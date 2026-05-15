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'ईरान-अमेरिका तनाव कम कराने में भारत निभा सकता है अहम भूमिका' : रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव

रूस के विदेश मंत्री लावरोव ( ANI )

नई दिल्ली : रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के भारत में हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को उन्होंने मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कम करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. उन्होंने कहा कि भारत के पास मजबूत कूटनीतिक अनुभव है और दुनिया में उसकी अच्छी छवि है, इस वजह से वह लंबे समय तक शांति बनाए रखने में मदद कर सकता है. लावरोव ने कहा कि फिलहाल पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू कराने में मदद कर रहा है, ताकि तुरंत पैदा हुए संकट को कम किया जा सके. दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत

रूसी विदेश मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर लंबे समय के लिए किसी भरोसेमंद मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है, तो भारत यह जिम्मेदारी निभा सकता है. लावरोव ने कहा कि भारत सिर्फ एक बड़ा देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. उन्होंने कहा कि भारत को पश्चिम एशिया से तेल की बड़ी मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए वहां शांति और स्थिरता भारत के हित में भी है.