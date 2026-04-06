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बौद्ध पर्यटन को पंख लगाने की तैयारी: बिहार, यूपी और आंध्र के लिए करोड़ों का बजट मंजूर, क्या सुधरेगी जमीनी हकीकत?

तिब्बती बौद्ध लामा नए साल 2026 के पहले दिन, गुरुवार, 1 जनवरी, 2026 को बिहार के गया जिले के बोधगया में, काग्यू मोनलम विश्व शांति प्रार्थना के दौरान पारंपरिक भिक्षा देने की रस्में करते हुए. ( IANS )

जैसे-जैसे भारत आध्यात्मिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को तलाशने की कोशिश कर रहा है, उद्योग विशेषज्ञों ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि मजबूत बुनियादी ढांचे और समग्र गंतव्य प्रबंधन के बिना, तीर्थयात्रियों की यात्रा उनके अपेक्षित अनुभव से कम रह सकती है.

उन्होंने आगे कहा, "प्रमुख बौद्ध स्थलों का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा भारत में होने के बावजूद, देश ने उनकी पूरी क्षमता का विकास नहीं किया है. इनमें से कई जगहों पर बुनियादी पर्यटक सुविधाएं अब भी अपर्याप्त हैं. खराब बुनियादी ढांचा, सड़कों की कमजोर कनेक्टिविटी, सीमित उड़ान सेवाएं और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं विकास में बाधा बनी हुई हैं. ये कमियां न केवल पर्यटकों की संतुष्टि को प्रभावित करती हैं, बल्कि उन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता को भी सीमित करती हैं जिन्होंने अपने बौद्ध पर्यटन सर्किट विकसित करने में भारी निवेश किया है."

ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन (PR काउंसिल) के चेयरमैन राजन सहगल ने ईटीवी भारत से बातचीत में मुख्य चिंताओं को उजागर करते हुए कहा कि गंतव्य प्रबंधन की कमी एक बड़ी बाधा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, "यदि भारत आध्यात्मिक पर्यटन, विशेष रूप से बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देना चाहता है, तो उसे कुशल प्रबंधन प्रणाली विकसित करनी चाहिए और बुनियादी ढांचे में काफी सुधार करना चाहिए."

भूटानी लामा बोधगया में भूटान मठ में पारंपरिक ब्लैक हैट ड्रम डांस करते हुए. यह तस्वीर 11 जनवरी, 2026 की है. (IANS)

सरकार की पहल के माध्यम से बेहतर प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षित पर्यटन सहायकों और बहुभाषी गाइडों की मदद से अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को एक सुगम और समृद्ध अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य है. कई तीर्थयात्रियों के लिए, इन स्थलों की यात्रा केवल घूमना नहीं बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा है. लेकिन बुनियादी ढांचे, स्थिरता और सामुदायिक भागीदारी को जोड़ने वाले व्यापक प्रबंधन के बिना, बौद्ध पर्यटन की वास्तविक क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाएगा.

नई दिल्लीः पर्यटन मंत्रालय ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के धार्मिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बौद्ध पवित्र स्थलों को बढ़ावा दिया है. हालांकि, पर्यटन उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि प्रभावी "डेस्टिनेशन मैनेजमेंट" की कमी अभी भी एक बड़ी बाधा बनी हुई है. अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, खराब कनेक्टिविटी, अनियंत्रित स्थानीय सेवाएं और अपर्याप्त उड़ान सुविधाएं अक्सर आगंतुकों के अनुभव को खराब कर देती हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोधगया में प्रार्थना करते हुए. यह फाइल फोटो 30 अप्रैल, 2025 का है. (IANS)

इसी तरह की चिंताओं को दोहराते हुए, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रबंध समिति के सदस्य मानव सोनी ने कहा कि हालांकि बौद्ध सर्किट काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आगे के विकास की काफी गुंजाइश है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन सर्किटों को बेहतर बनाने और अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार का निरंतर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है.

सोनी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "यदि विदेशी पर्यटक इन स्थलों पर आ रहे हैं, तो वहां पांच सितारा होटल शृंखलाओं सहित पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले आवास होने चाहिए, साथ ही जमीन पर उचित व्यवस्था और आगंतुकों की जरूरतों के अनुसार अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए."

विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यटक न केवल आध्यात्मिक शांति, बल्कि आराम, सुरक्षा और सुविधा भी चाहते हैं. विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और आतिथ्य सेवाओं के बिना, अत्यधिक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले स्थल भी अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरने में संघर्ष कर सकते हैं.

बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें प्रचार-प्रसार के साथ बुनियादी ढांचे के विकास को जोड़ा गया है. विदेशी मिशनों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और ट्रैवल ट्रेड क्षेत्र के साथ मिलकर भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जा रहा है.

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर में. यह तस्वीर 17 दिसंबर, 2024 की है. (IANS)

सरकार के अनुसार, पर्यटन रोड शो, अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों, मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित कई प्रचार गतिविधियां चलाई जा रही हैं. विदेशी टूर ऑपरेटरों के लिए 'फैम (FAM) टूर्स' आयोजित किए जाते हैं, जिससे वे खुद इन स्थलों का अनुभव कर सकें. इसके अलावा, स्थानीय टूर ऑपरेटरों के साथ निरंतर संवाद और डिजिटल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लक्षित अभियानों के जरिए अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिल रही है.

बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर, सरकार कई प्रमुख योजनाओं के माध्यम से बौद्ध सर्किट सहित पर्यटन स्थलों के विकास में निवेश कर रही है. सरकार ने हाल ही में बताया कि 'स्वदेश दर्शन' और 'स्वदेश दर्शन 2.0' एकीकृत गंतव्य विकास पर केंद्रित हैं, जबकि 'प्रसाद' योजना का लक्ष्य तीर्थयात्रा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है. इनके साथ ही 'चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट' और पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता जैसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं.

'फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया' के मानद कोषाध्यक्ष गारीश ओबेरॉय ने उन मुख्य बाधाओं की ओर इशारा किया जो बौद्ध पर्यटन के विकास को सीमित कर रही हैं. उन्होंने कहा, "विदेशी पर्यटकों के लिए फ्लाइट कनेक्टिविटी और अच्छी होटल शृंखलाओं (hotel chains) की उपलब्धता प्रमुख चिंताएं बनी हुई हैं. इन कमियों का सीधा असर पर्यटकों की संख्या पर पड़ता है, जो इन स्थलों के वैश्विक महत्व के बावजूद अभी भी उम्मीद से कम है."

बोधगया में देहरादून से FRI साइंटिस्ट के दौरे के दौरान, पवित्र बोधि वृक्ष की डालियों और तने पर नीम वाला ऑर्गेनिक स्प्रे लगा रहा हैं ताकि कीड़ों के हमले से बचा जा सके. यह तस्वीर 26 सितंबर, 2025 की है. (IANS)

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे विकसित किए हैं, लेकिन नियमित अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ान सेवाओं की कमी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है. भरोसेमंद हवाई संपर्क के अभाव में, पर्यटकों को कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों तक पहुंचने के लिए अक्सर लंबी सड़क यात्राएं करने को मजबूर होना पड़ता है, जबकि इन सभी स्थलों का अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है.

ओबेरॉय ने बताया कि वहां पर्याप्त होटलों की कमी है, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होटलों की, जैसी अपेक्षा विदेशी पर्यटक करते हैं. इसके साथ ही, इन स्थलों को वैश्विक स्तर पर और अधिक चर्चा में लाने के लिए और अधिक मजबूत और केंद्रित प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है.

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