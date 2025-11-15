जयपुर में मोहन भागवत बोले- वैश्विक संकट से समाधान की राह भारत से ही निकलेगी
जयपुर में दीनदयाल स्मृति व्याख्यान-2025 में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एवं एकात्मक मानव दर्शन पर व्याख्यान.
Published : November 15, 2025 at 10:35 PM IST
जयपुर: दुनिया आज वैश्विक संकटों से जूझ रही है. तकनीकी प्रगति के बावजूद मनुष्य मानसिक असंतोष, पर्यावरण विनाश, आर्थिक असमानता और नए रूपों के युद्धों से घिरा है. ऐसे समय में वैश्विक समुदाय समाधान की खोज में भारत की ओर देख रहा है. ये कहना है संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत का. जयपुर में शनिवार को दीनदयाल स्मृति व्याख्यान-2025 में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एवं एकात्मक मानव दर्शन विषय पर बोलते हुए उन्होंने ये बात कही. साथ ही कहा कि एकात्मक मानव दर्शन मानव कल्याण के उस संतुलित मार्ग को पेश करता है जो आधुनिक चुनौतियों के बीच स्थायी उत्तर दे सकता है.
तकनीकी सुविधाओं के बीच मनुष्य मानसिक संकट में: एकात्म मानववाद पर केंद्रित ये व्याख्यान देश की बौद्धिक दिशा, सामाजिक एकता और वैश्विक दृष्टि पर मंथन का महत्वपूर्ण मंच बना. जयपुर के एसएमएस इंडोर स्टेडियम में एकात्म मानवदर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, शोधकर्ता, शिक्षक और स्वयंसेवक उपस्थित रहे. इस दौरान अपने संबोधन में संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि एकात्मक मानववाद के 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और मौजूदा वैश्विक स्थिति को समझने के लिए सनातन तत्वों के आलोक में विश्लेषण आवश्यक है. उन्होंने तकनीकी विकास पर चिंता जताते हुए कहा कि सुविधाएं बढ़ीं, लेकिन मनुष्य के मन का संतोष नहीं बढ़ा. मशीनों ने इंसान की मेहनत कम की है, पर सुख-शांति में कमी आई है. भागवत ने सवाल उठाया कि क्या सुविधाएं बढ़ने से मनुष्य का आंतरिक संतोष भी बढ़ा है?
इसे भी पढ़ें- RSS प्रमुख मोहन भागवत का पांच दिवसीय जयपुर प्रवास, संघ के शताब्दी वर्ष पर कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग
वैश्विक संकट पर कड़ी टिप्पणी : भागवत ने कहा कि दुनिया अभूतपूर्व संकटों से गुजर रही है. युद्धों के तरीके बदल गए हैं, लेकिन पीड़ा बढ़ी है. चार फीसदी लोग दुनिया के 80% संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं. अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है. दवाइयों की संख्या बढ़ने के साथ बीमारियां भी बढ़ी हैं. और पर्यावरण विनाश तेज गति से बढ़ रहा है. बलवान देशों के संघर्ष का दर्द कमजोर देशों को झेलना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से चली आ रही समस्याओं का हल नहीं मिल पाया है, उल्टा स्थिति और बिगड़ रही है. हालांकि दुनिया समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है.
भारत है उम्मीद का केंद्र: डॉ. भागवत ने कहा कि पश्चिम ने ज्ञान की साधना में प्रगति की, लेकिन आगे चलकर रुक गया, जबकि भारत नहीं रुका. इंच-इंच चलने वाला भारत अब मील-मील के हिसाब से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत की भाषाई-सांस्कृतिक विविधता कभी विवाद का विषय नहीं बनी. भारत के पास वो चिंतन, मन, बुद्धि और व्यवहार की क्षमता है, जिससे दुनिया के अनुत्तरित प्रश्नों का समाधान निकल सकता है. आज दुनिया इस दुविधा में है कि नए अविष्कार तो हो रहे हैं, लेकिन इन्हें उपयोग करने वाला मनुष्य ही बच पाएगा या नहीं, इसकी चिंता वैश्विक स्तर पर है, और जिस उत्तर की तलाश पश्चिम नहीं कर पाया, वो उत्तर भारत के पास है. दुनिया मान रही है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान भारत से संभव है.
इसे भी पढ़ें- 'हिंदू धर्म भी रजिस्टर नहीं है', RSS की कानूनी स्थिति पर बोले मोहन भागवत
भारत की परिवार व्यवस्था ही अर्थतंत्र की असली शक्ति: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि भारतीय जब भी बाहर गए, किसी को लूटा नहीं, किसी को पीटा नहीं, बल्कि सबको सुखी किया. उन्होंने कहा कि रहन-सहन, खानपान और वेशभूषा में पिछले दशकों में बहुत बदलाव आया है, लेकिन सनातन विचार नहीं बदला. यही सनातन विचार एकात्म मानव दर्शन का मूल है, जो बताता है कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, हमारे भीतर स्थित है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सबका हित साधते हुए अपना विकास करना, यही वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. वहीं, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में समय-समय पर बड़ी आर्थिक उथल-पुथल होती रहती है, लेकिन भारत पर इसका प्रभाव सबसे कम पड़ता है, क्योंकि यहां की परिवार व्यवस्था देश के अर्थतंत्र की सबसे मजबूत नींव है.
संघ की बढ़ती वैश्विक भूमिका: डॉ. मोहन भागवत ने बताया कि RSS आज दुनिया के पांचों महाद्वीपों में चर्चा का विषय है. विदेशों से प्रतिनिधि आते हैं, पूछते हैं कि क्या आप हमें ऐसा कार्यक्रम चलाना सिखा सकते हैं? कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दीया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, सांसद मंजू शर्मा, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.
इसे भी पढ़ें- भारत को धर्म-आधारित राष्ट्र के रूप में स्थापित होना होगा : मोहन भागवत