, बुनियादी ढांचे पर भारी खर्च और बदलाव के लिए दिए जाने वाले सहयोग के कारण सरकारी खजाने पर अल्पकालिक दबाव पड़ सकता है. हालांकि, समय के साथ जीवाश्म ईंधन पर मिलने वाली सब्सिडी में कमी, ऊर्जा दक्षता में सुधार और वैश्विक तेल कीमतों के उतार-चढ़ाव से राहत मिलने के कारण इस दबाव की भरपाई हो जाएगी.
ऊर्जा सुरक्षा में होगा बड़ा सुधार
रिपोर्ट के अनुसार, भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार सबसे बड़े आर्थिक लाभों में से एक होगा. वर्तमान में भारत अपनी जरूरत का 89% तेल और 47% प्राकृतिक गैस आयात करता है. लेकिन 2070 तक, भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी घटकर मात्र 14% रह जाएगी. जो थोड़ा-बहुत उत्सर्जन बचेगा, उसे 'कार्बन कैप्चर' तकनीक के जरिए खत्म कर दिया जाएगा.
जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आने से भारत का व्यापार संतुलन मजबूत होगा और वैश्विक भू-राजनीतिक झटकों (जैसे युद्ध या तनाव) का खतरा कम होगा. भले ही इस दौरान क्लीन एनर्जी के लिए जरूरी खनिजों का आयात थोड़ा बढ़ेगा, फिर भी लंबी अवधि में देश को राजकोषीय और बाहरी स्थिरता मिलेगी.
विकास ही है जलवायु सुरक्षा
इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक जिम्मेदारी में एक बड़े असंतुलन की ओर इशारा करती है. दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन (1990 से 2023 के बीच) में भारत की हिस्सेदारी मात्र 3% रही है. इसके बावजूद, भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिन पर जलवायु परिवर्तन का सबसे गहरा खतरा मंडरा रहा है. जिला स्तर पर जलवायु संबंधी जोखिमों का असर पहले से ही देश की खेती, जल संसाधनों और लोगों की आजीविका पर दिखने लगा है.
इसी पृष्ठभूमि में, रिपोर्ट 'विकास' को ही जलवायु सुरक्षा के एक कवच के रूप में पेश करती है. स्वच्छ बुनियादी ढांचे, कुशल शहरों और मजबूत प्रणालियों में निवेश करके भारत अपनी आर्थिक प्रगति को जारी रखते हुए अपनी जनता की आजीविका को भी सुरक्षित रख सकता है.
