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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 30 अक्टूबर को 'जन महाभियोग'! जानें क्या है विपक्ष का पूरा प्लान

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार. (file) ( IANS )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली: INDIA ब्लॉक कथित वोट चोरी या SIR गड़बड़ियों पर अपनी एकता दिखाने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए वह 30 अक्टूबर को CEC ज्ञानेश कुमार पर 'पब्लिक इंपीचमेंट' करेगा. इस इवेंट को पार्लियामेंट का 'मॉक' सेशन बताने के कुछ दिनों बाद, कांग्रेस ने विवाद से बचने के लिए इसे 'पब्लिक इंपीचमेंट' कहना शुरू कर दिया. यह ग्रुप 1 नवंबर को रामलीला ग्राउंड में इस मुद्दे पर बड़ी रैली की भी तैयारी कर रहा है.

इंडिया ब्लॉक ने वोटर लिस्ट से करोड़ों मतदाताओं के कथित रूप से नाम हटाने के लिए CEC को जवाबदेह ठहराने के लिए एक पब्लिक इवेंट करने का फैसला किया. लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी ओर से पार्लियामेंट में पहले भी मोशन लाने की ऐसी ही कोशिश को लोकसभा और राज्यसभा के संबंधित चेयरपर्सन ने खारिज कर दिया था. अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि ब्लॉक का मकसद इस मुद्दे पर अपनी एकता दिखाना है.