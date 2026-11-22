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भारत और बुल्गारिया ने द्विपक्षीय संबंधों, IMEC और काला सागर की स्थिति पर की चर्चा

नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा के साथ मीटिंग के दौरान. ( PTI )

नई दिल्ली: भारत और बुल्गारिया ने शनिवार को व्यापार, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों में अपने आपसी सहयोग की समीक्षा की. साथ ही, दोनों पक्षों ने आईएमईसी, काला सागर की स्थिति और यूक्रेन विवाद पर भी चर्चा की.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अपनी बुल्गारियाई समकक्ष वेलिस्लावा पेट्रोवा के साथ बातचीत की. जयशंकर ने बाद में एक्स पर पोस्ट किया, 'आज दोपहर बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेत्रोवा-चामोवा से मिलकर खुशी हुई.

उन्होंने कहा कि पेट्रोवा का दौरा तब हो रहा है जब भारत 'यूरोपियन यूनियन के साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत कर रहा है, और हम उस प्रोसेस में आपके दिए गए सभी सपोर्ट के लिए फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं.'

मीटिंग के दौरान अपनी शुरुआती बातों में जयशंकर ने कहा, 'हमारी टीमों ने सहयोग का एक डिटेल्ड रोडमैप तैयार किया है, इसलिए हम आज उसे मंजूरी देंगे, और मुझे लगता है कि इससे हमारी आगे की एक्टिविटीज के लिए एक बहुत साफ रास्ता मिलेगा.'

इस बात पर सहमत हुए कि इंडिया-यूरोपीय यूनियन एफटीए के बाद 'हमारे बिजनेस के बीच जोरदार बातचीत' होनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर(IMEC ) और दूसरी कनेक्टिविटी पहलों की संभावनाओं पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया. विदेश मंत्री ने अपने पोस्ट में कहा, 'ब्लैक सी की स्थिति और यूक्रेन विवाद पर चर्चा की तारीफ की.'

ट्रेड, कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और टैलेंट मोबिलिटी सहित हमारे बाइलेटरल कोऑपरेशन को रिव्यू किया. हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ते पी2पी लिंकेज और कल्चरल एक्सचेंज के साथ-साथ भारत-यूरोपीय यूनियन संबंधों को गहरा करने की तारीफ की.'

विदेश मंत्री ने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लागू होने से, जिसकी भारत को जल्द ही उम्मीद है, निश्चित रूप से 'उस रिश्ते में एक नई तेजी आएगी और जब ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टैलेंट की बात आती है, तो हम यूरोप के साथ और भी बहुत कुछ करने की उम्मीद करते हैं.'

मीटिंग के दौरान जयशंकर ने हाल ही में हुए 'दुखद सड़क हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों' के प्रति भारत की संवेदना भी जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की. उन्होंने आगे कहा, 'मैं इस मौके पर ब्लैक सी में हमला हुए जहाजों में सवार हमारे नाविकों को वापस लाने और उनमें से कुछ को चोट लगने पर उनकी देखभाल करने के लिए आपकी सरकार द्वारा दिए गए सपोर्ट के लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं.'

मंत्री ने जून में सोफिया की अपनी यात्रा को याद किया और कहा कि यह यात्रा 'हमारे रिश्ते को नई एनर्जी और बढ़ावा' देने में बहुत मददगार थी. विदेश मंत्री ने कहा, 'इसलिए आज हमारे पास अपने संबंधों में हुई प्रगति का आकलन करने और व्यापार और निवेश से लेकर रक्षा, शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, एआई, अंतरिक्ष, पर्यटन और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों को देखने का एक वास्तविक मौका है.'

उन्होंने बताया कि भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप और मोबिलिटी पर एक फ्रेमवर्क पर साइन किए हैं. मंत्री ने कहा, 'हमने अभी-अभी होराइजन यूरोप के लिए बातचीत पूरी की है, और हमने अभी-अभी अपनी 7वीं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिव्यू मीटिंग भी की है.'

उन्होंने आगे कहा, 'तो चाहे वह हमारा बाइलेटरल कॉन्टेक्स्ट हो, हमारा यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट हो, या असल में हमारा मल्टीलेटरल रिश्ता हो, जहाँ हमारा साथ काम करने का एक लंबा, करीबी इतिहास रहा है, एक बहुत मजबूत नींव है जिस पर आज हम अपने रिश्तों को आगे बढ़ा सकते हैं.'

जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बुल्गारिया के विदेश मंत्री के बातचीत के दौरान पानी पर तैरती गुलाब की पंखुड़ियों वाले एक सजावटी बर्तन के पास रुकने और पंखुड़ियों की तारीफ करने के विजुअल भी शेयर किए.