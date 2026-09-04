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हर 40 दिन में एक नया एयरपोर्ट, 10 साल में 100 और का टारगेट; 11 नए फ्लाइंग स्कूल को मंजूरी

12 साल में औसतन हर 40 दिन में एक नया एयरपोर्ट देश में बना. ( Photo Credit; Getty Images )

10 साल में 100 नए एयरपोर्ट बनाएगा भारत: केंद्र सरकार अपनी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम 'उड़ान' (UDAN) के तहत, अगले 10 साल में लगभग 30,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 100 नए एयरपोर्ट बनाएगी. इस योजना पर तेजी से काम चल रहा है. नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने हाल ही में इस योजना की घोषणा की है. उनके अनुसार, देश अपने एविएशन नेटवर्क का विस्तार कर रहा है. 2014 में जहां 74 एयरपोर्ट थे वहीं ये अब बढ़कर 2026 में 166 हो गए हैं. यानी देश ने पिछले 12 साल में लगभग हर 40 दिन में एक नया एयरपोर्ट या टर्मिनल तैयार किया है.

देश में बढ़ रही हवाई यात्रियों की संख्या: कोरोना महामारी के सबसे बुरे दौर यानी वित्त वर्ष 2020-21 में हवाई यात्रियों की संख्या 11.51 करोड़ रह गई थी. हालांकि, उसके बाद से इसमें लगभग 260% से अधिक की वृद्धि देखी जा चुकी है. भारतीय विमानन बाजार में घरेलू यात्रियों की हिस्सेदारी लगभग 78% से 80% के बीच बनी हुई है, जो यह दिखाता है कि देश के भीतर हवाई सफर करने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है.

नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2025 के अंत तक भारत में कुल सालाना हवाई यात्रियों का यह आंकड़ा करीब 25 करोड़ जोकि केवल चुनिंदा अनुसूचित उड़ानों के प्रस्थान के आधार पर है या सभी हवाई अड्डों के कुल फुटफॉल के मामले में रिकॉर्ड ऊंचाई को छू रहा है.

हर साल 24 करोड़ लोग करते हैं हवाई यात्रा: इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सालाना हवाई यात्रियों की संख्या 24 करोड़ के पार पहुंच चुकी है. जिसके साल 2030 तक 50 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है. वित्त वर्ष 2024-25 में 42.00 करोड़ हवाई यात्री रिकॉर्ड किए गए. जिसमें 33.89 करोड़ घरेलू उड़ान के यात्री और 8.11 करोड़ अंतरराष्ट्रीय उड़ान के यात्री रहे.

देश की एविएशन इंडस्ट्री कितनी बड़ी: इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) की रिपोर्ट के मुताबिक, देश का एविएशन सेक्टर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है. जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है. इसके साथ ही, घरेलू विमानन (Domestic Aviation) के मामले में भारत पहले से ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है. वर्ष 2026 में इंडस्ट्री लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपए (16.53 अरब डॉलर) से 1.71 लाख करोड़ रुपए (18.14 अरब डॉलर) के बीच है. जो सालाना 11.7% की दर (CAGR) से बढ़ रहा है. इसके 2034 तक बढ़कर 45.59 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.

अब सरकार अगले 10 साल में 100 और एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए 30 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. ETV Bharat की रिपोर्ट में आईए जानते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एविएशन इंडस्ट्री में आने वाले सालों में क्या-क्या बदलाव और देखने को मिलेंगे.

हैदराबाद: India Build 100 More Airports: देश की एविएशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदल रही है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2014 में जहां देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 166 हो गई है. यानी बीते 12 साल में औसतन हर 40 दिन में एक नया एयरपोर्ट या नया टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है.

कहां बनेंगे 100 एयरपोर्ट: उड़ान के तहत जो 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे उनमें टियर-2 और टियर-3 शहरों, दूर-दराज और हिमालयी इलाकों, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह जैसे द्वीपीय क्षेत्रों के लिए हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा के एयरपोर्ट्स को तेजी से डेवलप किया जाएगा. मंत्री के अनुसार, इसका मकसद हवाई यात्रा को ज्यादा आसान बनाने के साथ ही छोटे शहरों और इलाकों में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ावा देना है.

पायलट्स की कमी दूर करने के लिए खुलेंगे 11 फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल: सरकार, घरेलू पायलट ट्रेनिंग क्षमता को बढ़ाने और विदेशी फ्लाइंग स्कूलों पर निर्भरता कम करने के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के 7 एयरपोर्ट्स पर 11 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTOs) शुरू करने जा रही है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में देश में 41 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) कुल 63 परिचालनरत बेस (उड़ान स्थलों) से संचालित हो रहे हैं.

हर साल देश को मिलते 800-1000 पायलट: देश के 41 FTOs की क्षमता लगभग 3,500 छात्रों को प्रशिक्षित करने की है. अगर हर साल जारी होने वाले कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) के आंकड़ों को देखें, तो इन FTOs से सालाना 800 से 1,000 पायलट प्रशिक्षण पूरा करके निकलते हैं. 30 जून 2026 तक देश में कुल 1,331 कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) जारी किए गए. इनमें से 791 पायलट्स ने भारतीय FTO से ट्रेनिंग पूरी की है, जबकि बाकी 540 ने विदेश में ट्रेनिंग ली.

14000 पायलट करोड़ों घरेलू यात्रियों को करा रहे हवाई यात्रा: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी करीब 25,000 से अधिक सक्रिय लाइसेंस प्राप्त पायलट हैं. हालांकि, इनमें से एक बड़ा हिस्सा एयरलाइंस के एक्टिव पेरोल से बाहर या विदेशी कंपनियों में काम कर रहा है. भारतीय एयरलाइंस में सीधे तौर पर करीब 14,000 पायलट ही काम कर रहे हैं. घरेलू FTO से सालाना निकलने वाले 800-1000 पायलट की तुलना में मांग 1,500 से ज्यादा की है. यही वजह है कि सरकार घरेलू स्तर पर नए फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल (FTO) खोलने पर जोर दे रही है.

देश को हर साल 2000 पायलट की जरूरत: देश के एविएशन क्षेत्र के विस्तार, एयरलाइंस के तेजी से बढ़ते रूट और पुराने पायलट्स की सेवानिवृत्ति को देखते हुए देश को हर साल 1,500 से 2,000 नए पायलट्स की जरूरत है. इसके साथ ही एविएशन सेक्टर की रफ्तार को देखते हुए अगले 10 साल में 30,000 से ज्यादा अतिरिक्त पायलट की जरूरत होगी. इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार नए फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTOs) खोलने की ओर अपने कदम बढ़ा रही है.

घरेलू से लेकर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में कोरोना के बाद लगातार बढ़ोतरी हो रही. (Photo Credit; Getty Images)

नए ट्रेनिंग स्कूल हर साल देंगे 750 अतिरिक्त पायलट: देश के एविएशन सेक्टर की तेज रफ्तार को देखते हुए सरकार ने जो 11 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल शुरू करने की योजना तैयार की है, वह पायलट्स की कमी को दूर करेगी. सभी नए ट्रेनिंग स्कूल के पूरी तरह से चालू होने पर देश की घरेलू पायलट ट्रेनिंग क्षमता में हर साल 750 अतिरिक्त कैडेट्स की बढ़ोतरी होगी. इससे भविष्य में पायलटों की घरेलू संख्या और तेजी से बढ़ेगी.

फ्लाइंग ट्रेनिंग होगी सस्ती, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर: देश में ट्रेनिंग क्षमता बढ़ने से पायलट बनने के इच्छुक लोगों को विदेश में महंगी फ्लाइट ट्रेनिंग जगह अपने ही देश में सस्ता प्रशिक्षण मिल जाएगा. साथ ही ट्रेनिंग पर होने वाला खर्च देश में ही रहेगा और कुशल रोजगार के अवसर पैदा होंगे. देश का एविएशन इकोसिस्टम भी मजबूत होगा. नए FTO वर्ल्ड-क्लास पायलट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके एविएशन सेक्टर की भविष्य की मांग को पूरा करेंगे.

11 एयरपोर्ट्स को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी: देश की सरकार पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत एयरपोर्ट्स का निजीकरण करने की योजना बना रही है. इसके तहत 11 एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा. इसका मकसद एयरपोर्ट के कामकाज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के साथ-साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है.

इस मॉडल को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि बाजार में किसी एक कंपनी का बहुत ज्यादा दबदबा न बने और फाइनेंशियल लेवरेज (कर्ज) से जुड़े जोखिम कम हों. इससे प्राइवेट कैपिटल और ऑपरेशनल विशेषज्ञता आने की उम्मीद है, साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि छोटे एयरपोर्ट्स को इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट मिलता रहे.

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