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Explainer: जानिए चीन को कैसे मिली ब्रिक्स समिट 2027 की मेजबानी, क्या है रोटेशन नियम

2009 में हुए पहले ब्रिक्स समिट की मेजबानी रूस ने की थी. अब सवाल यह आता है कि अगले साल होने वाले ब्रिक्स समिट 2027 की मेजबानी किसके हाथों में होगी और इसकी क्या प्रक्रिया है. आइये जानते हैं.

बता दें, भारत ने पहली बार ब्रिक्स समिट की मेजबानी नहीं की है. इससे पहले भी तीन बार भारत ब्रिक्स समिट का सफल आयोजन कर चुका है. हर साल इस समूह के सदस्य देश इसका आयोजन करते हैं. इसका मतलब हर साल नए सदस्य देश को मेजबानी करनी पड़ती है. जो देश उस साल की मेजबानी संभालता है, वहीं आयोजक भी होता है. इस समूह का गठन साल 2009 में हुआ था. तभी से यह सिलसिला जारी है.

पीएम मोदी ने जब रविवार 13 सितंबर 2026 को कार्यक्रम के समापन समारोह में भाषण दिया, तब उसमें अगले ब्रिक्स समिट 2027 के मेजबान देश की घोषणा की. राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि 2027 ब्रिक्स समिट चीन में होगा. बात यह नहीं कि यह समिट चीन में होगा, लेकिन असल प्रश्न यह है कि इस समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यह कौन तय करता है.

हैदराबाद: भारत ने इस बार 18वें ब्रिक्स समिट 2026 की मेजबानी की. तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां आए और कार्यक्रम में शिरकत की. सभी देशों की निगाहें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही टिकी रहीं. तीनों नेताओं के बीच गजब की जुगलबंदी भी देखने को मिली थी.

जानिए कैसे हुई ब्रिक्स समिट की शुरुआत (ETV Bharat)

अगले ब्रिक्स समिट 2027 की जिम्मेदारी चीन के हाथों में

इस बार भारत ने दो दिवसीय 12 से 13 सितंबर 2026 तक चले 18वें ब्रिक्स समिट को भारत मंडपम में आयोजित किया. जानकारी के मुताबिक भारत को ब्राजील से 1 जनवरी 2026 को इसकी मेजबानी की जिम्मेदारी मिली थी. वहीं, इस साल की थीम 'Building For Resilience, Innovation, Co-operation And Sustainability' थी. इससे पहले भारत ने साल 2012, 2016 और साल 2021 में मेजबानी कर चुका है. इस साल ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई जैसे 11 देश शामिल हुए थे. मेजबानी की कमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में थी. भारत के बाद अगले समिट की कमान चीन को मिली है. चीन भी इससे पहले तीन बार 2011, 2017 और 2022 (वर्चुअली) में इस समिट की मेजबानी कर चुका है.

भारत में आयोजित हुआ ब्रिक्स समिट 2026 (ANI)

रोटेशन प्रक्रिया क्यों है महत्वपूर्ण

हर साल आयोजित होने वाले ब्रिक्स समिट के कुछ एजेंडे और प्राथमिकताएं होती हैं. भारत ने इस बार 'पीपल सेंट्रिक' और ह्यूमन फर्स्ट के नजरिए को अपनाया. वहीं, पिछले साल 2025 का समिट पीएम मोदी के बयानों से प्रेरित था. इसी के चलते हर साल ब्रिक्स समिट कुछ अलग हटकर होता है.

इस बार ब्रिक्स समिट 2026 की मुख्य बातें (ETV Bharat)

जानिए कैसे तय होती है रोटेशन की प्रक्रिया

ब्रिक्स समिट की मेजबानी के लिए कोई नियम नहीं है. इस संगठन के शुरुआती सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के बीच ही मेजबानी घूमती रहती है. सभी सदस्य देश आपसी सहमति से इसको तय करते हैं.

यह भी जानें

साल आयोजक देश 2022 चीन (बीजिंग, वर्चुअली) 2023 साउथ अफ्रीका (जोहान्सबर्ग) 2024 रूस (कजान) 2025 ब्राजील 2026 भारत 2027 चीन (प्रस्तावित)

बता दे, साल 2024 में इस संगठन में नए सदस्य भी जुड़े हैं.

ब्रिक्स समिट के भागीदार देशों पर डालें नजर (ETV Bharat)

11 पूर्ण सदस्य बाकी सहयोगी देश

ब्रिक्स (BRICS) के सगंठन में नए सदस्य भी जुड़ रहे हैं. लगातार इसका विस्तार हो रहा है. 2024 के रूस (कजान) समिट में मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई जैसे देश पूर्ण सदस्य के तौर पर इस संगठन से जुड़े. इसके अगले साल 2025 में करीब दस और देश बेलारूस, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सहयोगी की तरह शामिल हुए. इसका मतलब है कि ब्रिक्स अब पांच देशों का नहीं, बल्कि एक बड़े हिस्से का नेतृत्व करता है.