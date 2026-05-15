'ईरान-अमेरिका तनाव कम कराने में भारत निभा सकता है अहम भूमिका' : रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव
रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को कम करने में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है.
Published : May 15, 2026 at 2:52 PM IST
नई दिल्ली : रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के भारत में हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को उन्होंने मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कम करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
उन्होंने कहा कि भारत के पास मजबूत कूटनीतिक अनुभव है और दुनिया में उसकी अच्छी छवि है, इस वजह से वह लंबे समय तक शांति बनाए रखने में मदद कर सकता है. लावरोव ने कहा कि फिलहाल पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू कराने में मदद कर रहा है, ताकि तुरंत पैदा हुए संकट को कम किया जा सके.
#WATCH | Delhi: At a media briefing, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov speaks on West Asia crisis— ANI (@ANI) May 15, 2026
Translating his words, a translator says, " the most important thing is to put an end to this... we discussed this during the ministerial assembly. i don't think brics should… https://t.co/jRP3IVcf51 pic.twitter.com/5dxVGueQjg
दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत
रूसी विदेश मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर लंबे समय के लिए किसी भरोसेमंद मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है, तो भारत यह जिम्मेदारी निभा सकता है. लावरोव ने कहा कि भारत सिर्फ एक बड़ा देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. उन्होंने कहा कि भारत को पश्चिम एशिया से तेल की बड़ी मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए वहां शांति और स्थिरता भारत के हित में भी है.
रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने सुझाव दिया कि भारत, ब्रिक्स (BRICS Summit 2026) की अध्यक्षता करते हुए, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को बातचीत के लिए एक मंच पर ला सकता है.
#WATCH | Delhi: At a media briefing, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov speaks on West Asia crisis— ANI (@ANI) May 15, 2026
Translating his words, a translator says, " the most important thing is to put an end to this... we discussed this during the ministerial assembly. i don't think brics should… https://t.co/jRP3IVcf51 pic.twitter.com/5dxVGueQjg
ईरान-अरब देशों के बीच तनाव बढ़ाने कुछ देश जानबूझकर की कोशिश-विदेश मंत्री
रूसी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ देशों के द्वारा जानबूझकर ईरान और अरब देशों के बीच तनाव बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि रूस का प्रयास इसके विपरीत है और वह चाहता है कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हालात सामान्य किए जाएं. सर्गेई लावरोव ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल पर भी आक्रामक रवैया अपनाने का आरोप लगाया.
#WATCH | Delhi: At a media briefing, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov speaks on his visit to India— ANI (@ANI) May 15, 2026
Translating his words, a translator says, " during the talks with the foreign minister of india jaishankar, and during a lengthy reception and conversation with the prime… pic.twitter.com/wCocIuJlv5
लावरोव ने कहा कि किसी भी संघर्ष को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना बेहद जरूरी है. रूस का इस बारे में मानना है कि पश्चिम एशिया में तनाव को कम करने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए और युद्ध की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए.
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