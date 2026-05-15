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'ईरान-अमेरिका तनाव कम कराने में भारत निभा सकता है अहम भूमिका' : रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव

रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को कम करने में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है.

RUSSIAN FM SERGEY LAVROV
रूस के विदेश मंत्री लावरोव (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 15, 2026 at 2:52 PM IST

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नई दिल्ली : रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के भारत में हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को उन्होंने मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कम करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

उन्होंने कहा कि भारत के पास मजबूत कूटनीतिक अनुभव है और दुनिया में उसकी अच्छी छवि है, इस वजह से वह लंबे समय तक शांति बनाए रखने में मदद कर सकता है. लावरोव ने कहा कि फिलहाल पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू कराने में मदद कर रहा है, ताकि तुरंत पैदा हुए संकट को कम किया जा सके.

दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत
रूसी विदेश मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर लंबे समय के लिए किसी भरोसेमंद मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है, तो भारत यह जिम्मेदारी निभा सकता है. लावरोव ने कहा कि भारत सिर्फ एक बड़ा देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. उन्होंने कहा कि भारत को पश्चिम एशिया से तेल की बड़ी मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए वहां शांति और स्थिरता भारत के हित में भी है.

रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने सुझाव दिया कि भारत, ब्रिक्स (BRICS Summit 2026) की अध्यक्षता करते हुए, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को बातचीत के लिए एक मंच पर ला सकता है.

ईरान-अरब देशों के बीच तनाव बढ़ाने कुछ देश जानबूझकर की कोशिश-विदेश मंत्री
रूसी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ देशों के द्वारा जानबूझकर ईरान और अरब देशों के बीच तनाव बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि रूस का प्रयास इसके विपरीत है और वह चाहता है कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हालात सामान्य किए जाएं. सर्गेई लावरोव ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल पर भी आक्रामक रवैया अपनाने का आरोप लगाया.

लावरोव ने कहा कि किसी भी संघर्ष को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना बेहद जरूरी है. रूस का इस बारे में मानना है कि पश्चिम एशिया में तनाव को कम करने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए और युद्ध की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए.

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